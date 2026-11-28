અમદાવાદ: GTUએ પ્રોસેસિંગ અને એફિલિએશન ફીમાં કર્યો 4થી 6 ગણો વધારો, 2027-28થી નવો નિયમ લાગુ
યુનિવર્સિટીએ નવી કોલેજો શરૂ કરવા માટેની એપ્લિકેશન પ્રોસેસિંગ ફી અને એફિલિએશન ચાર્જમાં 4થી 6 ગણો વધારો કર્યો છે.
Published : November 28, 2026 at 8:59 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુનિવર્સિટી (GTU) સાથે જોડાણ મેળવી નવી ટેક્નિકલ કોલેજ શરૂ કરવાનું આયોજન કરતી સંસ્થાઓ માટે હવે ખર્ચ વધવાનો છે. યુનિવર્સિટીએ નવી કોલેજો શરૂ કરવા માટેની એપ્લિકેશન પ્રોસેસિંગ ફી અને એફિલિએશન ચાર્જમાં 4થી 6 ગણો વધારો કર્યો છે. આ નવું ફી માળખું શૈક્ષણિક વર્ષ 2027-28થી અમલી બનશે. યુનિવર્સિટીની ફાઇનાન્સ કમિટીની મંજૂરી બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
પ્રોસેસિંગ ફીમાં 6 ગણો વધારો
GTUના નવા ફી માળખા પ્રમાણે નવી ટેક્નિકલ કોલેજ શરૂ કરવા માટે અરજી કરતી સંસ્થાઓએ હવે અગાઉ કરતાં છ ગણો ખર્ચ કરવો પડશે. અગાઉ એપ્લિકેશન પ્રોસેસિંગ ફી રૂ. 29,500 હતી, જે વધારીને હવે રૂ. 1.77 લાખ કરવામાં આવી છે. એટલે કે આ ફીમાં 500 ટકાનો વધારો થયો છે.
એ જ રીતે, કોલેજને યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ એટલે કે એફિલિએશન મેળવવા માટે ચૂકવવાની ફી પણ રૂ. 29,500થી વધારીને રૂ. 1.18 લાખ કરવામાં આવી છે. આ ફીમાં 300 ટકાનો વધારો થયો છે. આમ, નવી કોલેજ શરૂ કરવા ઇચ્છતી સંસ્થાઓએ માત્ર પ્રોસેસિંગ અને એફિલિએશન માટે જ અગાઉ કરતાં નોંધપાત્ર વધુ રકમ ખર્ચવી પડશે.
BEથી MBA અને ફાર્મસી સુધીની કોલેજોને અસર
આ ફી વધારો GTU હેઠળ જોડાણ મેળવવા ઇચ્છતી નવી ટેક્નિકલ કોલેજોને લાગુ પડશે. તેમાં બી.ઈ. (BE), ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ, ડિગ્રી અને ડિપ્લોમા ફાર્મસી, એમ.બી.એ. (MBA), એમ.સી.એ. (MCA), એમ.ઈ. (ME) અને એમ.ફાર્મ (MPharm) જેવા અભ્યાસક્રમોનો સમાવેશ થાય છે.
GTU સાથે જોડાણ મેળવવું નવી કોલેજો માટે ફરજિયાત હોવાથી આ અભ્યાસક્રમોની નવી સંસ્થાઓએ યુનિવર્સિટી દ્વારા નક્કી કરેલી સુધારેલી ફી ચૂકવવી પડશે. 2027-28થી લાગુ થનારા આ નિર્ણયને પગલે નવી ટેક્નિકલ કોલેજ શરૂ કરવા ઇચ્છતી સંસ્થાઓ માટે શરૂઆતનો વહીવટી ખર્ચ વધશે.
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