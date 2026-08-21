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સરકારી શાળાનો ડંકો વાગ્યો: અમદાવાદની શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ક્રેઝ, દર વર્ષે એક વર્ગ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ વધે છે

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક અને પ્રયોગાત્મક રીતે શિક્ષણ મળે તે માટે ફ્યુચર ક્લાસ, રોબોટિક ક્લાસ તેમજ ગણિત અને વિજ્ઞાનની લેબોરેટરી જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 7:15 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદની સરકારી શાળાઓમાં પણ હવે આધુનિક શિક્ષણ અને ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપે તેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બની રહી છે. તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ઓઢવ અનુપમ ગુજરાતી શાળા નંબર-3 છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત આ શાળામાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થયો છે. ખાસ વાત એ છે કે અહીં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી શાળામાંથી પ્રવેશ મેળવી રહ્યા છે.

શાળાના મુખ્ય શિક્ષક દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ છેલ્લા 12 વર્ષથી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની પૂર્વ ઝોન સંચાલિત શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2014માં શાળામાં આશરે 1200 વિદ્યાર્થીઓ હતા, જે સંખ્યા હવે વધીને અંદાજે 2500 સુધી પહોંચી છે. દર વર્ષે શાળામાં લગભગ એક વર્ગ જેટલા નવા વિદ્યાર્થીઓનો વધારો થઈ રહ્યો છે.

ઓઢવની અનુપમ સરકારી સ્માર્ટ શાળા (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક અને પ્રયોગાત્મક રીતે શિક્ષણ મળે તે માટે ફ્યુચર ક્લાસ, રોબોટિક ક્લાસ તેમજ અદ્યતન ગણિત અને વિજ્ઞાનની લેબોરેટરી જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આ સુવિધાઓના માધ્યમથી બાળકોને અભ્યાસક્રમના વિષયો માત્ર પુસ્તકો દ્વારા નહીં, પરંતુ પ્રવૃત્તિ અને પ્રયોગ દ્વારા સરળતાથી સમજાવવામાં આવે છે. શાળા તરફથી મળતી આ સુવિધાઓના કારણે સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને પણ આધુનિક શિક્ષણનો અનુભવ મળી રહ્યો છે.

દિનેશભાઈ પ્રજાપતિના જણાવ્યા પ્રમાણે, શાળાની ગુણવત્તા અને સુવિધાઓમાં સતત વધારો થતો હોવાથી વાલીઓનો સરકારી શાળા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ પણ વધ્યો છે. ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા અનેક વિદ્યાર્થીઓએ ઓઢવ ગુજરાતી શાળા નંબર-3માં પ્રવેશ મેળવ્યો છે.

શાળાએ માત્ર શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ નહીં પરંતુ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પણ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ મેળવી છે. વર્ષ 2017માં સ્વચ્છ શાળા એવોર્ડ, 2019માં પ્રતિભાશાળી મુખ્ય શિક્ષક પુરસ્કાર, 2021માં પ્રતિભાશાળી શિક્ષક પુરસ્કાર, 2022માં શ્રેષ્ઠ સંચાલન ધરાવતી શાળા એવોર્ડ અને 2023માં પ્રતિભાશાળી શિક્ષક એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા છે. વર્ષ 2025-26 દરમિયાન નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા ઉજવાયેલા શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે શાળાને શતાબ્દીની શ્રેષ્ઠ શાળા એવોર્ડ અને શાળાના શિક્ષકને શતાબ્દીના 100 સિતારામાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પણ મળ્યો છે.

શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને શાળા સાથે જોડવાની પહેલ પણ કરવામાં આવી હતી. આ અંતર્ગત શાળાના પૂર્વ વિદ્યાર્થી મેહુલ પ્રવીણભાઈ ભીમાણી દ્વારા શાળાને ₹1.51 લાખનું દાન આપવામાં આવ્યું હતું. ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો શાળા સાથેનો આ જોડાણ શાળાના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.

અમદાવાદની શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ક્રેઝ
અમદાવાદની શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ક્રેઝ (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષકોની મહેનતથી બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ
શાળાના આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક નીલમબેન પી. ભીમાણી વર્ષ 2005થી અહીં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેઓ જણાવે છે કે, જ્યારે તેઓ શાળામાં જોડાયા ત્યારે શાળા પોર્ટેબલ પતરાવાળા દસ રૂમના માળખામાં ચાલતી હતી. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સતત વધતી જતા સમયાંતરે પાકું 16 રૂમનું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ ત્રણ માળનું બીજું બિલ્ડિંગ અને હોલ સાથેનું બિલ્ડિંગ પણ બનાવવામાં આવ્યું.

નીલમબેનના જણાવ્યા મુજબ, શાળામાં દર વર્ષે આશરે એક વર્ગ જેટલી વિદ્યાર્થી સંખ્યામાં વધારો થાય છે અને ખાનગી શાળામાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર છે. શાળાએ અધવચ્ચેથી શિક્ષણ છોડી ગયેલા બાળકોને ફરી શાળામાં જોડવા માટે પણ પ્રયાસો કર્યા છે. શિક્ષકો દ્વારા વિસ્તારમાં જઈ આવા બાળકોને શોધવામાં આવ્યા અને તેમનો પુનઃપ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ બાળકોને શાળામાં યોગ્ય વાતાવરણ મળે અને અભ્યાસમાં રસ કેળવાય તે માટે સતત માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.

બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે શાળામાં બાળમેળો, વિજ્ઞાન મેળો, રમતોત્સવ, સુલેખન સ્પર્ધા, વકૃત્વ સ્પર્ધા, રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી અને વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. ધોરણ-5ના વિદ્યાર્થીઓને CET પરીક્ષા માટે ખાસ તૈયારી પણ કરાવવામાં આવે છે. ગત વર્ષે શાળાના અનેક વિદ્યાર્થીઓ CET પરીક્ષામાં સફળ થઈ મેરિટમાં સ્થાન મેળવ્યા હતા.

ભાર વગરનું શિક્ષણ અને પ્રવૃત્તિ આધારિત અભ્યાસ
શાળાના આસિસ્ટન્ટ શિક્ષક ધારિણીબેન ગિરીશકુમાર ચૌહાણ હાલમાં ધોરણ-1ના બાળકોને શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, શાળાના શિક્ષકો બાળકો સાથે પ્રેમાળ અને આત્મીય વર્તન કરે છે. બાળકોને આનંદમય અને રસપ્રદ વાતાવરણમાં શિક્ષણ મળે અને 'ભાર વગરનું ભણતર' મળે તે શાળાનો મુખ્ય ધ્યેય છે.

બાળકો રમતા-રમતા શીખે તે માટે દર શનિવારે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે છે. તેમાં છાપકામ, માટીકામ, રંગપૂરણી, સંગીત, યોગ અને વ્યાયામ જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. બાળક નિયમિત શાળામાં આવે તે માટે શિક્ષકો વાલીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં રહે છે. બાળકના વર્તન અને શૈક્ષણિક પ્રગતિ અંગે વાલીઓને માહિતી આપવામાં આવે છે અને જરૂરિયાત મુજબ માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવે છે.

હાલમાં નિપુણ ગુજરાત અંતર્ગત બાળકોનું વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે. બેઝલાઈન સર્વે અને પ્રશ્નાવલીના આધારે વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સ્થિતિ જાણી હવે જરૂરિયાત મુજબ ઉપચારાત્મક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. દરેક બાળક નિપુણ બને તે માટે શિક્ષકો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદની શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ક્રેઝ
અમદાવાદની શાળામાં એડમિશન માટે ભારે ક્રેઝ (ETV Bharat Gujarat)

વાલીઓનો વિશ્વાસ પણ વધ્યો
શાળામાં અભ્યાસ કરતા બે બાળકોની વાલી જશોદાબેન ડામોર પણ શાળાની કામગીરીથી સંતુષ્ટ હોવાનું જણાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, શિક્ષકો બાળકોને તૈયાર કરવા માટે ખૂબ મહેનત કરે છે અને શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.

શાળામાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી, સેનિટેશન, મધ્યાહન ભોજન અને નાસ્તા જેવી સુવિધાઓ મળે છે. અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ દૂધ સંજીવની યોજના હેઠળ બાળકોને દૂધ પણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ, ધોરણ-1ના વિદ્યાર્થીઓને કપડાં અને દફતર તેમજ શૈક્ષણિક કીટ જેવી સહાય પણ મળે છે.

જશોદાબેનના જણાવ્યા મુજબ, જે બાળકો અભ્યાસમાં નબળા હોય તેમના માટે શિક્ષકો અલગથી સમય ફાળવીને વાંચન અને લેખનનો વધુ મહાવરો કરાવે છે. જેના કારણે બાળકોના અભ્યાસમાં ધીમે ધીમે સુધારો જોવા મળે છે.

અમદાવાદની સરકારી શાળાઓ ખાનગી શાળાઓને આપી રહી છે ટક્કર
અમદાવાદની સરકારી શાળાઓ ખાનગી શાળાઓને આપી રહી છે ટક્કર (ETV Bharat Gujarat)

આમ, ઓઢવ અનુપમ ગુજરાતી શાળા નંબર-3 માત્ર વિદ્યાર્થીઓની વધતી સંખ્યા માટે જ નહીં પરંતુ આધુનિક સુવિધા, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, પ્રવૃત્તિ આધારિત અભ્યાસ, શિક્ષકોની મહેનત અને વાલીઓના વિશ્વાસ માટે પણ એક ઉદાહરણ બની રહી છે. ખાનગી શાળામાંથી વિદ્યાર્થીઓનો વધતો પ્રવેશ એ વાતનો સંકેત છે કે સરકારી શાળાઓમાં પણ જો ગુણવત્તા, ટેક્નોલોજી અને યોગ્ય શૈક્ષણિક વાતાવરણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તો વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ ફરીથી સરકારી શિક્ષણ તરફ મજબૂત બની શકે છે.

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