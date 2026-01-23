અમદાવાદના ગોતામાં AMTS બસે 3 વાહનોને લીધા અડફેટે, બે લોકો ઇજાગ્રસ્ત
Published : January 23, 2026 at 5:33 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના ગોતા વિસ્તારમાં AMTS અને સ્કુલવાન વચ્ચે મોટો અકસ્માત સર્જાયો છે. AMTS બસ દ્વારા સ્કૂલ વાન, ટેમ્પો અને રિક્ષાને ટક્કર મારવામાં આવી. AMTS બસ ફુલ સ્પીડમાં ચલાવવામાં આવતી હતી. જેના કારણે આ ત્રણ વાહનોને ટક્કર લાગી હતી.
આ અકસ્માત દરમિયાન 2 વ્યક્તિને ઈજા થઈ છે, જેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. એકસીડન્ટ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ પર સામે આવ્યા છે. જેમાં આ અકસ્માતના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે.
"આ ઘટનાની જાણ થતા ઓપરેટરને નોટિસ ફટકારી અને ચાર્ટર્ડ સ્પીડ ઓપરેટરને 50000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે અને ડ્રાઇવરને પણ ડ્યુટી પરથી રીમુવ કરી દેવામાં આવ્યા છે." - આર.એન પાંડે, AMTS અધિકારી
આ અકસ્માત પછી ત્યાં રહેલી ટ્રાફિક પોલીસ ઘટના સ્થળ પહોંચી હતી. જેની વધારે તપાસ ગોતા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સદનસીબે બસથી ટક્કરથી સ્કૂલ વાનમાં કોઈપણ બાળક બેસેલા નહોતા. આ અકસ્માત દરમિયાન કોઈને જાનહાની થઈ નથી,પરંતુ સ્કૂલના ડ્રાઇવર અને રીક્ષા ડ્રાઇવરને ઈજા થઈ છે, તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ગોતા ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા એએમટીએસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી રહી છે.
