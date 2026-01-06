ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં પણ ઈન્દોર જેવી દુર્ઘટનાનો ભય, 132 ચાલીમાં બે વર્ષથી દુર્ગંધ-ગંદકીયુક્ત પાણીથી લોકો ત્રાહિમામ

હાલમાં ગોમતીપુર વિસ્તારમાં 132 ચાલીઓમાં લોકો બે વર્ષથી નરક જેવી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર છે.

અમદાવાદમાં દૂષિત પાણીને લઈને લોકોનો વિરોધ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 6, 2026 at 5:32 PM IST

અમદાવાદ: શહેરના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પીવાના દૂષિત પાણીથી લોકો પરેશાન છે. ગોમતીપુર વિસ્તારમાં બે વર્ષથી ડહોળું અને દુર્ગંધયુક્ત પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે. જેનાથી રોગચાળો ફેલાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ત્યારે આ મામલે રહીશો દ્વારા આજે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર કચેરી પહોંચીને ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી અને આંદોલનની ચીમકી આપવામાં આવી.

ઈન્દોરના જળકાંડ અને ગાંધીનગરમાં વધેલા રોગચાળા બાદ અમદાવાદ શહેરમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળે છે. અહીંયા કોઈ એવી સ્થિતિ ના સર્જાય તેના માટે રજૂઆત કરવામાં આવી. હાલમાં ગોમતીપુર વિસ્તારમાં 132 ચાલીઓમાં લોકો બે વર્ષથી નરક જેવી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર છે.

ગોમતીપુર વિસ્તારના કોર્પોરેટર ઈકબાલ શેખ અને ઝુલ્ફી ખાનની આગેવાનીમાં સ્થાનિક બહેનો અને ભાઈઓની વિશાળ સંખ્યામાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પૂર્વ ઝોન સ્થિત હરુભાઈ મહેતા ભવન ખાતે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વી.એમ. ઠક્કરને છેલ્લા બે વર્ષથી ચાલી રહેલી પ્રદૂષિત પાણી અને લો પ્રેશરની ગંભીર સમસ્યા સામે કડક રજૂઆત કરી હતી.

ગોમતીપુરની સ્થાનિક મહિલાઓએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહીએ છીએ અને અમારા વિસ્તારમાં ખાસ કરીને અમારી ચાલીમાં પાણીની બહુ જ સમસ્યા છે. ટાઈમ પર પાણી નથી આવતું પાણી ટાઈમ પહેલા બંધ પણ થઈ જાય છે. અને જે ટાઈમે પાણી આવે છે એ ગંદું અને દુર્ગંધ યુક્ત કચરાવાળું પાણી આવે છે.

આ અંગે ગોમતીપુરના કોર્પોરેટર ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું હતું કે, ગોમતીપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા બે વર્ષથી નાગરિકોને પીવા માટે ઝેરી, દુર્ગંધયુક્ત અને ગંદુ પાણી પુરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. વારંવાર લેખિત રજૂઆતો, મિટિંગો, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફરિયાદો કરવા છતાં તંત્ર તરફથી એક પણ જવાબદાર અધિકારી જમીન પર ઉતર્યો નથી. આ સ્થિતિ એ વાતનો પુરાવો છે કે તંત્ર જનતાના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડાં કરી રહ્યું છે. પાણીના લો પ્રેશર અને ખોટી પાઇપલાઈન વ્યવસ્થાના કારણે રોજે રોજ અંદાજે 12 થી 15 નાગરિકો ગંભીર રીતે બીમાર થઈ હોસ્પિટલ અથવા કોર્પોરેશનના દવાખાનામાં સારવાર લેવા મજબૂર બને છે. આ તમામ બીમારીઓ માટે સીધી રીતે પ્રતિનિર્માણ તંત્ર અને AMCની બેદરકારી જવાબદાર છે.

અમદાવાદમાં દૂષિત પાણીને લઈને લોકોનો વિરોધ
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, ગોમતીપુર વિસ્તારની પૂજારીની ચાલી, આઈસા મસ્જિદનો મોરલો, પરમાનંદ પટેલની ચાલી, ફોજદારની ચાલી, ચૌધરીની ચાલી, નવી ચાલી, હેલ્થ ક્વાર્ટર્સ, ચોકસીની ચાલી, નાગપુર વોરાની ચાલી, રણજીત સોલંકીની ચાલી, મુનીર શેઠનો ટેકરો, અમન નગર, અમનગર શેઠનો ટેકરો, મહાકાળી મંદિર સામેની ચાલી, મોટો અને નાનો વાસ, મહાસુખરામની ચાલી, રેવાભાઈના છાપરા, જૈન દેરાસર વાસ, નડિયાવાડી ચાલી, ગોમતીપુર ગામની વિવિધ પોળો, ડોક્ટરની ચાલ, હાજી ગફરની ચાલી, બાઈ વીકોરની ચાલી સહિત અંદાજે 132 ચાલીઓમાં લોકો બે વર્ષથી નરક જેવી સ્થિતિમાં જીવવા મજબૂર છે.

કાઉન્સિલર ઝુલ્ફી ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, ગોમતીપુરમાં પાણીની ગંભીર સમસ્યા છે. ઓછું પાણી આવે છે અને દુર્ગંધ યુક્ત પાણી આવે છે. શીતલ સિનેમા સામે બનાવાયેલી અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીના કામમાં ગંભીર બેદરકારી દાખવાઈ છે. 200 એમ.એમની લાઈન માટેની અંદાજે 400 મીટર પાઈપો છેલ્લા છ મહિનાથી રસ્તા પર ધૂળ ખાતી પડી છે, પરંતુ સિંગલ ટેન્ડરના બહાને કામ અટકાવી રાખવામાં આવ્યું છે. શું લોકોના જીવ કરતા ટેન્ડરની ફાઈલ વધુ મહત્વની છે? તેમજ ડબ્બા બજારથી પતરાવાળી સુધીની 120 ડાયાની ઇન્ટરકનેક્શન લાઈન છેલ્લા એક વર્ષથી અધૂરી છે. ગોકુળ ગતિએ ચાલતી કામગીરી એ તંત્રની નિષ્ફળતાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. જો આ તમામ કામગીરી આવનારા રમઝાન માસ અને ઉનાળાની કઠોર ઋતુ પહેલા તાત્કાલિક પૂર્ણ નહીં કરવામાં આવે, તો ગોમતીપુરની જનતા પાણી માટે રોડ પર ઉતરી ઉગ્ર જનઆંદોલન કરવા મજબૂર થશે.

તો સમગ્ર મામલે સ્થાનિકોની ઉગ્ર રજૂઆત બાદ ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વી.એમ. ઠક્કર જણાવ્યું હતું કે, ગોમતીપુર વિસ્તારમાં પાણીને લઈને જે કંઈ પ્રશ્નો છે તેનું નિકાલ ઝડપથી કરવામાં આવશે અને લોકોને સ્વચ્છ પાણી મળશે.

