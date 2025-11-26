અમદાવાદ: ટૂંક સમયમાં નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના મંદિરમાં સુવર્ણ જડીત ગર્ભ ગૃહ બનીને થઈ જશે તૈયાર
અમદાવાદ: અમદાવાદના લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં ભદ્રકાળી માતાનું ઐતિહાસિક મંદિર આવેલું છે જ એ અમદાવાદીઓ સહિત તમામ ગુજરાતીઓ માટે આ સ્થાનો કેન્દ્ર છે. અહીંયા દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે અને માતાજીનું આશીર્વાદ લે છે ત્યારે ભક્તો માટે ટૂંક સમયમાં નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના સુવર્ણ જડીત ગર્ભ ગૃહ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તેને બનાવવાની અત્યારે કામગીરી ચાલુ થઈ છે. અત્યાર સુધી ગર્ભ ગૃહ સુવર્ણ જડીત કરવાનું કામ 50% થઈ ગયું છે.
આ અંગે રામબલી પ્રાગ તિવારી ટ્રસ્ટના ચેરમેન શશીકાંત તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભદ્રકાલી માતાના ગર્ભ ગૃહ બનાવવા માટે સૌથી પહેલા તાત્કાલિક મુખ્યમંત્રી 2009માં કળશનો ઉદ્ઘાટન કર્યો હતો અને ત્યારથી ગર્ભ ગૃહને સોનાથી બનાવવાનું કામ શરૂ થયું છે. હજી સુધી અડધું કામ પૂર્ણ થયું છે અને દીવાલોને સુવર્ણ જડિત કરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગુરુવારથી આ કામની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. અપેક્ષા છે કે છ મહિનાની અંદર આ કામ પૂર્ણ થઈ જશે. બે થી અઢી કિલો સોનુ મંદિરની અંદર લાગશે. અમારી ઈચ્છા એવી છે કે દરેક વ્યક્તિ એક-એક ગ્રામ સોનુ અર્પણ કરે અને નગરજનો પણ આ કામમાં સહભાગી બને અને માતાજીનો આશીર્વાદ બધાને મળે. અમે મંદિરના ગર્ભ ગ્રહને સોનાનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માંગીએ છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ગર્ભ ગૃહને સંપૂર્ણ સોનાથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. દિવાળીના તહેવાર પર ભારતીય પરંપરાના દેવી દેવતાના મૂર્તિની નકાશી, અસ્ત્રો-શસ્ત્રો, પક્ષીઓ, પાંદડાની નકાશી કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના તત્કાલિક મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હતા ત્યારે આ મંદિરમાં પ્રથમ કળશ સુવર્ણ જડીત કરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ કેટલીક સમસ્યાઓ સામે આવી હતી અને કોરોનાનો સમયગાળો આવી જતા આ કામ રોકી દેવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે ફરી મંદિર દ્વારા આ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સુવર્ણ જડિત મંદિર બનાવવા પહેલા ગર્ભ ગૃહમાં સાગની ઉપર કોપર અને કોપર ઉપર સુવર્ણ જડિત વરખ લગાવી ગર્ભ ગૃહને સુવર્ણ જડિત બનાવવામાં આવ્યા છે. આના માટે વિશેષ કાર્ય સોમનાથ દ્વારકા સહિત વિવિધ મંદિરમાં કામ કરનારા ‘ગુરુ કૃપા ગોલ્ડન ટચ એન્ડ આર્ટ ગેલેરી’ દ્વારા આ કામની શરૂઆત કરી છે, તે ગર્ભ ગૃહ સુવર્ણ જડિત બનાવવાનું કામ કરશે. ગર્ભગ્રહમાં અંદાજે દોઢ કીલો સોનુ છે, જ્યારે હજુ અન્ય દોઢથી બે કિલો સોનુ આ કામમાં લાગશે. ચાર કિલો સોનામાં સંપૂર્ણ ગર્ભ ગૃહ બનીને તૈયાર થઈ જશે. જે બાદ મંદિરના અનેરો દર્શન લેવા માટે લોકોને લ્હાવો મળશે.
