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અમદાવાદમાં ટ્યુશન જતી ધોરણ-10ની વિદ્યાર્થિનીની રિક્ષાચાલકે છેડતી કરી, આરોપીને ધક્કો મારી સગીરા ચુંગાલમાંથી છૂટી

આરોપીએ ઓઢવ સ્થિત જડેશ્વર વનના ગેટ પાસે રિક્ષા એકાંતમાં ઊભી રાખી દીધી

આરોપી કલ્પેશભાઈ બાળદેવભાઈ પટેલ
આરોપી કલ્પેશભાઈ બાળદેવભાઈ પટેલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 4:34 PM IST

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તાજેતરમાં દેશના વિવિધ શહેરોમાં મહિલાઓ અને સગીરાઓની સુરક્ષા અંગે ચિંતાજનક ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. જલંધરની તાજેતરની ઘટનાને પગલે પણ યુવતીઓની સુરક્ષા અને જાહેર સ્થળોએ સલામતી અંગે ચર્ચા થઈ રહી છે. દિલ્હીમાં પણ સગીરાઓ સામેના ગુનાઓને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે સંજ્ઞાન લીધું છે. ત્યારે અમદાવાદમાં ટ્યુશન જતી ધોરણ-10ની સગીરા સાથે રિક્ષાચાલકે છેડતી કર્યાની ઘટના સામે આવી છે. જોકે સગીરાએ હિંમત દાખવી આરોપીને ધક્કો મારી તેની ચુંગાલમાંથી છૂટીને પોતાની જાતને બચાવી હતી.

અમદાવાદના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં રહેતી અને ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષીય સગીરા 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાના ઘરેથી ટ્યુશન ક્લાસ જવા માટે રિક્ષામાં બેઠી હતી. દરમિયાન રિક્ષાચાલક કલ્પેશભાઈ બાળદેવભાઈ પટેલે ઓઢવ સ્થિત જડેશ્વર વનના ગેટ પાસે રિક્ષા એકાંતમાં ઊભી રાખી દીધી હતી.

ફરિયાદ મુજબ, રિક્ષા એકાંતમાં ઊભી રાખ્યા બાદ ચાલકે સગીરા સાથે શારીરિક અડપલાં શરૂ કર્યા હતા. આ સમયે ડરી જવાને બદલે સગીરાએ હિંમત બતાવી રિક્ષાચાલકને જોરથી ધક્કો માર્યો હતો. ત્યારબાદ તેની ચુંગાલમાંથી છૂટીને બીજી રિક્ષા પકડીને તે ટ્યુશન ક્લાસ પહોંચી હતી.

ક્લાસમાં પહોંચ્યા બાદ સગીરા સતત રડતી હોવાથી શિક્ષિકાને શંકા ગઈ હતી. શિક્ષિકાએ તાત્કાલિક તેની માતાને જાણ કરી હતી. માતા ક્લાસ પર પહોંચતાં સગીરાએ પોતાની સાથે બનેલી સમગ્ર ઘટના જણાવી હતી. ત્યારબાદ માતાએ ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

આ મામલે ઓઢવ PI પ્રતિક કુમારે ETV Bharat સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે આરોપી રિક્ષાચાલકની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે આરોપી કલ્પેશભાઈ બાળદેવભાઈ પટેલ સામે ગુનો નંબર 11191037261619/2026 નોંધ્યો છે. આરોપી વિરુદ્ધ BNS કલમ 74, 75(1)(1), 126 તેમજ POCSO એક્ટની કલમ 7 અને 8 મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

આ મામલે ઝોન-8 DCP મયુર પાટીલે ETV Bharat સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે સગીરાઓ અને મહિલાઓની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા આવા બનાવોમાં પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. મહિલાઓ અને સગીરાઓની સલામતી માટે પોલીસની કામગીરી સતત ચાલુ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

આ ઘટનામાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે સગીરાએ મુશ્કેલીની ક્ષણે હિંમત ન હારી અને આરોપીની ચુંગાલમાંથી છૂટીને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચી. જોકે આ ઘટના ટ્યુશન, સ્કૂલ કે અન્ય સ્થળે જતા સગીરાઓની સુરક્ષા અંગે પરિવાર, સંસ્થાઓ અને પોલીસની જવાબદારી સામે પણ સવાલ ઊભા કરે છે.

Last Updated : September 29, 2026 at 4:34 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD POLICE
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અમદાવાદમાં છેડતી
GIRLS SAFTY IN AHMEDABAD

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