અમદાવાદીઓને નવા વર્ષની ભેટ! ઇસ્કોન બ્રિજનું લોકાર્પણ, હવે 3 મોટા ટ્રાફિક સિગ્નલમાંથી મળશે મુક્તિ
ઇસ્કોન બ્રિજ અમદાવાદ તૈયાર! 464 કરોડના ખર્ચે બન્યો 4.3 KM લાંબો સિગ્નલ ફ્રી કોરિડોર, 2 લાખ વાહનચાલકોને થશે ફાયદો.
Published : November 9, 2026 at 2:35 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદીઓ, હવે SG હાઇવે પર ટ્રાફિક જામ અને લાંબા સિગ્નલની ઝંઝટમાંથી રાહત મેળવવાનો રસ્તો તૈયાર છે. સરખેજ ચોકડીથી ઇસ્કોન સુધી 464 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા 4.3 KM લાંબા 6 લેનના એલિવેટેડ બ્રિજનું કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે લોકાર્પણ કર્યું છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં મળેલી આ ભેટથી રોજના 2 લાખથી વધુ વાહનચાલકોને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.
અમદાવાદના ટ્રાફિક માટે કેમ મહત્વનો છે આ બ્રિજ?
ગાંધીનગરથી સરખેજ અને આગળ સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છ તરફ જતા વાહનવ્યવહાર માટે SG હાઇવે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે. આ માર્ગનો ઉપયોગ કરીને દરરોજ મોટી સંખ્યામાં વાહનો અવરજવર કરે છે. ત્યારે સરખેજથી ઇસ્કોન સુધીનો નવો ઇસ્કોન બ્રિજ અમદાવાદ માટે ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
મેયર હિતેષ બારોટે ETV ભારતની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે દક્ષિણ ભારતથી ગુજરાતમાં પ્રવેશવાના અને સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છ જવા માટે આ મહત્વનો નેશનલ માર્ગ ગણાય છે, અને તે માર્ગ પર ટ્રાફિક જામનો મોટો પ્રશ્ન હતો, જે હવે આ એલિવેટેડ કોરીડોર બનવાથી ઉકેલાઇ ગયો છે.
આ બ્રિજ પર વાહનચાલકોને YMCA, કર્ણાવતી ક્લબ અને પ્રહલાદનગર સર્કલના ત્રણ મોટા ટ્રાફિક સિગ્નલમાંથી પસાર થવાની જરૂર નહીં પડે. પરિણામે ગાંધીનગરથી અમદાવાદ અને આગળ સૌરાષ્ટ્ર તરફ જતાં વાહનચાલકોને સિગ્નલ ફ્રી મુસાફરીનો લાભ મળશે.
રિવર્સ T-Cap ટેક્નોલોજીથી તૈયાર થયો બ્રિજ
આ બ્રિજની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની બાંધકામ ટેક્નોલોજી છે. તેમાં દુર્લભ ગણાતી રિવર્સ T-Cap ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
- 2.8 મીટર વ્યાસના સિંગલ પિલર પર બાંધકામ.
- 40 મીટર લાંબા પ્રિકાસ્ટ ગર્ડરનો ઉપયોગ.
- હરિયાણાની એજન્સી દ્વારા ગર્ડર તૈયાર કરવામાં આવ્યા.
- બ્રિજની બંને બાજુ કુલ 6 રેમ્પ બનાવાયા છે.
આ ટેક્નોલોજીના કારણે બ્રિજની નીચેના રસ્તા પર પણ વાહનોની અવરજવર માટે પૂરતી જગ્યા મળી રહેશે.
એક નજરે જુઓ ઇસ્કોન બ્રિજની વિશેષતાઓ
|વિગતો
|માહિતી
|બ્રિજની લંબાઈ
|4.3 KM
|રસ્તાની પહોળાઈ
|6 લેન
|પ્રોજેક્ટ ખર્ચ
|₹464 કરોડ
|રેમ્પની સંખ્યા
|6
|લાભાર્થીઓ
|રોજના 2 લાખથી વધુ વાહનચાલકો
|ટેક્નોલોજી
|રિવર્સ T-Cap
વાહનચાલકો માટે આધુનિક સુવિધાઓ
માત્ર ટ્રાફિક ઘટાડવો જ નહીં, પરંતુ વાહનચાલકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આ કોરિડોર તૈયાર કરાયો છે. તેમાં નીચે મુજબની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
- વિશાળ પાર્કિંગની સુવિધા
- CCTV કેમેરા
- સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ
- નોઇઝ બેરિયર
- થર્મોપ્લાસ્ટિક રોડ માર્કિંગ
34 KMના ઝીરો સિગ્નલ કોરિડોરનો મહત્વનો ભાગ
અમદાવાદના SG હાઇવે પર ગાંધીનગરથી સનાથલ સુધી 34 KMનો ઝીરો સિગ્નલ કોરિડોર બનાવવાની મોટી યોજના છે. સરખેજથી ઇસ્કોન સુધીનો આ બ્રિજ તેનો મહત્વનો હિસ્સો છે.
આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆતમાં ટેન્ડર કિંમત 385 કરોડ રૂપિયા હતી, જ્યારે NHAIના અંદાજ મુજબ કુલ ખર્ચ 530 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થવાની ધારણા હતી. જોકે, અંતે આ બ્રિજ 464 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયો છે. આ બ્રિજ અમદાવાદવાસીઓને ભેટ આપતી વખતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપના સંગઠનના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ટૂંકમાં કહીએ તો, અમદાવાદીઓ માટે આ માત્ર એક નવો બ્રિજ નથી, પરંતુ શહેરના ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને ગાંધીનગરથી સૌરાષ્ટ્ર તરફની મુસાફરીને વધુ સરળ બનાવતું મહત્વનું માળખું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ સિગ્નલ ફ્રી કોરિડોર શરૂ થયા બાદ રોજિંદા ટ્રાફિકમાં કેટલી રાહત મળે છે.
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