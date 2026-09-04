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અમદાવાદમાં સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ શરૂ, જાણો, કઈ રીતે લઈ શકાશે લાભ?

વાહન પાર્ક થતાં સેન્સર ડિટેક્ટ કરશે, 5 મિનિટથી વધુ રહેતા ફ્લેપ બેરિયર લોક થશે, 5 મિનિટ ફ્રી અને ત્યારબાદ દર કલાકે 20 રૂપિયા ચાર્જ લેવાશે.

અમદાવાદમાં સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ શરૂ
અમદાવાદમાં સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ શરૂ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 1:58 PM IST

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રોશન આરા, અમદાવાદ : શહેરનો ઝડપથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નાગરિકોની સુવિધાઓ માટે કોર્પોરેશન નવા-નવા પ્લાન લાવી રહ્યું છે. હાલમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ સ્લોટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. હવે લોકો સ્માર્ટ પાર્કિંગનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને QR કોડ સ્કેન કરીને પાર્કિંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે પાર્કિંગ કરનારા લોકોનો પ્રતિસાદ કેવો છે, આ સુવિધા કેવી લાગી રહી છે અને કેવી સમસ્યાઓ થઈ રહી છે, ચાલો જાણીએ.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટ્રાફિક સમસ્યા અને અયોગ્ય પાર્કિંગ ઘટાડવા માટે સ્ટેડિયમ ચાર રસ્તાથી પંચવટી સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ સ્લોટ લગાવવામાં આવ્યા છે. દરેક જગ્યાએ ફૂલ પાર્કિંગ જોવા મળી રહ્યું છે. ફોર-વ્હીલરના ચાલકો અહીં આવીને સરળતાથી પોતાની ગાડીઓ પાર્ક કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં સીજી રોડ પર 280 સ્માર્ટ ફ્લેપ પાર્કિંગ શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

એટેન્ડન્ટની જરૂર, નહીં તો ગાડીને નુકસાન થવાનો ભય

ફોર-વ્હીલર પાર્કિંગ કરવા માટે આવેલા મેહુલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે હું આજે સીજી રોડ ઉપર ખરીદી કરવા માટે આવ્યો છું. સીજી રોડ ઉપર સ્માર્ટ પાર્કિંગની સુવિધા કરવામાં આવી છે, એ ખૂબ જ સારી છે. પરંતુ તેના માટે એક માણસની જરૂર છે, જે લોકોને ગાઈડ કરી શકે અને પાર્કિંગ કરવામાં ગાડીને કોઈ નુકસાન ન થાય. અત્યારે મેં અહીંયા પાર્ક કર્યું છે અને QR કોડ સ્કેન કરવાથી 20 રૂપિયા પાર્કિંગ ચાર્જ કપાયા છે. જે લોકો પાસે સ્કેનર કે ઓનલાઇન પેમેન્ટની સુવિધા નહીં હોય તો તેના માટે માણસો પણ રાખવા પડશે. અહીંયા એટેન્ડન્ટ ન હોય અને ગાડી વ્યવસ્થિત રીતે પાર્ક ન થાય તો ગાડીને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. સ્કેનર માટે જે બોક્સ બનાવવામાં આવ્યું છે, એના ઉપર ગાડી ચડી જાય તો ગાડીને નુકસાન થાય છે અને મારી ગાડીને પણ આવી રીતે થોડું નુકસાન થયું છે.

માત્ર ફોરવ્હીલર સાધનો માટે સુવિધા શરુ
માત્ર ફોરવ્હીલર સાધનો માટે સુવિધા શરુ (Etv Bharat Gujarat)

QR કોડ સ્કેન કરીને ઝડપી પાર્કિંગ, એટેન્ડન્ટની જરૂર નથી

સ્માર્ટ પાર્કિંગનો ઉપયોગ કરનાર રાજીવ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે હું આજે સીજી રોડ ઉપર આવ્યો હતો ત્યારે મેં અહીંયા સ્માર્ટ પાર્કિંગની ફેસિલિટી જોઈ અને મારી ગાડી પાર્ક કરી. આ ખૂબ જ સારી ફેસિલિટી છે. અહીંયા પાર્કિંગ કરાવવા માટે માણસને ઊભા રહેવાની જરૂર નથી. લોકો સરળતાથી QR કોડ સ્કેન કરીને પોતાની ગાડી પાર્ક કરી શકે છે. ખૂબ જ ઝડપી કામગીરી થઈ રહી છે અને ઓનલાઇન પેમેન્ટથી પાર્કિંગ સુવિધા મળી જાય છે, એ મારા માટે ખુશીની વાત છે. બીજી પાર્કિંગમાં અમે જઈએ તો ત્યાં પાર્કિંગ કરાવવા માટે પણ સમય લાગે છે અને પૈસા પણ વધારે ખર્ચ થાય છે. પાંચ મિનિટ સુધી પાર્કિંગ ફ્રી રહે છે અને તેના પછી 1 કલાક માટે 20 રૂપિયા પાર્કિંગ ચાર્જ લેવામાં આવે છે. અહીંયા પાર્કિંગ સ્લિપની જરૂર નથી, આપણે પોતે જ QR કોડ સ્કેન કરીને ગાડી પાર્ક કરી શકીએ છીએ.

પાર્કિંગ માટેના નિયમો
પાર્કિંગ માટેના નિયમો (Etv Bharat Gujarat)

કેવી રીતે કામ કરશે?

પાર્કિંગ કેવી રીતે કરવું
પાર્કિંગ કેવી રીતે કરવું (Etv Bharat Gujarat)

ચાર્જ

જોકે અમલીકરણમાં કેટલીક ખામીઓ પણ જોવા મળી રહી છે. કેટલીક જગ્યાએ યોગ્ય યલો માર્કિંગ ન હોવાથી લોકો ફ્લેપની બાજુમાં આડેધડ વાહન પાર્ક કરે છે, જાણીજોઈને ફ્લેપથી બચીને પાર્કિંગ થઈ રહ્યું છે.

આ પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ અગાઉ સિંધુભવનના ગોટીલા ગાર્ડન ખાતે 6 સ્લોટ અને બોપલ SOBO સેન્ટર ખાતે 75 સ્લોટ સાથે કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ બંને જગ્યાએ અપેક્ષિત સફળતા મળી નહોતી. હવે CG રોડ ઉપરાંત મકરબા પોલીસ HQથી સરખેજ સુધી 190 ફ્લેપ પાર્કિંગ લગાવવામાં આવ્યા છે અને અન્ય 10 લગાવવાના છે.

લોકોના પ્રતિસાદ
લોકોના પ્રતિસાદ (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં કુલ 1,000 ફ્લેપ પાર્કિંગ માટે અંદાજે ₹25 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે. અત્યાર સુધી CG રોડ, મકરબા અને બોપલ સહિત આશરે 544 સ્લોટ લગાવવામાં આવ્યા છે. પાર્કિંગ સિસ્ટમનું ઇન્સ્ટોલેશન અને સંચાલન માણેક ટેક કંપનીને આપવામાં આવ્યું છે. પાર્કિંગની આવકમાંથી 20% કંપનીને અને 80% AMCને મળશે.

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CG ROAD PARKING AMC
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