ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ

આ પૂજામાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ પંચાલ, મેયર પ્રતિભા જૈન સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે.

અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ
અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: કાર્તિક સુદ છઠ, જેને સૂર્ય ષષ્ઠી અથવા છઠ પૂજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની ઉજવણીને લઈને અમદાવાદમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. સોમવારે યોજાનાર આ પર્વ માટે ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે આવેલા છઠ ઘાટ પર વ્યાપક તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ પૂજામાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ પંચાલ, મેયર પ્રતિભા જૈન સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે.

છઠ પૂજાની તૈયારીઓના ભાગરૂપે સાબરમતી નદીની સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે અને ઘાટ પર એક વિશાળ સ્ટેજ ડોમ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. છઠ મહાપર્વ સમન્વય ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ ડો. મહાદેવ ઝા જણાવે છે કે, "અમદાવાદના ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે આવેલા છઠ ઘાટ પર તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને કમિટી દ્વારા ડોમ નિર્માણ, સફાઈ અને ભોજનની વ્યવસ્થા સહિતની તમામ સુવિધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે."

અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)

આ પૂજામાં આવનાર ભક્તો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા ઉપરાંત 8,000 લોકો માટે ભોજન પ્રસાદની તૈયારી કરવામાં આવશે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા ઉત્તર ભારતીય લોકો મોટી સંખ્યામાં છઠ ઘાટ પર આવે છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ 2018માં ઇન્દિરા બ્રિજ પાસે ખાસ છઠ ઘાટ તૈયાર કર્યો હતો, અને ત્યારથી આ પૂજા આ ઘાટ પર યોજાય છે.

અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ
અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)

છઠ મહાપર્વ સમન્વય ટ્રસ્ટના મહામંત્રી સોના સિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે નિયમિતપણે છઠ પૂજાની તૈયારીઓ કરીએ છીએ. આ ઘાટ પર દર વર્ષે 10,000થી 20,000 લોકો પૂજા માટે આવે છે. પૌરાણિક શાસ્ત્રોમાં સૂર્ય પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણને શક્તિનો પુંજ માનવામાં આવે છે, અને ઉત્તર પ્રદેશ તથા બિહારના લોકો કાર્તિક સુદ છઠના દિવસે સુખ-સમૃદ્ધિ માટે સૂર્યની આરાધના કરે છે."

અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ
અમદાવાદમાં છઠ પૂજાની ભવ્ય તૈયારીઓ: સાબરમતી નદીના છઠ ઘાટ પર ઉજવણીનો ઉત્સાહ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, છઠ પૂજા દર વર્ષે દિવાળીના થોડા દિવસો પછી ઉજવવામાં આવે છે. ઘણા લોકો બિહાર જઈને આ પૂજા કરે છે, પરંતુ અમદાવાદના ઇન્દિરા બ્રિજ છઠ ઘાટ પર પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, આ વર્ષે છઠ પૂજા 25 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને 28 ઓક્ટોબરે સમાપ્ત થશે.

27 ઓક્ટોબરે સાંજે 5:00 વાગ્યે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ચાંદપુરા ખાતે પધારશે, જ્યાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં પોલીસ બંદોબસ્ત અને વોલન્ટિયર્સની હાજરીથી ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CHHATH GHAT
SABARMATI RIVER
AHMEDABAD
GRAND CHHATH PUJA CELEBRATIONS
CHHATH PUJA CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.