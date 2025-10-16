ETV Bharat / state

અમદાવાદ: ફળ વેચનારના દીકરાને રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે ડિગ્રી, 7મા પછી ગેરેજમાં મજૂરી કરી, માતાની પ્રેરણાથી ફરી અભ્યાસ શરૂ કર્યો

તાજેતરમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો 71મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં અમદાવાદના શાહપુરના વતની ડૉ. ઇરફાન શેખને પણ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ: અમદાવાદના ડૉ. ઇરફાન શેખના કે જેમના પિતા મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ શેખ ફળની લારી ચલાવે છે, અને તે એક ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે. આવા અમદાવાદના શાહપુરના રહેવાસી ડૉ. ઇરફાન શેખને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમા રાષ્ટ્રપતિ તરફથી પીએચડીની ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. ગેરેજમાં મિકેનિકથી લઈને રાષ્ટ્રપતિના હાથે ડિગ્રી લેવા સુધી ડૉ. ઇરફાન શેખની આ સફળતા સુધીની સ્ટોરી જાણો.

તાજેતરમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો 71મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં અમદાવાદના શાહપુરના વતની ડૉ. ઇરફાન શેખને પણ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. ડૉ. ઇરફાન શેખ હાલમાં AMCની શાળામાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાવે છે. પરંતુ તેમના બાળપણથી સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ બનવા સુધીની સફર ઘણી જ સંઘર્ષભરી રહી છે. આ દરમિયાન તેમણે ગેરેજમાં પણ કામ કર્યું છે. તેમના પિતા હજુ પણ લારી લઈને ફળો વેચે છે.

સાતમા ધોરણ પછી અભ્યાસ છોડ્યો
આ અંગે ડોક્ટર ઇરફાન શેખે જણાવ્યું હતું કે, હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે સાતમા ધોરણ પછી આર્થિક તંગીના કારણે ગેરેજ કામમાં જવું પડતું હતું. તેથી અભ્યાસ છોડવાનું નક્કી કર્યું હતું. સમગ્ર ફેમેલી મજૂરી કામ સાથે જોડાયેલી છે. માતાની પ્રેરણાથી અભ્યાસ ચાલુ રાખી આ મુકામ સુધી પહોંચી શક્યો. મારી શરૂઆત પછી મારા ભાઈ અને બહેન ગ્રેજ્યુએશન સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. નાનો ભાઈ હાઇકોર્ટમાં વકીલ તરીકે ફરજ બજાવે છે.

દેશ-વિદેશના સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

AMCની શાળામાં શિક્ષકથી પ્રિન્સિપાલ સુધીની સફર
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મેં પ્રાથમિક શિક્ષણ AMCની શાળામાં પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ પી.ટી.સી કરી. AMCની સ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરવાની તક મળી. તથા હાલ AMC સ્કૂલમાં આચાર્ય તરીકે મારી ફરજ નિભાવ છું. અને મને બહુ જ ખુશી છે કે મને આ સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. તેના માટે હું મારા પ્રોફેસર મારા મિત્રો અને મારા મા-બાપનો ધન્યવાદ અદા કરું છું.

કયા વિષય પર PHD કર્યું?
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં પીએચડી પૂર્ણ કરનારા સરકારી શાળાના શિક્ષક ઈરફાન શેખે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષોથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવીએ તેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ગોખણપટ્ટી જ કરતા હોવાનું જોવા મળે છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખરમાં અભ્યાસ કરે તે માટે કંઈક કરવાનું વિચાર્યું હતું. આધુનિક ટેક્નોલોજી ઉપયોગી થઈ શકે તે વિચાર અમલમાં મુક્યો. ધો.8ના અંગ્રેજી વિષયના પસંદગીના એકમો માટે થ્રીડી એનિમેશન આધારિત અધ્યાપન સામગ્રીની રચના અને અસરકારકતા વિષયે પીએચડી કર્યું. જેમાં શહેરમાં મ્યુનિ સંચાલિત બે સરકારી શાળામાં એક મહિના સુધી ધોરણ.8ના કુલ 140 વિદ્યાર્થીઓને આ થ્રીડી એનિમેશન આધારિત અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. જ્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને ચોક અને ટોક એટલે હાલની પ્રણાલી મુજબ 1 અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લીધી હતી. જેમાં નિત્યક્રમમુજબ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ કરતાં બંને . સ્કૂલમાં થ્રીડી એનિમેશનથી અભ્યાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓનું સરેરાશ પરિણામ 15 ટકા જેટલું વધારે જોવા મળ્યું છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને થ્રીડી એનિમેશનથી અભ્યાસ કરાવવાથી તેમની યાદશક્તિ વધે છે.

