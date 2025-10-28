ETV Bharat / state

અમદાવાદ: નાગપુરના ચાર આરોપીઓએ ‘ડોક્સી કંપની’ના નામે ₹2.18 કરોડની છેતરપિંડી કરી; DCBએ ગુનો નોંધ્યો

આરોપીઓએ ‘ડોક્સી કંપની’માં ઊંચા વળતર અને મોંઘી ગિફ્ટ્સની લાલચ આપીને અમદાવાદના વેપારી બંટી કનૈયાલાલ સંગતાણી પાસેથી કુલ ₹2,18,55,850નું રોકાણ કરાવીને છેતરપિંડી કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 5:18 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (DCB)એ એક નાણાકીય કૌભાંડમાં નાગપુર, મહારાષ્ટ્રના ચાર વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. આરોપીઓએ ‘ડોક્સી કંપની’માં ઊંચા વળતર અને મોંઘી ગિફ્ટ્સની લાલચ આપીને અમદાવાદના વેપારી બંટી કનૈયાલાલ સંગતાણી પાસેથી કુલ ₹2,18,55,850નું રોકાણ કરાવીને છેતરપિંડી કરી હતી.

આ મામલે વેપારીને ₹2,05,36,550ની રકમ પરત ન મળતાં DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 406 (વિશ્વાસઘાત), 409 (એજન્ટ દ્વારા વિશ્વાસઘાત) અને 120B (ગુનાહિત કાવતરું) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

ઘટનાક્રમ

આ સમગ્ર કૌભાંડનું કાવતરું નાગપુરમાં ઘડાયું હતું. ફરિયાદી બંટી સંગતાણી, જે અમદાવાદના ઘીકાંટા વિસ્તારમાં રેડીમેડ જીન્સનો વેપાર કરે છે, તેમને આરોપી જય બલરામ કાકવાણીએ ફોન પર ‘ડોક્સી કંપની’માં રોકાણ કરવા અંગે વાત કરીને વિશ્વાસમાં લીધા હતા. ત્યારબાદ જય કાકવાણી અને નામદેવ મિરાણીએ નાગપુર ખાતે ફરિયાદીને કંપનીના આકર્ષક બ્રોશર બતાવ્યા, જેમાં રોકાણ સામે મોંઘી ગાડીઓ અને વિદેશ ટૂર જેવી ગિફ્ટ્સનું વચન આપીને લલચાવ્યા.

વેપારીને સંપૂર્ણપણે જાળમાં ફસાવવા માટે, આરોપી સંજય હરીરામ હેમરાજાણીની નાગપુર સ્થિત ઓફિસ ખાતે ફરિયાદીનું ‘ડોક્સી કંપની’માં આઈડી (Username: BANTISANGTANI) બનાવવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં ફરિયાદીએ ₹5,00,000નું રોકાણ કર્યું હતું. જોકે, આરોપીઓએ વધુ નફાની લાલચ અને કંપનીની નવી સ્કીમનો હવાલો આપીને ફરિયાદીને મોટા પ્રમાણમાં નાણાં રોકવા માટે દબાણ કર્યું.

ફરિયાદીએ 23 ઓગસ્ટ, 2022થી 7 સપ્ટેમ્બર, 2022 દરમિયાન જુદા જુદા આરોપીઓના નામે અમદાવાદની R. નટવર આંગડિયા અને પી.એમ. આંગડિયા સર્વિસ મારફતે કુલ ₹2,18,00,000 ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, રોકાણને USDTમાં કન્વર્ટ કરવાના બહાને આરોપી નિખીલ તેજરામ તવલેના ફોનપે નંબર પર ₹55,850 દલાલી પેટે પણ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.

વિશ્વાસઘાત અને રોકાણની ઉચાપત

રોકાણ મેળવ્યા બાદ આરોપીઓએ ફરિયાદીને તેમના નાણાં ‘ટ્રસ્ટ વોલેટ’માં બતાવ્યા હતા, પરંતુ ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે ફરિયાદીની જાણ બહાર પોતાના અંગત આર્થિક ફાયદા માટે તે તમામ નાણાં પરત મેળવીને ઉચાપત કરી લીધી હતી. જ્યારે ફરિયાદીએ રોકાણ અને નફાની માંગણી કરી, ત્યારે આરોપીઓએ સર્વરની તકલીફ, નવા ડેટા એડ કરવાની પ્રક્રિયા કે નવી સ્કીમ લાવવાના ખોટા બહાના આપીને સમય પસાર કરવાનું શરૂ કર્યું.

લાંબી રકઝક બાદ આરોપીઓએ ફક્ત ₹13,19,300ની નજીવી રકમ જ પરત કરી. બાકીની ₹2,05,36,550ની મૂડી અને વચન આપેલ નફો આજદિન સુધી પરત કરવામાં ન આવતાં DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.પોલીસ કાર્યવાહીઆ સમગ્ર મામલે DCB પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 406, 409 અને 120B હેઠળ ગુનો નોંધીને ચારેય આરોપીઓ – જય બલરામ કાકવાણી, નામદેવ મિરાણી, નિખીલ તેજરામ તવલે અને સંજય હરીરામ હેમરાજાણીની ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

