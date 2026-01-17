ETV Bharat / state

અમદાવાદ: મણીનગર ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં પૂર્વઆયોજિત હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા, જાણો શું હતું કારણ

આરોપીઓએ સમાધાનના બહાને ચિરાગને બોલાવીને હત્યાનું કાવતરૂ રચ્યું હતું.

અમદાવાદ: મણીનગર ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં પૂર્વઆયોજિત હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા, જાણો શું હતું કારણ
અમદાવાદ: મણીનગર ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં પૂર્વઆયોજિત હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા, જાણો શું હતું કારણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 8:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના મણીનગર વિસ્તારમાં ઉત્તરાયણની મોડી સાંજે જાહેરમાં થયેલી યુવકની હત્યાનો પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. મણીનગરના ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં 21 વર્ષીય ચિરાગ રાઠોડની પૂર્વઆયોજિત રીતે હત્યા કરનાર ચાર આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી લીધા છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મૃતક ચિરાગ તેની માનીતી બહેનને મુખ્ય આરોપી સાથે સંબંધ ન રાખવા માટે અવારનવાર ટકોર કરતો હતો. આ મુદ્દે અગાઉ પણ આરોપી અને ચિરાગ વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હતો. આ જ અદાવતમાં આરોપીઓએ સમાધાનના બહાને ચિરાગને બોલાવીને હત્યાનું કાવતરૂ રચ્યું હતું.

અમદાવાદ: મણીનગર ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં પૂર્વઆયોજિત હત્યા કેસમાં ચાર આરોપી ઝડપાયા, જાણો શું હતું કારણ (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્તરાયણની મોડી સાંજે અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતા ચિરાગ રાઠોડને સમાધાન માટે મણીનગર ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં મંથન ઉર્ફે ઋત્વીક પરમાર તેના ત્રણ મિત્રો સાથે હાજર હતો. પહેલા ચિરાગ સાથે મારામારી કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ મંથન ઉર્ફે ઋત્વીક પરમારે ચિરાગના પાંસળીના ભાગે છરીનો ઘા મારી તેની હત્યા કરી દીધી હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ મણીનગર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે મુખ્ય આરોપી મંથન ઉર્ફે ઋત્વીક પરમાર, જયદિપ ઉર્ફે જય શાહ, હર્ષીલ શાહ અને વિજય પરમાર એમ કુલ ચાર આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા આરોપીઓ મોટાભાગે ખાનગી નોકરી કરતા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ડીસીપી ઝોન-6 ભગીરથ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય આરોપી મંથન ઉર્ફે ઋત્વીક પરમાર અને જયદિપ ઉર્ફે જય શાહ અગાઉ પણ શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યા છે. હાલ પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને સમગ્ર બનાવમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MURDER AAROPI CRIME AHMEDABAD
MANINAGAR FOOTBALL GROUND
FOUR ACCUSED ARRESTED
AHMEDABAD
PRE PLANNED MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.