આજે અમદાવાદનો સ્થાપના દિવસ, નગરચર્યાએ નીકળ્યા મા ભદ્રકાળી
આજે અમદાવાદનો સ્થાપના દિવસ, ત્યારે અમદાવાદના નગર દેવી મા ભદ્ગકાળી નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે. જેને લઈને સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સાહ અને ધાર્મિક વાતાવરણ સર્જાયું છે.
Published : February 26, 2026 at 2:03 PM IST
અમદાવાદ: આજે નગરદેવી ભદ્રકાળીની યાત્રા નીકળી રહી છે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે માતાજીનો રથ પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યો હતો. અખાડા, ભજન મંડળીઓ અને વિવિધ ટેબ્લો પણ યાત્રામાં જોડાઈ હતી. આ વર્ષે યાત્રાનો રૂટ લાંબાવવામાં આવ્યો છે.રાયપુર અને ખાડિયામાં પણ આ વર્ષે આ યાત્રા નીકળી હતી .
ભદ્રકાળી મંદિરથી શરૂ થઈને ત્રણ દરવાજા, બાબા માણેકનાથની સમાધિ, માણેકચોક, દાણાપીઠ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC), જમાલપુર દરવાજા, જગન્નાથ મંદિર, રિવરફ્રન્ટ ઘાટ, લક્ષ્મી મંદિર, વસંત ચોક અને બહુચર માતાજીના મંદિર સુધી આ યાત્રા નીકળી છે .
614 વર્ષ બાદ 2025માં પ્રથમવાર માતાજી નગરચર્યાએ નીકળ્યા હતા. આ પરંપરા 2026માં પણ ચાલુ રહી છે, આ પ્રસંગે 5 હજારથી વધુ ભક્તો માટે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
માતાજીનો રથ જ્યારે કોર્પોરેશન ઓફિસ પહોંચ્યો ત્યારે મોટી સંખ્યામાં બહેનો દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા હતાં. આરતીની થાળી સાથે બહેનોએ માતાજીની આરતી ઉતારતી જોવા મળી. મેયર પ્રતિભા જૈન દ્વારા રથનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ પણ રથનું સ્વાગત કર્યું.
ત્યાર બાદ ભદ્રકાળી માતાજીનો રથ જગન્નાથ મંદિર પહોંચ્યો હતો. જય ભદ્રકાળી માતા અને જય રણછોડ માખણ ચોરનો જયઘોષ બોલાવવામાં આવ્યો હતો. જગન્નાથ મંદિરના મહામંડલેશ્વર દિલીપદાસજી આ યાત્રાનું ભવિષ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
આ પ્રસંગે કેટલાક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ પણ જગન્નાથ મંદિર ખાતે યોગાના અલગ-અલગ આસનો કર્યા હતા, જેને લઇને ઘણા દિવસોથી તેઓ તૈયારીઓ કરી હતી અને આ યાત્રાનું સ્વાગત પણ કર્યું.
આ પણ વાંચો