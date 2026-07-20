અમદાવાદ ફટાકડા ફેક્ટરી બ્લાસ્ટ કેસ: મુખ્ય આરોપીઓના 27 જુલાઈ સુધી રિમાન્ડ મંજૂર, SITએ 14 દિવસની કરી હતી માંગ
સરકારી પક્ષ તરફથી મદદનીશ સરકારી વકીલ ભરત બારોટે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ઘટનાની તલસ્પર્શી તપાસ માટે આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડી જરૂરી છે.
Published : July 20, 2026 at 6:04 PM IST
અમદાવાદ: મહેમુદપુરા વિસ્તારમાં આવેલી ન્યૂ ગુજરાત ફાયર વર્ક્સ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટ અને આગની ઘટનામાં 10 લોકોના કરુણ મોત બાદ તપાસનો દોર વધુ તેજ બન્યો છે. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ફેક્ટરીના સંચાલક મેહુલ ડોડીયા અને ભાગીદાર સાદિક સૈયદને અમદાવાદ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. SITએ બંને આરોપીઓના 14 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડની માંગ કરી હતી, જોકે કોર્ટે બંને આરોપીઓને 27 જુલાઈ સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલવાનો આદેશ કર્યો છે.
સરકારી પક્ષ તરફથી મદદનીશ સરકારી વકીલ ભરત બારોટે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ઘટનાની તલસ્પર્શી તપાસ માટે આરોપીઓની પોલીસ કસ્ટડી જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આરોપીઓને સાથે રાખીને બનાવ સ્થળે પંચનામું કરવાનું, ફેક્ટરીમાં રહેલા વિસ્ફોટક સામાનના સ્ટોક અંગે તપાસ કરવાની, સ્ટોક રજિસ્ટર તથા કામદારોની યાદી કબજે લેવાની અને ફેક્ટરીના આર્થિક-નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવાની બાકી છે.
સરકારી પક્ષે વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે, ફેક્ટરી કોઈપણ પ્રકારના જરૂરી પરવાના વગર ચલાવવામાં આવતી હતી. તેથી AMCના કોઈ અધિકારી અથવા અન્ય સરકારી કર્મચારીની સંડોવણી હતી કે કેમ તેની પણ તપાસ કરવી જરૂરી છે. ઉપરાંત મેહુલ ડોડીયા દ્વારા અન્ય કોઈ ગેરકાયદે ફટાકડાની ફેક્ટરી ચલાવવામાં આવતી હતી કે નહીં તેમજ તેમના વેપારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સામેલ છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરવાની છે.
પોલીસે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, બનાવ સ્થળેથી મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી આવી છે. તેથી આ સામગ્રીની ખરીદી-વેચાણ, સપ્લાય ચેઇન અને સંયોગિક પુરાવાઓ એકત્રિત કરવા આરોપીઓની પૂછપરછ જરૂરી છે. આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને SITએ 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી હતી.
બીજી તરફ બચાવ પક્ષના વકીલે દલીલ કરી હતી કે, આ એક અકસ્માતની ઘટના છે અને રિકવરી કે ડિસ્કવરી માટે આરોપીઓની પ્રત્યક્ષ હાજરી જરૂરી નથી. તેથી પોલીસ રિમાન્ડ આપવાની જરૂરિયાત નથી. કોર્ટમાં હાલ માત્ર મેહુલ ડોડીયા અને સાદિક સૈયદને જ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે મહિલા આરોપી રમીલા ડોડીયાની તબિયત બગડતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરી શકાયા નહોતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે મહેમુદપુરાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા ભીષણ બ્લાસ્ટ અને આગની ઘટનામાં ગંભીર બેદરકારીના કારણે 10 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધું હતું અને હવે SIT દ્વારા કેસની દરેક દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે મદદનીશ સરકારી વકીલ ભરત બારોટે જણાવ્યું હતું કે, કેસની ગંભીરતા અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે વિવિધ મુદ્દાઓ પર આરોપીઓની પૂછપરછ કરવી જરૂરી હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. કોર્ટે બંને આરોપીઓના 27 જુલાઈ સુધીના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે, જેથી તપાસ એજન્સી ઘટનાના તમામ પાસાઓની વિગતવાર તપાસ કરી શકશે.
આ પણ વાંચો: