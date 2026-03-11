અમદાવાદ: સોલા સાયન્સ સિટી પાસે પાર્કિંગમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો
Published : March 11, 2026 at 4:36 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના સોલા સાયન્સ સિટી વિસ્તાર નજીક આવેલા મંગલદીપ કેપિટલની પાછળ પાર્કિંગ વિસ્તારમાં બુધવારે બપોરે અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વિસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ત્વરિત કામગીરી હાથ ધરી આગ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મેળવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ 11 માર્ચ, 2026ના રોજ બપોરે અંદાજે 1:36 વાગ્યાના સમયે સોલા સાયન્સ સિટી પાસે મંગલદીપ કેપિટલની પાછળ આવેલ પાર્કિંગ વિસ્તારમાં આગ લાગ્યાની કોલ ફાયર વિભાગને મળતા જ થલતેજ ફાયર સ્ટેશનથી મિની ફાયર ફાઇટર અને બે ગજરાજ ફાયર ટેન્કર સહિત કુલ પાંચ વાહનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ તથા સ્ટાફ પણ તુરંત કામગીરી માટે પહોંચ્યા હતા.
આ ઓપરેશન દરમિયાન ડેપ્યુટી ઓફિસર, સ્ટેશન ઓફિસર તથા સબ ઓફિસરના માર્ગદર્શન હેઠળ ફાયર વિભાગની ટીમે આગ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી. આ સ્થળ પર એક જમાદાર, પાંચ ડ્રાઈવર અને 13 ફાયરમેન સહિતનો સ્ટાફ આગ બુઝાવવાની કામગીરીમાં જોડાયો હતો.
ફાયર વિભાગે અંદાજે 45 હજાર લીટર પાણીનો મારો કરી આગને કાબૂમાં લેવા માટે સતત પ્રયાસ કર્યો હતો. ટીમે ઝડપી અને સંકલિત કામગીરી કરતા આશરે એક કલાક ત્રીસ મિનિટમાં આગને સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં લઈ લેવામાં આવી હતી.
આ ઘટનામાં પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ઉભેલા છ ફોર-વ્હીલ વાહનો સંપૂર્ણપણે બળી ગયા હતા, જ્યારે બે થી ત્રણ વાહનોને નાનું મોટું નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ વ્યક્તિને ઈજા કે જાનહાનિ થઈ નથી.
ફાયર વિભાગના સતર્ક અને ઝડપી પ્રતિસાદને કારણે આગ વધુ ફેલાતી અટકાવવામાં સફળતા મળી હતી અને આસપાસના વિસ્તારમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના બનતી અટકાવી શકાયી હતી. હાલ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
