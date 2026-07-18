અમદાવાદમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા 5 લોકો જીવતા ભડથું થયા, વસ્ત્રાલ RAF કેમ્પના જવાનો મદદ માટે દોડ્યા, PMએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
આગની આ ઘટનામાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ 5 લોકોના મોત થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે જ્યારે અન્ય વધુ કેટલાક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. અમદાવાદથી કલ્પીન ત્રિવેદી, રોશન આરા, ભૂમિકા પરમારનો અહેવાલ
Published : July 18, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 6:06 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં RAF કેમ્પની પાછળ મહેમદપુરામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હોવાની ઘટના બની હતી. આગની આ ઘટનામાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ 5 લોકોના મોત થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે જ્યારે અન્ય વધુ કેટલાક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. મુખ્યમંત્રી અને PMO દ્વારા ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે અને સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
આગની ઘટના પર ઝોન-1 DCPએ આપેલા આંકડા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોના મોત થયા છે અને 9 લોકો હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં છે. ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાની ઘટના બાદ નજીકમાં આવેલા વસ્ત્રાલ RAF કેમ્પના જવાનો ત્યાં મદદ માટે દોડી ગયા હતા. સાથે જ લોકલ પોલીસ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફાયરની ટીમો સ્થળ ઉપર તરત પહોંચી હતી. આગ અત્યારે કાબૂમાં છે અને રામોલ પોલીસ દ્વારા આ મુદ્દા ઉપર ઈરાદાપૂર્વક હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને તથા એક્સપ્લોઝિવ એક્ટની જે કલમો છે તમામ કલમો લગાવીને ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મણીનગર ખાતે ETV ભારતના સંવાદદાતા રોશન આરા દ્વારા અપાયેલી માહિતી મુજબ, મણીનગરની એલ.જી હોસ્પિટલમાં હાલમાં 8 ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડાયા હતા. જેમાંથી 4 લોકોના મોત થયા હતા. જ્યારે આસારવા સિવિલમાં કુલ 6 લોકોને લાવવામાં આવ્યા જેમાં એક મહિલાનું મોત થયું છે.
Extremely saddened to hear about the loss of lives due to a mishap at a fireworks factory in Ahmedabad, Gujarat. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured. The local administration is providing all possible…— PMO India (@PMOIndia) July 18, 2026
ઘટનાને લઈને PMOએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને ઈજાગ્રસ્તોના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે. સાથે જ મૃતકોના સ્વજનોને PMNRFમાંથી 2 લાખની અને ઈજાગ્રસ્તોને 50 હજાર રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી છે.
DCP ઝોન 6 ભગીરથ ગઢવીએ મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં દુર્ઘટના બની છે તે અનુસંધાને ઈજાગ્રસ્તોને મણીનગર એલ.જી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી 4 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને 4 લોકોની સારવાર હાલ ચાલી રહી છે. થોડી ઈજા વધારે ગંભીર છે. ઈજાગ્રસ્તોની ઉંમર હાલમાં જાણી શકાઈ નથી. ઈજાગ્રસ્તોમાં 2 મહિલા અને 2 પુરુષ છે. તેમાં નાના બાળકો હોવાનું પણ જણાય છે. હજુ તેમના નામ કે સંબંધીઓનો સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. મૃતકોના સંબંધીઓનો પણ સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અમદાવાદમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટનાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મૃતકોના આત્માને ઈશ્વર શાંતિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 18, 2026
સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિતોને તમામ જરૂરી મદદ અને સારવાર…
સેક્ટર 2 JCP જયપાલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, રામોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા RAF કેમ્પના પાછળના ભાગમાં ફટાકડાની ગેરકાયદેસર ફેક્ટરી ચાલતી હતી. મેહુલ ડોડીયા નામનો વ્યક્તિ ફટાકડાની ફેક્ટરી ચલાવતો હતો. અગાઉ મેહુલ ડોડીયાનું લાયસન્સ રદ્દ થયેલું છે. સમગ્ર મુદ્દે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. હત્યા અને અન્ય કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે.
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