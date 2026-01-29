ETV Bharat / state

અમદાવાદ ફાયર વિભાગે ખરીદ્યા અદ્યતન 'ડીપ ટ્રેકર રોબોટ', પાણીમાં રેસ્ક્યૂ હવે વધુ સુરક્ષિત

પાણીની અંદર થતી રેસ્ક્યુ કામગીરી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જે હવે અમદાવાદમાં કોઈપણ જળઆપત્તિ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

અમદાવાદ ફાયર વિભાગે ખરીધ્યા અદ્યતન 'ડીપ ટ્રેકર રોબોટ'
અમદાવાદ ફાયર વિભાગે ખરીધ્યા અદ્યતન 'ડીપ ટ્રેકર રોબોટ' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 5:44 PM IST

અમદાવાદ : ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસે શહેરની આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ક્ષમતામાં મોટો સુધારો કરતા અદ્યતન ડીપ ટ્રેકર રોબોટની ખરીદી કરી છે. આ રોબોટ ખાસ કરીને પાણીની અંદર થતી રેસ્ક્યુ કામગીરી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જે હવે અમદાવાદમાં કોઈપણ જળઆપત્તિ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.

આ ડીપ ટ્રેકર રોબોટ નદી, તળાવ, કુંડ, કેનાલ અને રિવરફ્રન્ટ જેવા વિસ્તારોમાં પાણીની અંદર જઈને સચોટ રીતે શોધ કામગીરી કરી શકે છે. રોબોટની મદદથી પાણીમાં પડેલા મૃતદેહ, વાહનના ભાગો, હથિયાર, કિંમતી વસ્તુઓ અથવા અન્ય પુરાવા શોધીને સુરક્ષિત રીતે બહાર લાવી શકાય છે.

પાણીમાં રેસ્ક્યુ હવે વધુ સુરક્ષિત (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ આવી કામગીરી માટે ફાયર વિભાગે ખાનગી ડાઈવર અથવા એજન્સીઓ પાસેથી હંગામી સેવાઓ લેવી પડતી હતી. જેના કારણે સમય અને સુરક્ષાને લઈ મુશ્કેલીઓ ઊભી થતી હતી. હવે ડીપ ટ્રેકર રોબોટની ઉપલબ્ધિથી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન વધુ ઝડપી, વ્યવસ્થિત અને જોખમમુક્ત બનશે.

ડીપ ટ્રેકર રોબોટ
ડીપ ટ્રેકર રોબોટ (ETV Bharat Gujarat)

"અલગ–અલગ સ્થળોએ વોટર રેસ્ક્યુ ઓપરેશનના કોલ પર તાત્કાલિક પહોંચી જતી ઇમરજન્સી વોટર રેસ્ક્યુ ટીમને હવે અદ્યતન અન્ડર વોટર સર્વેલેન્સ કેમેરા રોબોટ ટેકનોલોજીનો સહારો મળશે. આ રોબોટ ખાસ કરીને પાણીની અંદર કરવામાં આવતા ઇમરજન્સી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન્સ દરમિયાન ઉપયોગી બનશે." - સ્વસ્તિક જાડેજા, DFO

આ ટેકનોલોજી દ્વારા પાણીની અંદર ચોક્કસ લોકેશન ટ્રેક કરી શકાય છે તેમજ અલગ–અલગ જગ્યાએ ફસાયેલા અથવા ડૂબેલા વ્યક્તિઓની બોડી ઝડપથી ડિટેક્ટ કરી ક્વિક રિસ્પોન્સ આપી શકાય છે. આ માટે ઇમરજન્સી વોટર રેસ્ક્યુ ટીમ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે.

ડીપ ટ્રેકર રોબોટ
ડીપ ટ્રેકર રોબોટ (ETV Bharat Gujarat)

ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારના ઇમરજન્સી વોટર રેસ્ક્યુ ઓપરેશનનો કોલ મળશે ત્યારે ઇન્ડો ફાયર વાઇડ વોટર રેસ્ક્યુ ટીમ આ અદ્યતન રોબોટ ટેકનોલોજી સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરશે.

"આ અન્ડર વોટર રોબોટ છે, જે પાણીની નીચે 200 મીટર જઈ શકે છે. એમાં ફોર કે કેમેરા છે, ગ્રેબર આર્મ છે, મલ્ટિવિન સોનાર છે, ગંદાથી ગંદા પાણીમાં પણ એના વિઝ્યુલ કેમેરામાં દેખાડે છે. 100 કિલો વજનના વસ્તુને પકડીને ઉપર લાવવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. અનેક સુસાઈડ અને ક્રાઈમના કેસ અને અકસ્માતના કેસ જેમાં ફાયર મેનના જવાનને ડાઈવ કરતી પડતી હોય છે. જે બહું ખતરનાક હોય છે. જેમાં જીવ પણ જોખમમાં મુકાય છે, તેથી આ રોબોટને અંદર નાખી એ વસ્તુને સર્ચ કરી તેને પકડી ઉપર લાવવાનું કામ કરે છે." - જય ત્રિવેદી, ROV પાયલોટ

શહેરના વ્યાપક વિસ્તારને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર વિભાગે આ રોબોટને અમદાવાદ ઇસ્ટ અને અમદાવાદ વેસ્ટ એમ બે વિભાગોમાં સ્ટેન્ડબાય રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેથી કોઈપણ વિસ્તારમાં ઘટનાની જાણ થતા તરત જ રોબોટ સ્થળ પર પહોંચાડી શકાય.

અમદાવાદ ફાયર વિભાગ
અમદાવાદ ફાયર વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

ખાસ વાત એ છે કે રિવરફ્રન્ટ પર કાર્યરત ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને આ રોબોટ ચલાવવા માટે વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી છે. તાલીમ દરમિયાન રોબોટના ટેકનિકલ ફીચર્સ, અંડરવોટર મોનિટરિંગ, કેમેરા ઓપરેશન, સર્ચ ટેક્નિક્સ અને સલામતી પ્રોટોકોલ અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.

ફાયર વિભાગના સૂત્રો મુજબ, ડીપ ટ્રેકર રોબોટ ઓછી દૃશ્યતા (Low Visibility) અને ઊંડા પાણીમાં પણ અસરકારક રીતે કામ કરી શકે છે, જે માનવીય ડાઈવર માટે જોખમી પરિસ્થિતિમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

આ નવી સુવિધા સાથે અમદાવાદ ફાયર વિભાગ હવે આધુનિક ટેકનોલોજી આધારિત રેસ્ક્યુ સિસ્ટમ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે, જેનાથી પાણીમાં થતા અકસ્માતો અને ગુનાહિત તપાસ બંનેમાં ઝડપી અને ચોક્કસ પરિણામ મળવાની શક્યતા છે.

