લાંચ કેસમાં ફાયર CFO અમિત ડોંગરે અને વચેટિયા ભાવસિંહ ઝાલાના રિમાન્ડ મંજૂર, 12 ઓગસ્ટ સુધી ACB કસ્ટડીમાં રહેશે
અમદાવાદ ફાયર વિભાગના મુખ્ય અધિકારી અમિત ડોંગરે 36 હજારની લાંચ કેસમાં ACBના હાથે ઝડપાયા, ફાયર NOC માટે લાંચ લેતા CFO અને વચેટિયાના રિમાન્ડ મંજૂર.
Published : August 8, 2026 at 9:23 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરે અને તેમના વચેટિયા ભાવસિંહ ઝાલાને એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ લાંચના કેસમાં ઝડપી પાડ્યા છે. આ કેસમાં ₹36,000ની લાંચ લેવાનો આરોપ છે.
વાત એવી છે કે એક વ્યક્તિએ ફાયર NOC (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. આ NOC માટે અમિત ડોંગરે અને ભાવસિંહ ઝાલાએ પૈસા માંગ્યા હતા. એક યુનિટ માટે ₹6,000 પ્રમાણે કુલ છ યુનિટ માટે ₹36,000ની લાંચ માંગવામાં આવી હતી.
ACBને આ વાતની ફરિયાદ મળતાં જ તેમણે છટકું ગોઠવ્યું. તેમણે ટ્રેપ લગાવીને બંનેને રંગે હાથ ઝડપી લીધા. અમિત ડોંગરે અમદાવાદ ફાયર વિભાગના મહત્વના અધિકારી છે. તેમની સાથે ખાનગી વ્યક્તિ ભાવસિંહ ઝાલા પણ પકડાયા છે.
ધરપકડ બાદ ACBએ અમિત ડોંગરેના ઘરે તપાસ કરી. ત્યાંથી ₹1 લાખ 10 હજાર રોકડા મળી આવ્યા છે. ભાવસિંહ ઝાલાના ઘરે પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલ્યું છે.
આ કેસમાં બંનેને સ્પેશિયલ ACB કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ACBએ વધુ તપાસ માટે 7 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. સરકારી વકીલ નવીન ચૌહાણે કોર્ટને કહ્યું કે આરોપીઓના મોબાઈલ ફોન, બેંક એકાઉન્ટ અને રોકાણની વિગતો મહત્વની છે. અગાઉ આપવામાં આવેલી તમામ NOC અને તેના લાભાર્થીઓની પણ તપાસ કરવાની જરૂર છે. કોઈ અન્ય વ્યક્તિ આ કેસમાં સંકળાયેલી છે કે નહીં, તે જાણવા માટે પણ પૂછપરછ જરૂરી છે.
બચાવ પક્ષે રિમાન્ડનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે અમિત ડોંગરે પાસેથી સીધી રીતે લાંચની રકમ મળી નથી. તેમની સામે લાંચ માંગવાનો સીધો પુરાવો પણ નથી. મોબાઈલ અને બેંકની વિગતો પહેલેથી જ ACBને આપી દેવામાં આવી છે. NOC આપવાની સત્તા એકથી વધુ અધિકારીઓ પાસે હોય છે, તેથી કસ્ટડી જરૂરી નથી.
કોર્ટે બંને પક્ષની દલીલો સાંભળી. છેવટે સ્પેશિયલ ACB કોર્ટે અમિત ડોંગરે અને ભાવસિંહ ઝાલાને 12 ઓગસ્ટ સુધી ACB કસ્ટડીમાં રાખવાનો હુકમ કર્યો છે.
હવે રિમાન્ડ દરમિયાન ACB તપાસ આગળ વધારશે. તેમાં નાણાકીય વ્યવહાર, અગાઉની NOCની વિગતો અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી તપાસવામાં આવશે. છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં આપવામાં આવેલી બધી ફાયર NOCની પણ ચકાસણી થશે.
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