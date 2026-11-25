અમદાવાદમાં 18 નવાં ફાયર સ્ટેશન બનશે, 30 માળ સુધી આગ બુઝાવી શકે તેવાં ફાયર વાહનો આવશે
હાલમાં શહેરમાં 19 ફાયર સ્ટેશન કાર્યરત, નવાં સ્ટેશન ઉમેરાતા ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટાઈમ 15થી ઘટીને 10 મિનિટ થવાની શક્યતા
Published : November 25, 2026 at 11:11 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં વધતી વસતી, હાઇરાઇઝ બિલ્ડિંગ્સ અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં આગની સંભવિત ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર વિભાગની ક્ષમતા વધારવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારમાં 18 નવાં ફાયર સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે. જેમાંથી 9 ફાયર સ્ટેશન માટે ટેન્ડર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અન્ય 9 ફાયર સ્ટેશન માટે જમીન નક્કી કરી દેવામાં આવી છે. ઇસનપુર, ઓગણજ અને રામોલ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ નવાં ફાયર સ્ટેશન બનાવવાનું આયોજન છે. આગામી 2થી 3 વર્ષમાં આ તમામ ફાયર સ્ટેશન કાર્યરત થવાની શક્યતા છે.
15 મિનિટનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ 10 મિનિટ થવાની શક્યતા
હાલમાં અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ પાસે 19 ફાયર સ્ટેશન કાર્યરત છે. નવા 18 ફાયર સ્ટેશન શરૂ થતાં શહેરમાં આગની ઘટના સમયે ફાયર વિભાગનો ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટાઈમ 15 મિનિટથી ઘટીને અંદાજે 10 મિનિટ થવાની શક્યતા છે. ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની સ્ટેન્ડિંગ ફાયર એડવાઇઝરી કાઉન્સિલના ધોરણો મુજબ દર 10 કિલોમીટરે એક ફાયર સ્ટેશન હોવું જોઈએ. આ ધોરણ અને ફાયર રિસ્ક એસેસમેન્ટના આધારે શહેરમાં નવા ફાયર સ્ટેશન માટે સર્વે અને જમીન ફાળવણીની કામગીરી કરવામાં આવી છે.
30 માળ સુધી આગ બુઝાવી શકે તેવાં બે ફાયર વાહનો આવશે
શહેરમાં સતત વધી રહેલી હાઇરાઇઝ ઇમારતોને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર વિભાગ દ્વારા આધુનિક સાધનો પણ વસાવવામાં આવશે. 30 માળ સુધી પહોંચીને આગ બુઝાવી શકે તેવાં બે વિશેષ ફાયર વાહનો તૈનાત કરવામાં આવશે. જેમાં એક વાહન પૂર્વ અમદાવાદ અને એક પશ્ચિમ અમદાવાદમાં રાખવામાં આવશે, જેથી ઊંચી ઇમારતોમાં આગ લાગે ત્યારે ઝડપથી કામગીરી કરી શકાય.
ફાયર ફાઇટર્સ માટે પણ વધારાની સુવિધાઓ
AMCના ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર એસ.બી. જાડેજાના જણાવ્યા અનુસાર, ફાયર વિભાગના કર્મચારીઓ 24 કલાક અને અઠવાડિયાના સાતેય દિવસ ફરજ બજાવે છે. ફાયર ફાઇટર્સ અને ફાયર ઓફિસર્સ માટે નવાં ફાયર સ્ટેશનોમાં રહેઠાણ, જીમ અને લાઇબ્રેરી જેવી સુવિધાઓ પણ ઉમેરવામાં આવી રહી છે. હાલનાં 19 ફાયર સ્ટેશન પણ નાગરિકોને ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ આપવા માટે સજ્જ છે. જોકે, શહેરનો વિસ્તાર અને વસતી વધતાં જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં નવાં ફાયર સ્ટેશન ઊભાં કરવામાં આવશે.