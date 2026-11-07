દિવાળીમાં રોકેટથી આગ લાગે તો બચવું કેવી રીતે? વસ્ત્રાપુરની હાઈરાઈઝ સોસાયટીમાં ફાયર બ્રિગેડની મોકડ્રિલ
554 ફ્લેટ ધરાવતી કાસા વ્યોમા સોસાયટીના D બ્લોકના સાતમા માળે આગની સ્થિતિ ઊભી કરાઈ, ફાયર બ્રિગેડ, 108 અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું
Published : November 7, 2026 at 5:49 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા અને ખાસ કરીને રોકેટના કારણે આગ લાગવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા લોકોને જાગૃત કરવા મોકડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વસ્ત્રાપુર પાસે આવેલી કાસા વ્યોમા રેસિડેન્શિયલ સોસાયટીમાં યોજાયેલી આ મોકડ્રિલનો મુખ્ય હેતુ આગની ઘટના સમયે રહીશો કેવી રીતે પોતાની સુરક્ષા કરી શકે અને ઇમરજન્સીમાં કઈ રીતે રેસ્ક્યૂ થઈ શકે તે અંગે જાગૃતિ લાવવાનો હતો.
સાતમા માળે આગની સ્થિતિ ઊભી કરી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન
કાસા વ્યોમા સોસાયટીમાં કુલ 11 બિલ્ડિંગ અને 554 ફ્લેટ આવેલા છે. અહીં D બ્લોકના સાતમા માળે આગ લાગી હોવાની કાલ્પનિક સ્થિતિ ઊભી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવાની કામગીરીનું નિદર્શન કર્યું હતું. આ મોકડ્રિલમાં ફાયર બ્રિગેડની સાથે 108 એમ્બ્યુલન્સ અને સિવિલ ડિફેન્સની ટીમ પણ જોડાઈ હતી. ફાયર ફાઇટિંગ અને રેસ્ક્યૂ માટે આધુનિક વાહનોનો ઉપયોગ કરીને ઇમરજન્સી સમયે કરવામાં આવતી કામગીરી સમજાવવામાં આવી હતી.
રહીશો અને સોસાયટીના સ્ટાફને ફાયર સેફ્ટીની તાલીમ
ફાયર ઓફિસર સ્વસ્તિક જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે દિવાળીના સમયમાં ફટાકડા, રોકેટ અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ ફોલ્ટના કારણે આગ લાગવાની ઘટના બને ત્યારે ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ, ફાયર ફાઇટિંગ અને ઇવેક્યુએશન કેવી રીતે કરવું તેની સમજ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સોસાયટીના સ્ટાફ, ઓક્યુપન્ટ્સ અને રહીશો પોતાની બિલ્ડિંગમાં ઉપલબ્ધ ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકે તેની બેઝિક ફાયર સેફ્ટી અવેરનેસ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. સાથે જ ફાયર પ્રિવેન્શન અંગે જરૂરી સૂચનાઓ આપી નજીકના ફાયર સ્ટેશનથી ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ અને ટ્રાફિકની સ્થિતિનું પણ ક્રોસ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
રહીશોના 100 ટકા સહકારથી મોકડ્રિલ સફળ
સોસાયટીના ચેરમેન વ્રજલાલ મુલાણીએ જણાવ્યું હતું કે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા એક દિવસ અગાઉ મોકડ્રિલ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સોસાયટીના તમામ રહીશોને મેસેજ કરીને મોકડ્રિલની જાણ કરવામાં આવી હતી. રહીશોએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો અને સારો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, રહીશોના સહકારથી મોકડ્રિલ 100 ટકા સફળ રહી હતી.
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