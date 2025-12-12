અમદાવાદ: સાયન્સ સીટી વિસ્તારમાં પરિશ્રમ એલીગન્સ કોમ્પલેક્ષમાં લાગી આગ, 50થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ

ETV Bharat / state

ફાયર વિભાગની 8 થી 10 ગાડીઓ ઘટનાએ સ્થળ પહોંચી ગઈ હતી.

December 12, 2025

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર આગ લાગવાની ઘટના બની છે. અમદાવાદના સાયન્સ સીટી વિસ્તારમાં આવેલ આસ્થા બંગલાની બાજુમાં આવેલા પરિશ્રમ એલીગન્સ નામના કોમ્પલેક્ષમાં આ લાગવાની ઘટના સામે આવી. જેને લીધે ફાયર વિભાગની 8 થી 10 ગાડીઓ ઘટનાએ સ્થળ પહોંચી ગઈ હતી. ફાયરના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ આ સ્થળે પહોંચ્યા છે.

આ અંગે ફાયર વિભાગ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, પરિશ્રમ એલીગન્સ નામના કોમ્પલેક્ષમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. લિફ્ટમાં ફસાયેલા કેટલાક લોકો અંગે મેસેજ મળ્યો હતો. આ કોલ પછી ફાયર બ્રિગેડની 8 થી 10 ગાડીઓને ઘટનાસ્થળ ઉપર મોકલવામાં આવી અને તેની સાથે ફાયર વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ફાયર વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધી 50 જેટલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને આ કોમ્પ્લેક્સની બહાર લાવવામાં આવ્યા હતા. જે લોકો લોકો લિફ્ટ માં ફસાયા હતા તે લોકોને પણ બહાર નીકળવામાં આવ્યા છે. કોમ્પ્લેક્સની અંદરના ત્રીજા માળે લોકો ફસાયેલા હતા તે તમામ લોકોને કાચ તોડીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. હાલ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તમામ લોકોને રેસ્ક્યુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આગ લાગવાના કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થયા હતા.

બિલ્ડીંગમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આગ કયા કારણોસર લાગી તેની હજુ સુધી ખબર નથી પરંતુ આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી. આ ઘટના વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

