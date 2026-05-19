અમદાવાદ: મોરૈયા ખાતે ESDEE PAINT કંપનીમાં ભીષણ આગ, મેજર કોલ જાહેર કરાયો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 5:50 PM IST

અમદાવાદ: સાણંદ તાલુકાના મોરૈયા વિસ્તારમાં આવેલી ESDEE PAINT પ્રિન્ટ્સ કંપનીમાં બુધવારે ભીષણ આગ લાગી હતી. મોરૈયા બ્રિજ નજીક ચાંગોદર-મોરૈયા હાઈવે પર આવેલી આ કલર અને પેઇન્ટ બનાવતી ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગને કારણે દૂર-દૂર સુધી ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ફેક્ટરીમાં પેઇન્ટ અને વિવિધ જ્વલનશીલ કેમિકલ પદાર્થો હોવાને કારણે આગે ઝડપથી વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ બુઝાવવાની કામગીરીમાં જોડાઈ હતી. આગની ગંભીરતાને જોતાં ફાયર વિભાગે ‘મેજર કોલ’ જાહેર કર્યો.

હાલમાં ફાયર વિભાગના જવાનો સતત પાણીનો મારો ચલાવીને આગને કાબૂમાં લાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી. ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ કંપનીની મિલકત તથા માલસામાનને મોટા પાયે નુકસાન થયું હોવાની આશંકા છે.

સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ

આગની ઘટનાને લઈને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્થાનિક લોકોમાં ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

