અમદાવાદ: ઇસનપુરમાં કેમિકલના ગોડાઉનમાં આગની ઘટના, ફાયર વિભાગે આગ પર મેળવ્યો કાબુ
ઇસનપુર મોની હોટલના ખાંચામાં ગુરુકૃપા એસ્ટેટ કેમિકલના ગોડાઉનમાં આગ લાવવાની ઘટના સામે આવી હતી.
Published : February 10, 2026 at 6:17 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ઇસનપુર વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. આ ઘટનાની જાણ થતા ફાયર બ્રિગેડની 8 ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ભરબપોરે આજે અમદાવાદમાં ઇસનપુર વિસ્તારમાં આગ લાગવાની ગંભીર ઘટના સર્જાઈ હતી.
ઇસનપુર મોની હોટલના ખાંચામાં ગુરુકૃપા એસ્ટેટ કેમિકલના ગોડાઉનમાં આગ લાવવાની ઘટના સામે આવી હતી. ત્યાર પછી ફાયરની ૮ ગાડી ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી. આગ બુજાવાની કામગીરી ચાલુ કરી હતી અને આ આગ પર કાબુ મેળવ્યા હતા.
ઇસનપુરમાં લાગવાની માહિતી મળતાની સાથે જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. ફાયર વિભાગ દ્વારા આ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે કે, ફાયર બ્રિગેડના આઠ ગાડી ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવા માટે સતત પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓ તથા જવાનો દ્વારા આગ અને ચારે બાજુથી બુજાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી અને પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી.
આ ઘટના પછી સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી હતી. આગના કારણે આસપાસની મિલકતોને નુકસાન પહોંચ્યું હોવાની શક્યતા છે. જોકે સુધી કોઈ જાનહાનીની માહિતી સામે આવી નથી. ફાયર વિભાગ એ સ્થાનિક લોકોને સુરક્ષિત અંતરે રહેવાની અપીલ કરી હતી. આગના કારણે આસમાનમાં ઘુમાડા જોવા મળ્યા હતા.
