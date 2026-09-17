જેલની ચાર દીવાલોમાંથી અમદાવાદના સ્વાદ સુધી... ‘જેલ ભજીયા હાઉસ’નો હવે હેરિટેજ અવતાર
આ નવપ્રકલ્પનો મુખ્ય હેતુ કેદીઓમાં રહેલા કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપી સમાજમાં તેમના સુધારણા અને પુનર્વસન પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ કેળવવાનો છે. ભૂમિકા પરમારનો અહેવાલ...
Published : September 17, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 2:46 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના આર.ટી.ઓ. સર્કલ ખાતે સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલના કેદીઓ દ્વારા સંચાલિત અતિ લોકપ્રિય ‘જેલ ભજિયા હાઉસ’નો હવે કાયાકલ્પ થઈ ગયો છે. ગાંધી આશ્રમ મેમોરિયલ પ્રોજેક્ટ તરફ જતા માર્ગ પર સ્થિત આ ઐતિહાસિક ફૂડ આઉટલેટને અઢી કરોડથી વધુના ખર્ચે ત્રણ માળનું નવું ભવન બનાવી નયનરમ્ય ‘હેરિટેજ લૂક’ આપવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ રાજ્યના જેલ ડીજીપી ડૉ. કે. એલ. એન. રાવના માર્ગદર્શન હેઠળ પૂર્ણ થવાના આરે છે.
આ નવપ્રકલ્પનો મુખ્ય હેતુ કેદીઓમાં રહેલા કૌશલ્યને પ્રોત્સાહન આપી સમાજમાં તેમના સુધારણા અને પુનર્વસન પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ કેળવવાનો છે. એટલે કે, અહીં માત્ર ભજીયા નહીં મળે, પરંતુ કેદીઓની મહેનત, કૌશલ્ય અને ઐતિહાસિક વારસાની પણ ઝલક જોવા મળશે.
જેલ ભજીયા હાઉસના આ ત્રણ માળના અદ્યતન ભવનમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પરંપરાગત સ્વાદિષ્ટ ભજિયા અને અન્ય ફરસાણના વેચાણ માટે કાઉન્ટર/સેલરૂમ બનશે તેમજ મુલાકાતીઓ ગરમા-ગરમ ભજિયાનો આનંદ માણી શકે તે માટે સુવ્યવસ્થિત બેઠક વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
ભવનના પ્રથમ માળે ડાઇનિંગ એરિયા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં જેલના કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી વિશેષ ‘ગાંધી થાળી’ સાત્વિક ભોજન પીરસવામાં આવશે, જે મુલાકાતીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણ બની રહેશે.
ભવનના બીજા માળે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સાબરમતી જેલમાં વિતાવેલા ઐતિહાસિક સમયની ઝાંખી દર્શાવતું મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આઝાદીના આંદોલન સમયે સાબરમતી મધ્યસ્થ જેલમાં કેદ રહેલા પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, ઝવેરચંદ મેઘાણી અને લોકમાન્ય તિલક જેવા મહાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ જેલમાં વિતાવેલા સમય અને સ્મૃતિઓને જીવંત કરતી ફોટો ગેલેરી તેમજ આકર્ષક મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
નવનિર્મિત ભવનમાં ગ્રાહકો માટે ‘જેલર અને કેદી’ની યુનિક થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેમાં જેલ પ્રશાસનના વાતાવરણ વચ્ચે મુલાકાતીઓ ભોજન અને ઇતિહાસ બંનેનો અનોખો અનુભવ મેળવી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદના ફૂડ કલ્ચરનો અભિન્ન અંગ બની ચૂકેલા ‘જેલ ભજિયા હાઉસ’નું ટર્નઓવર પણ નોંધપાત્ર રહ્યું છે.
અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલના SP ગૌરવ અગ્રવાલે ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલનું જાણીતું ભજિયા હાઉસ હવે નવા હેરિટેજ લુક સાથે RTO સર્કલ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ચાર માળની આ નવી બિલ્ડિંગમાં અગાઉની જેમ ભજિયા સર્વ કરવામાં આવશે. સાથે જ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર જેલમાં કેદીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી કારપેન્ટરી અને બેકરીની વસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ફર્સ્ટ ફ્લોર પર નવું રેસ્ટોરન્ટ બનાવવામાં આવશે, જ્યાં પૌષ્ટિક ‘ગાંધી થાળી’ પણ પીરસવામાં આવશે. જ્યારે સેકન્ડ ફ્લોર પર જેલ મ્યુઝિયમ બનાવવાનું આયોજન છે. આ મ્યુઝિયમમાં જેલનો ઇતિહાસ, જેલમાં રહેલા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ સાથે જોડાયેલી ઝાંખીઓ તેમજ તેમની સાથે સંબંધિત જૂની વસ્તુઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.
ભજિયા હાઉસમાં કામ કરવા માટે લાંબા સમયથી જેલમાં રહેલા અને સારું વર્તન ધરાવતા કેદીઓની પસંદગી કરવામાં આવે છે. કેદીની પસંદગી કરતી વખતે તેનું જેલમાં વર્તન, તે કયા ગુનામાં સજા ભોગવી રહ્યો છે અને બહાર કામ દરમિયાન ફરી ગુનો કરવાની શક્યતા સહિતની બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જે કેદીઓનું વર્તન સારું હોય તેમજ કુકિંગ, કેટરિંગ અને સર્વિંગનું કામ શીખવાની ઇચ્છા ધરાવતા હોય, તેમને પસંદ કરીને ભજિયા હાઉસમાં કામ કરવાની તક આપવામાં આવે છે. કેદીઓ ત્યાંથી ભાગી ન જાય તે માટે પોલીસ ડ્રેસમાં તેમની આસપાસ સિક્યોરિટી પણ રાખવામાં આવે છે.
સેન્ટ્રલ જેલના કેદી રમેશભાઈ ઠાકોરે જણાવ્યું કે, તેઓ છેલ્લા અઢી વર્ષથી ભજિયા હાઉસમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે. તેઓ છેલ્લા 16 વર્ષથી જેલમાં છે અને આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યા છે. હાલમાં તેઓ ભજિયા બનાવવાની સાથે જેલમાં તૈયાર થતી વિવિધ ઉત્પાદન વસ્તુઓના વેચાણની કામગીરી પણ કરે છે.
રમેશભાઈ ઠાકોરે જણાવ્યું કે, તેઓ ઓપન જેલના કેદી તરીકે સવારે 7 વાગ્યે જેલની બહાર કામ માટે આવે છે અને સાંજે 5:30 વાગ્યે પરત જેલમાં જાય છે. અગાઉ તેઓ સુભાષ બ્રિજ ખાતેના ભજિયા હાઉસમાં પણ લગભગ સાત વર્ષ સુધી કામગીરી કરી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત જેલની કિચનમાં સાડા ચાર વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે, જ્યાં રસોઈ બનાવવાની સાથે રોટલી વણવા, ખીચડી, શાક અને ભાત બનાવવાનું કામ પણ કર્યું હતું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ભજિયા હાઉસમાં નવા કેદીઓને કામ શીખવવામાં આવે છે અને તે કેદીની શીખવાની ઇચ્છા તથા ક્ષમતા પર આધાર રાખે છે. નવા હેરિટેજ લુકવાળા ભજિયા હાઉસમાં અંદાજે 10થી 11 કેદીઓ કામગીરી કરશે. જેલની અંદર ફુલવડી, સેવ, તીખી સેવ, મોળા ગાંઠિયા, ફરસી પૂરી અને ભાખરવડી સહિતની નાસ્તાની વિવિધ વસ્તુઓ પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે
ભજિયા હાઉસના ગ્રાહક મુકેશભાઈએ જણાવ્યું કે, ઘણા વર્ષો પહેલાં ગીતામંદિર બસ સ્ટેશન ખાતે જેલના ભજિયા શરૂ થયા હતા અને તેઓ ત્યાંથી જ ભજિયા ખાતા આવ્યા છે. ત્યારબાદ ભજિયા હાઉસ બંધ થયા પછી ફરીથી આ વિસ્તારમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેલના ભજિયાની ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને સિંગતેલમાં બનાવવાની પ્રક્રિયા સારી છે, જ્યારે ભાવ પણ વ્યાજબી છે. મુકેશભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, તેઓ નિયમિત ગ્રાહક છે અને આ તરફથી પસાર થાય ત્યારે ભજિયા હાઉસની મુલાકાત લઈને ભજિયાનો ટેસ્ટ ચોક્કસ કરે છે.
આમ, અમદાવાદનું જાણીતું ‘જેલ ભજિયા હાઉસ’ હવે માત્ર ભજીયાના સ્વાદ પૂરતું સીમિત નહીં રહે, પરંતુ કેદીઓની મહેનત, તેમની કળા, સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ અને દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ઇતિહાસને એક જ છત હેઠળ રજૂ કરતું અનોખું સ્થળ બનશે. ગરમા-ગરમ ભજીયાની સાથે અહીં મુલાકાતીઓને જેલના ઇતિહાસ અને કેદીઓના કૌશલ્યની પણ નવી અનુભૂતિ થશે.
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