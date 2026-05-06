અમદાવાદ ફેમિલી કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો, પતિની મંજૂરી વગર ‘ખુલા’થી છૂટાછેડા માન્ય
Published : May 6, 2026 at 3:30 PM IST
અમદાવાદ : શહેરની ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા મુસ્લિમ મહિલાઓના અધિકારોને મજબૂત બનાવતો એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મુસ્લિમ પત્ની પતિની સંમતિ વિના પણ ‘ખુલા’ દ્વારા છૂટાછેડા મેળવી શકે છે. આ માટે કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવવો જરૂરી છે, જ્યારે શરિયત કાઉન્સિલ જેવી સંસ્થાઓ પાસે આ સત્તા નથી.
‘ખુલા’ ઈસ્લામિક કાયદા હેઠળનો એક માન્ય માર્ગ છે, જેમાં પત્ની પોતે લગ્ન વિસર્જનની માંગ કરે છે. જ્યારે પતિ દ્વારા આપવામાં આવતા છૂટાછેડાને ‘તલાક’ કહેવાય છે, ત્યારે પત્ની દ્વારા શરૂ કરાયેલ વિભાજન ‘ખુલા’ તરીકે ઓળખાય છે. કોર્ટએ પોતાના ચુકાદામાં આ હક્કને સ્પષ્ટપણે માન્યતા આપી છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં એક મહિલા અરજદાર જે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર રહી ચૂકી છે. વર્ષ 2019માં અમદાવાદના રહેવાસી સાથે મુસ્લિમ રીતિ-રિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા હતા. દંપતીને વર્ષ 2022માં પુત્રનો જન્મ થયો હતો. પરંતુ લગ્નજીવન દરમિયાન પત્નીએ પતિ પર ચારિત્ર્ય અંગે શંકા કરવી, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ત્રાસ આપવો, ગૂગલ લાઈવ લોકેશન દ્વારા નજર રાખવી અને શારીરિક હિંસા કરવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.
મહિલાએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે લગ્ન સમયે પતિએ પોતાના ગુનાહિત ભૂતકાળની વિગતો છુપાવી હતી. તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિને કારણે નવેમ્બર 2023માં તેણીએ પતિનું ઘર છોડ્યું હતું અને ત્યારબાદ માર્ચ 2024માં ‘ખુલાનામું’ મોકલીને 11 હજાર રૂપિયાની મહેર રકમ પરત કરી દીધી હતી.
આ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ માનવિય પાસું પણ સામે આવ્યું છે.પત્નીએ પતિને કેન્સર દરમિયાન સંપૂર્ણ સાથ આપ્યો હતો અને તે સાજો થયા બાદ જ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે પતિએ ખુલાનામાને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને પત્નીના તમામ આક્ષેપોને ખોટા ગણાવ્યા હતા.
અરજદાર તરફથી વકીલ ઇન્દ્રવદન પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, મુસ્લિમ લગ્ન વિસર્જન અધિનિયમ, 1939 અને મુસ્લિમ મહિલા અધિનિયમ, 1986 હેઠળ પત્નીને આ અધિકાર છે. કોર્ટ સમક્ષ એફિડેવિટ, લગ્ન પ્રમાણપત્ર, બાળકનું જન્મ પ્રમાણપત્ર અને ખુલાનામું સહિતના દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટએ તમામ પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ પત્નીની જુબાનીને વિશ્વસનીય ગણાવી હતી, જ્યારે પતિના બચાવને માત્ર સામાન્ય ઇનકાર ગણાવ્યો હતો. તેથી અદાલતે લગ્ન વિસર્જન જાહેર કર્યું છે. સાથે જ દંપતીના સગીર પુત્રની કસ્ટડી માતાને સોંપવામાં આવી છે અને પત્નીના દાગીના તથા સ્ત્રીધન પરત કરવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો છે.
કોર્ટએ પોતાના નિર્ણયમાં નોંધ્યું કે ‘ખુલા’ ભલે પતિની સંમતિ વગર શરૂ કરવામાં આવે, પરંતુ તે લગ્ન સંબંધોમાં આવેલી અણસમજ અને તૂટેલા વિશ્વાસને દર્શાવે છે. અગાઉ પણ દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને કેરાલા હાઇકોર્ટ આ મુદ્દે સમાન પ્રકારના ચુકાદા આપી ચૂક્યા છે. આ ચુકાદો મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ મિસાલ બની શકે છે, જે તેમના અધિકારોને કાયદાકીય રીતે વધુ મજબૂતી આપે છે અને તેમને અયોગ્ય લગ્નજીવનમાંથી બહાર આવવાનો ન્યાયસંગત માર્ગ પ્રદાન કરે છે.
