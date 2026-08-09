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પાકિસ્તાન જેલમાં બંધ માછીમારોના પરિવારજનોની વેદના: મારી દીકરીઓ પાંચ વર્ષથી ભાઈ માટે રાખડી રાખે છે, ક્યારે બાંધશે?

મારી દીકરીઓ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ભાઈ માટે રાખડી રાખે છે, ક્યારે કલાઈ પર બાંધશે? પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોની માતાઓની વેદના.

મારી દીકરીઓ પાંચ વર્ષથી ભાઈ માટે રાખડી રાખે છે, ક્યારે બાંધશે?
મારી દીકરીઓ પાંચ વર્ષથી ભાઈ માટે રાખડી રાખે છે, ક્યારે બાંધશે? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 8:09 PM IST

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અમદાવાદ: સુરત, ગીર સોમનાથ અને આસપાસના વિસ્તારના માછીમાર પરિવારોએ આજે ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં આવીને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી. છેલ્લા પાંચ-છ વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ ગુજરાતી અને અન્ય રાજ્યના માછીમારોની તાત્કાલિક મુક્તિ અને વતન વાપસી માટે તેમણે અપીલ કરી છે. રક્ષાબંધન અને 15 ઓગસ્ટ નજીક આવતાં પરિવારોની વેદના વધુ તીવ્ર બની છે.

ભાવનાબેન મહેશભાઈ સોલંકી (ઉના, ગીર સોમનાથ)

ભાવનાબેને જણાવ્યું કે તેમના પતિ મહેશ લાખા સોલંકી છેલ્લા 6 વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં છે. તે માછીમારી માટે બોટમાં ગયા હતા. પહેલી વખત જતાં જ બોટ પકડાઈ અને સાત જણાને લઈ લેવામાં આવ્યા. ત્યારથી કોઈ ફોન કે પત્ર વ્યવહાર નથી થયો. ત્યારે નાનો છોકરો ચાર મહિનાનો હતો, હવે પાંચ વર્ષનો થઈ ગયો છે. મોટો છોકરો છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણે છે. ઘરમાં ભાવનાબેન, બે બાળકો અને સસરા છે. મજૂરી કરીને ઘર ચલાવે છે. કોઈ સહારો નથી. તેમણે હર્ષભાઈ સંઘવીને અરજી કરી છે કે માછીમારોને વહેલી તકે છોડાવવામાં આવે.

ભાવનાબેન મહેશભાઈ સોલંકી (ઉના, ગીર સોમનાથ) (Etv Bharat Gujarat)

જીવીબેન રામજી સોલંકી

જીવીબેન રામજી સોલંકી (Etv Bharat Gujarat)

જીવીબેને કહ્યું કે તેમના દીકરા વિશાલ રામજી લગ્ન પછી ઓખા ગયા અને પાંચ મહિના ધંધો કર્યા બાદ પાંચ વર્ષ પહેલાં પકડાયા. ત્યારે તેમની ઉંમર 23 વર્ષ હતી. મોટાભાઈએ ખબર આપી ત્યારે તેઓ જમીન પર પડી ગયા. વહુ તે સમયે ગર્ભવતી હતી, પછી દીકરી થઈ. વહુ દીકરીને ઘરે મૂકીને મજૂરી કરે છે અને ઘર ચલાવે છે. જીવીબેન બીમાર છે, મહિને 5000 રૂપિયાની દવા આવે છે. પાંચ વર્ષથી કોઈ ચિઠ્ઠી કે ફોન નથી. તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પ્રાર્થના કરે છે કે દીકરાને છોડાવીને આપી દે.

ધનીબેન કાનજીભાઈ બામણીયા

ધનીબેન કાનજીભાઈ બામણીયા (Etv Bharat Gujarat)

ધનીબેને જણાવ્યું કે તેમના દીકરા કપિલ કાનજી બામણીયા માછીમારી કરવા ગયા અને બોટના બધા માણસોને પાકિસ્તાનની જેલમાં નાખી દેવામાં આવ્યા. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તે જેલમાં છે. ચાર દીકરીઓ છે, એકને આંખથી દેખાતું નથી. બહેનોની રાખડી ઘરમાં પડી છે. રક્ષાબંધન આવી રહ્યું છે ત્યારે બહેનો ભાઈની કલાઈ પર રાખડી બાંધવા માંગે છે. જમાઈ પણ જેલમાં છે. ગામના 10 જણા બંધ છે. 15 ઓગસ્ટે કેદીઓ છૂટે તો અમારા લોકોને પણ છોડવામાં આવે એવી માંગ છે. દીકરાના લગ્ન હજુ થયા નથી.

જાગૃતિ ભાવિન સોલંકી

જાગૃતિ ભાવિન સોલંકી (Etv Bharat Gujarat)

જાગૃતિએ કહ્યું કે તેમના દિયર હિરણ છગન સોલંકી અને ઘરના અન્ય લોકો પહેલી વખત બોટમાં ગયા ત્યારે પાકિસ્તાની ફોર્સે પકડી લીધા. 6 વર્ષથી જેલમાં છે. સાસુ બે મહિના પહેલાં અવસાન પામી. તે દીકરાની રાહ જોતાં જોતાં બીમાર પડી હતી. દિયરને હજુ ખબર નથી. સસરા મોટી ઉંમરે કમાવા જાય છે. રક્ષાબંધન અને 15 ઓગસ્ટ નજીક છે ત્યારે ભારત સરકારને અપીલ છે કે માછીમારોને છોડાવીને લાવે જેથી ઘરમાં ખુશીનો માહોલ બને.

મંજુ મોહન બારૈયા (કોટક બંદર, ગીર સોમનાથ)

મંજુ મોહન બારૈયા (કોટક બંદર, ગીર સોમનાથ) (Etv Bharat Gujarat)

મંજુબેને જણાવ્યું કે તેમના દીકરા મયુર મોહન બારૈયા, બે ભાઈઓ અને બહેનના દીકરા સહિત કોટક ગામના ૧૦ માણસો જેલમાં છે. પાંચ વર્ષ થઈ ગયા. ઘરની હાલત ખરાબ છે, ૩૦૦ રૂપિયા રોજ મજૂરી કરીને ચલાવે છે. રક્ષાબંધન અને ૧૫ ઓગસ્ટે છોડાવે તો દીકરીઓ રાખડી બાંધે અને તહેવાર મનાવે. નાયબ મુખ્યમંત્રીને મળી આવ્યા છે અને આશા છે કે મદદ મળશે.

ગની અહેમદ પાલાની

ગની અહેમદ પાલાની (Etv Bharat Gujarat)

ગનીએ કહ્યું કે તેમના છોકરા જાવેદ અલી 5 વર્ષથી જેલમાં છે. 2021માં પકડાયા હતા. ખાવા-પીવાની તકલીફ છે. બે વર્ષ પહેલાં ચિઠ્ઠી આવી હતી, પછી પત્રવ્યવહાર બંધ. બે છોકરા અને એક છોકરી સ્કૂલમાં ભણે છે અને વારંવાર પપ્પા ક્યારે આવશે તેમ પૂછે છે. ઘરમાં કમાવાવાળા બીજા કોઈ નથી.

સંગઠનોની અપીલ

ઉસ્માન ગની, સેક્રેટરી, સમસ્ત માછમાર સમાજ (Etv Bharat Gujarat)

સમસ્ત માછીમાર સમાજ સંગઠનના સેક્રેટરી ઉસ્માન ગણીએ જણાવ્યું કે ભારત અને પાકિસ્તાન સ્વતંત્રતા દિવસો ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે નેશનલ ફિશવર્ક્સ ફોરમ (NFF), પાકિસ્તાન-ઈન્ડિયા પીપલ્સ ફોરમ ફોર પીસ એન્ડ ડેમોક્રેસી (PIPFPD) અને પાકિસ્તાન ફિશરફોક ફોરમ (PFF)એ બંને સરકારોને અપીલ કરી છે કે જેમણે સજા પૂર્ણ કરી લીધી છે અને રાષ્ટ્રીયતાની ખરાઈ થઈ ગઈ છે તેમને તાત્કાલિક મુક્ત કરી વતન પરત મોકલવામાં આવે.

જતીન દેસાઈ, વરિષ્ઠ પત્રકાર (Etv Bharat Gujarat)

હાલમાં 198 ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં છે. આમાંથી અનેકે સજા પૂર્ણ કરી લીધી છે છતાં હજુ જેલમાં છે. દર વર્ષે અંદાજે ચારથી પાંચ ભારતીય માછીમારોના જેલમાં મૃત્યુ થાય છે. ગત વર્ષે માર્ચમાં એક ભારતીય માછીમારે જેલમાં આત્મહત્યા કરી હતી.

છગન બામણીયા, દીવ જિલ્લાના આગેવાન (Etv Bharat Gujarat)

2008ના દ્વિપક્ષીય કોન્સુલર એક્સેસ કરારની કલમ ૫ મુજબ રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ અને સજા પૂર્ણ થયાના એક મહિનામાં કેદીઓને મુક્ત કરી વતન મોકલવાનું જોગવાઈ છે, પરંતુ તેનો અમલ થતો નથી.

પરિવારોએ NFF, PIPFPD અને PFF સાથે મળીને બંને દેશના વડાપ્રધાનોને સંયુક્ત પત્ર મોકલીને તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી છે.

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