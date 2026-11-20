અમદાવાદમાં ₹40 લાખની ઠગાઈ માટે નકલી નોટોનું ષડયંત્ર, ઘાટલોડિયા પોલીસે ડીકોય ગોઠવી દિલ્હીથી આવેલા બે શખ્સોને ઝડપ્યા
ઉંઝાના વેપારીને આંગડિયા મારફતે ₹500ની ચણલી નોટો જેવી 1,666 'CHILDREN BANK OF INDIA' લખેલી નોટો મળી; દિલ્હી, નોઈડા અને રાજસ્થાન સુધી નેટવર્ક ફેલાયેલું હોવાની આશંકા
Published : November 20, 2026 at 9:19 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં નકલી ચલણી નોટો આપીને વેપારી સાથે લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું ષડયંત્ર સામે આવ્યું છે. ઉંઝાના વેપારી સાથે 40 લાખની છેતરપિંડી થયા બાદ ફરી અમદાવાદમાં 10 લાખનું પેમેન્ટ આપવાના બહાને આરોપીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન ઘાટલોડિયા પોલીસે પારસનગર પેટ્રોલ પંપ પાસે ડીકોય ગોઠવી દિલ્હીથી આવેલા બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસને આરોપીઓ પાસેથી 500 રૂપિયાની અસલી નોટ જેવી દેખાતી 17 બંડલ મળી આવ્યા હતા, જેમાં કુલ 1,666 નકલી નોટો હતી. આ નોટો પર 'CHILDREN BANK OF INDIA' અને મનોરંજન માટેનાં લખાણો છપાયેલાં હતાં. પોલીસે રાહુલસિંગ વિજયસિંગ ઠાકુર અને માલચંદ પરમેશ્વરલાલ શર્માની ધરપકડ કરી પાંચ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઊંઝામાં 40 લાખની ઠગાઈ બાદ અમદાવાદમાં ફરી ષડયંત્ર
સમગ્ર મામલે ACP પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, ઉંઝાના ફરિયાદી હિરેનભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પટેલે પોલીસનો સંપર્ક કરીને જણાવ્યું હતું કે નાગપુરના વેપારી હિતેશ રૂપચંદ કેશવાણી સાથે વર્ષોથી જીરુંનો વેપાર કરે છે. 17 નવેમ્બરના રોજ આંગડિયા મારફતે 40 લાખનું પેમેન્ટ મોકલવામાં આવ્યું હતું. આંગડિયા પેઢીના માણસોએ ભીડવાળી જગ્યા પસંદ કરીને નોટોના બંડલ બતાવ્યા હતા અને ફરિયાદીને પૈસા મળી ગયાની ખાતરી આપી હતી. જોકે, ઘરે જઈને તપાસ કરતાં બંડલમાં અસલી ચલણી નોટો નહીં, પરંતુ બાળકોની રમતમાં ઉપયોગમાં લેવાતી મનોરંજન માટેની નકલી નોટો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
અમદાવાદમાં 10 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ગોઠવ્યું ડીકોય
ઊંઝામાં થયેલી ઠગાઈ બાદ ફરિયાદી અને નાગપુરના વેપારીએ સાથે મળીને આરોપીઓને પકડવા માટે યોજના બનાવી હતી. નાગપુરના વેપારીએ વિવેક નામના વ્યક્તિને અને ફરિયાદીએ પોતાના પિતા નરેન્દ્રભાઈને પેમેન્ટ લેનાર તરીકે તૈયાર કર્યા હતા. ત્યારબાદ અમદાવાદમાં રૂ.10 લાખનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું હોવાનું જણાવી આરોપીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસની મદદથી પારસનગર પેટ્રોલ પંપ પાસે ડીકોય ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓ સાબરમતી ટ્રેન મારફતે દિલ્હીથી અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. નરેન્દ્રભાઈને નોટોના બંડલ બતાવી રહ્યા હતા તે દરમિયાન તેમણે પોલીસને ઈશારો કરતાં પોલીસે બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા.
આંગડિયા પેઢીના નામે અડધા ભાવે પેમેન્ટની લાલચ
ACP પરમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નાગપુરના વેપારીએ આંગડિયા પેઢીના સામાન્ય ચાર્જ કરતાં ઓછા ખર્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન કરાવવાની લાલચમાં આ વ્યવહાર સોંપ્યો હતો. સામાન્ય રીતે રૂપિયા 1 લાખના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે 400થી 600 જેટલો ચાર્જ લેવામાં આવે છે, જ્યારે આરોપીઓએ અડધા ભાવે કામ કરી આપવાની વાત કરી હતી. માત્ર 200 બચાવવાના હેતુથી વેપારીએ આંગડિયા મારફતે પેમેન્ટ કરાવ્યું હતું. જોકે, આંગડિયા પેઢીનું નામ હજુ તપાસમાં સામે આવ્યું નથી.
દિલ્હીથી આવેલા બે આરોપીઓની ધરપકડ, પાંચ સામે ગુનો
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રૂપિયા 500 જેવી દેખાતી કુલ 1,666 નકલી મનોરંજન નોટો કબજે કરી છે. આ નેટવર્ક દિલ્હી, નોઈડા અને રાજસ્થાન સુધી ફેલાયેલું હોવાની આશંકા છે. ACP પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ સુધી આરોપીઓનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ સામે આવ્યો નથી. સમગ્ર મામલે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઘાટલોડિયા પોલીસે કુલ પાંચ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
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