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અમદાવાદમાં પૂર્વ કર્મચારીઓ દ્વારા છેતરપિંડીના બે કિસ્સા, પાર્થ હોસ્પિટલમાં 1.42 લાખ અને ખાનગી કેબલના એકાઉન્ટન્ટે 78.77 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યાનો આક્ષેપ

અમદાવાદમાં પૂર્વ કર્મચારીઓ દ્વારા જવાબદારીનો દુરુપયોગ કરીને પૈસા પોતાના અને પરિવારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાના બે અલગ-અલગ કિસ્સા સામે આવ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 2:08 PM IST

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અમદાવાદમાં પૂર્વ કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાની નોકરી દરમિયાન મળેલી જવાબદારીનો કથિત દુરુપયોગ કરીને નાણાં પોતાના અથવા પરિવારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવાના બે અલગ-અલગ કિસ્સા સામે આવ્યા છે. વસ્ત્રાપુરની પાર્થ હોસ્પિટલના ફાર્મસી સ્ટોર મેનેજરે 50થી વધુ દર્દીઓ પાસેથી દવાના 1.42 લાખ રૂપિયા પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યાનો આક્ષેપ છે, જ્યારે સિંધુભવન રોડની GTPL કંપનીના પૂર્વ એકાઉન્ટ મેનેજરે ખોટા બિલ અને ચેક બનાવી કંપનીના 78.77 લાખ રૂપિયા પિતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યાનો આરોપ છે.

પાર્થ હોસ્પિટલમાં ફરિયાદથી ખુલ્યો આખો મામલો

વસ્ત્રાપુરની પાર્થ હોસ્પિટલમાં ભરત પિઠીયા ફાર્મસીનો સ્ટોર ચલાવે છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી હિમાંશુ ગજ્જર સ્ટોર મેનેજર તરીકે નોકરી કરતો હતો. દરમિયાન હોસ્પિટલના એક ડોક્ટરને દર્દીના સંબંધીએ ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે ફાર્મસીમાં નોકરી કરતો હિમાંશુ દવાના પૈસા પોતાના ખાતામાં લઈ રહ્યો છે.

હોસ્પિટલ દ્વારા હિમાંશુને બોલાવી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલનો ફોન માંગવામાં આવતા તેણે ફોન વેચી દીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેના મોબાઈલમાં રહેલી Google Payની હિસ્ટ્રી તપાસવામાં આવી હતી. જેમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં 50થી વધુ દર્દીઓ પાસેથી દવાના પૈસા તેના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. કુલ 1.42 લાખ રૂપિયાની રકમ પોતાના ખાતામાં લેવાઈ હોવાનો આક્ષેપ છે.

આ અંગે PI જી.એમ.ચૌધરીએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે આ મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને સમગ્ર પ્રકરણમાં તપાસ ચાલુ છે.

GTPLના એકાઉન્ટન્ટે ખોટા બિલ-ચેક બનાવી 78.77 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યાનો આક્ષેપ

બીજા કિસ્સામાં સિંધુભવન રોડ પર આવેલી GTPL કંપનીમાં રાજકુમાર ગુપ્તા વર્ષ 2023થી 2025 સુધી એકાઉન્ટન્ટ મેનેજર તરીકે નોકરી કરતો હતો. ડિસેમ્બર 2025માં તેણે નોકરી છોડી દીધી હતી. ત્યારબાદ માર્ચ 2026ના ઓડિટ દરમિયાન GR Enterprise નામની કંપનીના બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ગયા હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું.

કંપની દ્વારા તપાસ કરવામાં આવતા તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં આ રકમ જમા થઈ ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં ખોટા નામે બિલ બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું.

આક્ષેપ મુજબ રાજકુમાર ગુપ્તાએ ખોટા નામે બિલ બનાવી અને કંપનીના નામ સાથે ખોટી વિગતો ધરાવતા ચેક રજૂ કર્યા હતા. ત્યારબાદ નરોડા ખાતે આવેલી બેંકમાં તેના પિતાના બેંક એકાઉન્ટમાં ટુકડે-ટુકડે 78.77 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

આ મામલે કંપનીના એસોસિએટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. PI એસ.જી. ખાંભલાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદના આધારે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન, બિલો, ચેક અને અન્ય નાણાકીય દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

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