અમદાવાદઃ ફટાકડા ફોડવાની ના પાડતાં 2 જૂથ વચ્ચે ધોકાવાળી! 20થી 25ના ટોળાનો હુમલો, 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ
સાયન્સ સિટી રોડની એમ્પાયર સ્કાયવ્યુ સોસાયટી બહાર રોકેટ સભ્યો પર પડતાં વિવાદ વકર્યો; ખુરશીઓ અને ઝાડનાં કુંડાંમાં તોડફોડ, 4થી 5 લોકોને ઈજા
Published : November 9, 2026 at 12:36 PM IST
અમદાવાદઃ સાયન્સ સિટી રોડ પર ફટાકડા ફોડવાની બાબતે શરૂ થયેલો વિવાદ બે જૂથ વચ્ચેની હિંસક અથડામણમાં ફેરવાયો હતો. એમ્પાયર સ્કાયવ્યુ સોસાયટીની બહાર ફટાકડા ફોડતા કેટલાક યુવકોને સોસાયટીના સભ્યોએ રોકતાં મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. ત્યારબાદ 20થી 25 લોકોનું ટોળું લાકડી-ધોકા સાથે સોસાયટીની બહાર ધસી આવ્યું હતું અને સભ્યો પર હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન સોસાયટીમાં ખુરશીઓ અને ઝાડનાં કુંડાં સહિતની વસ્તુઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. હુમલામાં ચારથી પાંચ સભ્યોને ઈજા પહોંચી હતી. બીજી તરફ, હુમલા દરમિયાન સોસાયટીના એક સભ્યએ સ્વબચાવમાં પોતાની લાઇસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી હવામાં ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આ મામલે બોડકદેવ પોલીસે 15 શખ્સ સામે હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ફટાકડા ઉડીને સોસાયટીના સભ્યો પર પડતાં વિવાદ શરૂ થયો
સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલી એમ્પાયર સ્કાયવ્યુ સોસાયટીમાં રહેતા જીગર પટેલે આ મામલે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, 6 નવેમ્બરની રાત્રે સોસાયટીની બહાર પ્રાંશુ કોટાવાડ, અર્જુન દેસાઈ અને વિશ્વાસ કાલી નામના ત્રણ યુવકો ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ફટાકડા ઉડીને સોસાયટીના સભ્યો પર પડતાં જીગર પટેલે યુવકોને ફટાકડા નહીં ફોડવા માટે જણાવ્યું હતું. જોકે, યુવકોએ તેમની વાતને અવગણી ફટાકડા ફોડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
બીજી વખત રોકેટ સભ્યો પર પડતાં યુવકો ઉશ્કેરાયા
ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, 8 નવેમ્બરની રાત્રે આ જ યુવકો ફરીથી સોસાયટીની બહાર ફટાકડા ફોડવા આવ્યા હતા. આ વખતે પણ રોકેટ ઉડીને સોસાયટીના સભ્યો પર પડતાં સભ્યોએ તેમને ફટાકડા ફોડવાની ના પાડી હતી. જોકે, યુવકો માન્યા નહોતા અને ફટાકડા ફોડવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. ફરીથી રોકેટ સભ્યો પર પડતાં સોસાયટીના લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારે ત્રણેય યુવકો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને 'અહીં જ ફટાકડા ફોડીશું, થાય તે કરી લો' કહીને ધમકી આપી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
20થી 25 લોકોનું ટોળું ધોકા સાથે ધસી આવ્યું
આ વિવાદ બાદ યુવકોએ અન્ય લોકોને બોલાવી લીધા હતા. થોડીવારમાં અંદાજે 20થી 25 લોકોનું ટોળું લાકડી-ધોકા જેવા હથિયારો સાથે સોસાયટીની બહાર આવી પહોંચ્યું હતું. ટોળાએ સોસાયટીના સભ્યો સાથે બોલાચાલી કરી હુમલો શરૂ કર્યો હતો. જાહેરમાં બંને જૂથ વચ્ચે મારામારી થતાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. હુમલા દરમિયાન સોસાયટીના ચારથી પાંચ સભ્યોને ઈજા પહોંચી હતી. આ ઉપરાંત સોસાયટીમાં રહેલી ખુરશીઓ અને ઝાડનાં કુંડાં સહિતની વસ્તુઓમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હતી.
સ્વબચાવમાં લાઇસન્સવાળી પિસ્તોલથી હવામાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ
હુમલાની ઘટના દરમિયાન સોસાયટીના રાકેશ પટેલ નામના સભ્યએ પોતાની પાસે રહેલી લાઇસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી હવામાં ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. ફાયરિંગ થતાં ટોળામાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને હુમલો કરનારા લોકો ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
બોડકદેવ પોલીસે 15 સામે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધ્યો
ઘટનાની જાણ થતાં બોડકદેવ પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. જીગર પટેલની ફરિયાદના આધારે પોલીસે 15 શખ્સ સામે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ અંગે PI એસ.જી. ખાંભલિયાએ માહિતી આપી હતી. પોલીસ દ્વારા હુમલામાં સામેલ અન્ય લોકોની ભૂમિકા, મારામારી અને ફાયરિંગની સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ફરિયાદમાં નામજોગ દર્શાવાયેલા આરોપીઓ
મિલન રબારી
મિત દેસાઈ
મૌલિક દેસાઈ
રાહુલ દેસાઈ
દક્ષ દેસાઈ
જવલ દેસાઈ
હેત દેસાઈ
સેંધા રબારી
લાલો રબારી
રગનેશ દેસાઈ
વિહાજી રબારી
પ્રાંશુ કોઈટાવાડ
અર્જુન દેસાઈ
વિશ્વાસ કાલી
એક અજાણ્યો શખ્સ
પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. નોંધનીય છે કે, ફટાકડા ફોડવા જેવી બાબતે શરૂ થયેલો વિવાદ સોસાયટીના સભ્યો પર સામૂહિક હુમલા અને ફાયરિંગ સુધી પહોંચતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે.
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