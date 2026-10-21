આંખોમાં આંસુ, ગાલે સિંદૂર અને હોઠ પર એક જ વચન… ‘આશ્ચે બોછોર આબાર હોબે’!
89 વર્ષ જૂની દુર્ગાપૂજાના અંતિમ દિવસે ભાવુક બન્યો બંગાળી સમાજ; ‘સિંદૂર ખેલા’માં મહિલાઓએ મા દુર્ગાને સિંદૂર અર્પણ કરી એકબીજાને લગાવ્યું
Published : October 21, 2026 at 7:21 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિની નવ રાત પૂરી થયા બાદ જ્યારે દશેરાનો દિવસ આવે છે, ત્યારે અમદાવાદના બંગાળી સમાજ માટે આ માત્ર વિજયાદશમી નથી હોતી, પરંતુ મા દુર્ગાને વિદાય આપવાની ભાવુક ક્ષણ પણ હોય છે. એક તરફ માતાજીના વિદાયની વેદના, તો બીજી તરફ આવતા વર્ષે ફરી તેમના આગમનની આશા—આ બે લાગણીઓ વચ્ચે અમદાવાદમાં દુર્ગાપૂજાના અંતિમ દિવસે ‘સિંદૂર ખેલા’ની પરંપરા ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા સાથે ઉજવાઈ હતી. લાલ અને સફેદ બંગાળી સાડીમાં સજ્જ મહિલાઓએ પહેલાં મા દુર્ગાને સિંદૂર અર્પણ કર્યું, આરતી ઉતારી અને ત્યારબાદ એકબીજાના ગાલે તથા સેંથામાં સિંદૂર લગાવી આ પર્વની ઉજવણી કરી હતી. અંતે ‘આશ્ચે બોછોર આબાર હોબે’ એટલે કે ‘આવતા વર્ષે ફરી થશે’ના નારા સાથે મા દુર્ગાને વિદાય આપવામાં આવી હતી.
દીકરીની વિદાય જેવી લાગણી, મા દુર્ગાને વિદાય આપતાં ભાવુક બન્યો બંગાળી સમાજ
દુર્ગાપૂજાના અંતિમ દિવસે યોજાતી ‘સિંદૂર ખેલા’ માત્ર રંગો અને ઉત્સાહની પરંપરા નથી, પરંતુ તેની પાછળ મા દુર્ગાને પોતાની દીકરી માનીને વિદાય આપવાની લાગણી પણ જોડાયેલી છે. દશમી પૂજા અને દર્પણ વિસર્જન બાદ મહિલાઓએ માતાજીને સિંદૂર અર્પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ એકબીજાને સિંદૂર લગાવી મીઠાઈ ખવડાવી હતી અને પરિવારના સુખ-શાંતિ તથા અખંડ સૌભાગ્ય માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
આ અંગે અર્પના ભુવાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “આજનો દિવસ એવો છે જ્યારે મા પોતાના પિયરથી સાસરે જઈ રહી છે. માને વિદાય આપતાં ખૂબ દુઃખ થાય છે. દીકરીને વિદાય આપતી વખતે જે લાગણી થાય છે, તેને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવી મુશ્કેલ છે. પરંતુ મા તો હંમેશાં અમારી સાથે જ રહેશે. પરણેલી દીકરીને વિદાય આપવાની લાગણી સાથે આ સિંદૂરનું મહત્ત્વ જોડાયેલું છે. આ વિધિમાં પરિણીત મહિલાઓ માને સિંદૂર અર્પણ કરે છે.”
અર્પના ભુવાનિયાના શબ્દોમાં મા દુર્ગાની વિદાય માત્ર ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ માતા અને દીકરીના સંબંધ જેવી લાગણીનું પ્રતીક છે. આ જ લાગણી સિંદૂર ખેલા દરમિયાન મહિલાઓના ચહેરા પર જોવા મળી હતી.
89 વર્ષ જૂની દુર્ગાપૂજાની પરંપરા, 26 વર્ષથી જોડાયેલાં છે જોબા મુખર્જી
અમદાવાદમાં બંગાળી સમાજ દ્વારા વર્ષોથી દુર્ગાપૂજાની પરંપરા જાળવી રાખવામાં આવી છે. અહીં યોજાતી પૂજામાં બંગાળી રીતરિવાજ, ધાર્મિક વિધિઓ અને સામૂહિક ભાગીદારીનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. કલ્યાણી મુખર્જી, જેમને લોકો જોબા મુખર્જી તરીકે ઓળખે છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આજે અમારી અહીં 89 વર્ષની દુર્ગાપૂજા છે અને હું છેલ્લા 26 વર્ષથી અહીં જોડાયેલી છું. અહીંની પૂજા ખૂબ આનંદદાયક હોય છે. અમે રાત્રે ત્રણ વાગ્યાથી ઊઠીને સ્નાન કરીએ છીએ અને પૂજાની તમામ વિધિઓમાં સંપૂર્ણ રીતે જોડાઈએ છીએ.”
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમે લગભગ 12થી 14 મહિલાઓ મળીને પૂજાના કાર્યક્રમો અને વિધિ-વિધાનો સંભાળીએ છીએ. ભગવાનનાં દર્શન અને પૂજામાં એટલાં જોડાઈ જઈએ છીએ કે બહાર ક્યાંય જવાનું મન થતું નથી. અમે અહીં જ રહીએ છીએ અને પૂજામાં જે પ્રસાદ હોય તે જ ગ્રહણ કરીએ છીએ. દશમીના દિવસે પહેલાં માની વરણ વિધિ કરીએ છીએ, ત્યારબાદ કનકાંજલિ આપીને માને વિદાય આપીએ છીએ. પછી સિંદૂર લગાવીએ છીએ અને બધી મહિલાઓ એકબીજાને સિંદૂર લગાવી મીઠાઈ ખવડાવે છે. આ વિધિથી મહિલાઓને ખૂબ આનંદ મળે છે.”
જોબા મુખર્જીની વાતો દર્શાવે છે કે આ આયોજન માત્ર પાંચ દિવસનો ઉત્સવ નથી, પરંતુ વર્ષોથી સેવાતી શ્રદ્ધા અને સામૂહિક જવાબદારીનું પ્રતિબિંબ છે. પૂજાની દરેક વિધિમાં મહિલાઓની સક્રિય ભાગીદારી આ પરંપરાને જીવંત રાખે છે.
પહેલી વાર સિંદૂર ખેલામાં જોડાયાં ગૌરી થાપર, વ્યક્ત કર્યો આનંદ
દુર્ગાપૂજાના આ ઉત્સવમાં નવા લોકો પણ પરંપરાનો અનુભવ કરવા જોડાયા હતા. ગૌરી થાપરે જણાવ્યું હતું કે, “હું પહેલી વાર માતાના દર્શન કરવા અને સિંદૂર ખેલાની વિધિમાં ભાગ લેવા આવી છું. હું દર વર્ષે અહીં આવું છું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં જે આનંદ મળ્યો છે, તે શબ્દોમાં કહી શકતી નથી. મારો ‘ચિલી દાદા’ નામનો સ્ટોલ પણ અહીં જ છે. મને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે.”
ગૌરી થાપર માટે આ અનુભવ માત્ર ધાર્મિક દર્શન પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નહોતો, પરંતુ બંગાળી સમાજની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને નજીકથી અનુભવવાની તક પણ બન્યો હતો. સિંદૂર ખેલામાં મહિલાઓનો ઉત્સાહ, એકબીજા પ્રત્યેનો સ્નેહ અને માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધાએ સમગ્ર વાતાવરણને રંગીન બનાવ્યું હતું.
ઢાકની થાપ, ધુનુચી નૃત્ય અને મહાપ્રસાદથી જીવંત બન્યું ‘મિની બંગાળ’
દુર્ગાપૂજાના પાંચ દિવસ દરમિયાન અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ મા દુર્ગાનાં દર્શન માટે ઉમટ્યા હતા. વિશાળ પંડાલોમાં મા દુર્ગા સાથે મા સરસ્વતી, મા લક્ષ્મી, ભગવાન કાર્તિકેય અને ગણેશજીની મૂર્તિઓની પૂજા કરવામાં આવી હતી. બંગાળી ઢોલ એટલે કે ઢાકની થાપ, ધુનુચી નૃત્ય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, નાટકો અને રવીન્દ્ર સંગીતે ઉત્સવને વિશેષ રંગ આપ્યો હતો.
મહોત્સવ દરમિયાન ભક્તો માટે ખીચડી, લાબડા એટલે કે મિશ્ર શાક અને બંગાળી મીઠાઈઓ સહિતના ભોગ-પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી. આ રીતે ધાર્મિક વિધિઓ સાથે બંગાળી સમાજની ખાણીપીણી અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ પણ ઉજવણીનો ભાગ બની હતી.
‘આશ્ચે બોછોર આબાર હોબે’—વિદાયમાં દુઃખ, ફરી મળવાની આશા
સિંદૂર ખેલાની વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ મા દુર્ગાની પ્રતિમાને વિદાય આપવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. મહિલાઓએ એકબીજાને સિંદૂર લગાવ્યું, મીઠાઈ ખવડાવી અને માતાજીના આશીર્વાદની પ્રાર્થના કરી હતી. વિદાયની ક્ષણે ‘આશ્ચે બોછોર આબાર હોબે’ના નારા ગૂંજ્યા હતા, જેનો અર્થ થાય છે કે આવતા વર્ષે ફરી મા દુર્ગાનું આગમન થશે.
આ નારામાં જ સમગ્ર ઉત્સવની ભાવના સમાયેલી છે—માને વિદાય આપવાનું દુઃખ પણ છે અને ફરી મળવાની આશા પણ. અમદાવાદનો બંગાળી સમાજ આ રીતે દર વર્ષે પોતાની ધાર્મિક આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને પેઢીઓથી ચાલી આવતી પરંપરાને જીવંત રાખે છે. દશેરાના દિવસે યોજાતું સિંદૂર ખેલા એનું એવું દૃશ્ય છે, જ્યાં સિંદૂરનો લાલ રંગ માત્ર ઉત્સવની ઓળખ નથી, પરંતુ લાગણી, શ્રદ્ધા અને ફરી મળવાના વચનનું પ્રતીક બની જાય છે.
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