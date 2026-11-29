મેગા ડ્રાઇવ બાદ પણ અમદાવાદમાં ડ્રગ્સનો કારોબાર યથાવત્, 10 દિવસમાં 42 ઝડપાયા
મેગા ડ્રાઇવ બાદ પણ અમદાવાદમાં નશીલા પદાર્થો સાથે પકડાતા આરોપીઓનો સિલસિલો યથાવત્, ગાંજા, ચરસ અને MD ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે અનેક વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી, વસ્ત્રાલમાં મહિલાઝ ડપાઈ.
Published : November 29, 2026 at 5:17 PM IST
અમદાવાદ: શહેરને ડ્રગ્સમુક્ત બનાવવાના અભિયાન વચ્ચે શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી નશીલા પદાર્થો સાથે આરોપીઓ પકડાવાનો સિલસિલો યથાવત્ છે. પોલીસ દ્વારા ‘નો ડ્રગ્સ ઇન અમદાવાદ સિટી’ અભિયાન અંતર્ગત ડ્રગ્સ પેડલરો અને નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. સરખેજ, બોપલ, સરદારનગર, હાથીજણ, વટવા, ગોમતીપુર, વસ્ત્રાલ, જુહાપુરા, દાણીલીમડા, રાણીપ અને અન્ય વિસ્તારોમાં પોલીસની અલગ-અલગ ટીમોએ દરોડા અને ચેકિંગ દરમિયાન ગાંજો, ચરસ, MD ડ્રગ્સ સહિતના નશીલા પદાર્થોનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. છેલ્લા 10 દિવસમાં 42 લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે.
થોડા સમય પહેલાં અમદાવાદ પોલીસે 951 શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરીને મેગા ડ્રાઇવ હાથ ધરી હતી. તે સમયે પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સના નેટવર્ક અને નશાના કારોબાર સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની વાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, ત્યાર બાદ પણ શહેરમાં NDPS એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધાવાનો અને આરોપીઓ પકડાવાનો સિલસિલો ચાલુ છે. આ સ્થિતિમાં એક તરફ ડ્રગ્સમુક્ત અમદાવાદ બનાવવાની ઝુંબેશ ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ વારંવાર સામે આવતા કેસો શહેરમાં નશાના કારોબારની વ્યાપકતા અંગે સવાલો ઊભા કરે છે.
"પોલીસનું ધ્યાન માત્ર નાની માત્રામાં નશીલા પદાર્થો સાથે પકડાતા લોકો સુધી સીમિત નથી. ડ્રગ્સનો સપ્લાય ક્યાંથી આવે છે, તેની પાછળ કોણ છે અને મુખ્ય પેડલરો કોણ છે તે શોધી કાઢવા માટે પણ પોલીસ કામગીરી કરી રહી છે. મોટા સપ્લાયર્સ અને મુખ્ય પેડલરો સુધી પહોંચીને નેટવર્ક તોડવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદને ડ્રગ્સમુક્ત બનાવવા માટે પોલીસ સતત મહેનત કરી રહી છે અને આ અભિયાન આગળ પણ ચાલુ રહેશે." - હર્ષદકુમાર, DCP, ઝોન-1, અમદાવાદ
વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ગાંજો, ચરસ અને MD ડ્રગ્સ સાથે આરોપીઓ ઝડપાયા
પોલીસની કાર્યવાહીમાં સરખેજ પોલીસે રોજા રોડ પર આવેલી દરગાહ પાસેથી સલીમ ઉર્ફે ચેતન સુમરાને 175 ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. જ્યારે બોપલ પોલીસે પ્લેઝર ક્લબની બાજુમાં આવેલા પાવન એલીગન્સમાંથી ઉત્કર્ષ પટેલને 11 ગ્રામ ચરસ સાથે પકડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન ઉત્કર્ષે એક મહિના પહેલાં તુષાગ શાહ નામના પેડલર પાસેથી ચરસ લાવ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આથી પોલીસે તુષાગ શાહની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.
સરદારનગરના બંગલા એરિયામાંથી એસઓજીની ટીમે વિકાસ ઉર્ફે વિક્કી માછરેકર અને તેની પત્ની તૃષ્ણાને આશરે 6 કિલો ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યાં હતાં. આ જથ્થો સપ્લાય કરનાર સંજયની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાથીજણ વિસ્તારમાંથી રાજેન્દ્ર ઉર્ફે દિનેશ પટેલને 117.38 ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જુહાપુરાના સંકલિતનગરમાંથી મોહમ્મદ રફીક ઉર્ફે ટપ્પુ રાજને 5.550 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ સાથે પકડ્યો હતો. ગોમતીપુર પોલીસે સમશેરબાગ તીનબત્તી પાસે ભાડાના મકાનમાં રહેતા મહમંદમિયા ઉર્ફે સાંભા શેખ પાસેથી આશરે 26 ગ્રામ ચરસનો જથ્થો મળી આવતાં તેની ધરપકડ કરી હતી. તેને ચરસ સપ્લાય કરનાર અયુબખાન ઉર્ફે બટકો મોહમ્મદખાન પઠાણ ફરાર હોવાથી તેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
વટવામાં દુકાન અને મકાનમાંથી ગાંજો મળ્યો, વૃદ્ધની ધરપકડ
વટવાના જાનીયાપીરના ટેકરા વિસ્તારમાં પોલીસે એક દુકાન અને મકાનમાં તપાસ કરતાં 967 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ મામલે રામસિંહ મુન્શી કુશવાહા (ઉંમર 59)ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જપ્ત કરેલા ગાંજાની કિંમત રૂ.48,350 જણાવી છે. આ કેસમાં NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 20(B)(2)(A) અને 29 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
વટવા વિસ્તારમાં જ ઝોન-8 LCB અને વટવા પોલીસની ટીમે અન્ય એક કાર્યવાહીમાં શિવુ સુનીલ યાદવ અને મોહમ્મદ ઇમરાન અખ્તર સૈયદને 32 ગ્રામ 15 મિલિગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગાંજાની કિંમત રૂ.1,607, રોકડા રૂ.5,100, એક સુઝુકી એક્સેસ અને એક આઇફોન સહિત કુલ રૂ.1,06,706નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત, વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા 9.920 કિલો ગાંજાના કેસમાં નાસતા ફરતા આરોપી આદિલ અશરફભાઈ કાદરીને ઝોન-3 LCBએ ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપી જુનાગઢમાં રહેતો હતો અને તેને વટવા પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
દાણીલીમડામાં કફ સિરપની 100 બોટલ સાથે એકની ધરપકડ
દાણીલીમડા પોલીસે બેરલ માર્કેટ વિસ્તારમાં ઓટોરિક્ષામાંથી કફ સિરપની 100 બોટલ કબજે કરી હતી. આ બોટલો માટે જરૂરી પાસ-પરમિટ ન હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. પોલીસે સલમાન ગુલઝારખાન પઠાણ (ઉંમર 32)ને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી કફ સિરપની 100 બોટલ, એક મોબાઇલ ફોન, ઓટોરિક્ષા અને રોકડ સહિત કુલ રૂ.1,98,050નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં ઇશારદ ઉર્ફે ઇસ્વો ઐયુબઅલી શેખ નામનો અન્ય આરોપી ફરાર હોવાનું જણાવાયું છે. પોલીસે NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 21(C) અને 29 હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે.
વસ્ત્રાલમાં 84.610 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ સાથે મહિલા ઝડપાઈ
વસ્ત્રાલ પોલીસની સર્વેલન્સ સ્ક્વોડે જલસાગર સોસાયટીમાંથી સોનલબેન જિતેન્દ્રકુમાર પટેલ (ઉંમર 37)ને 84.610 ગ્રામ મેફેડ્રોન એટલે કે MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપી પાડી હતી. પોલીસે આ જથ્થાની કિંમત રૂ.2,53,830 આંકી છે. મહિલા પાસેથી મોબાઇલ ફોન, રોકડ, ડિજિટલ માઇક્રો વજનકાંટો, પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ સહિત કુલ રૂ.2,69,830નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસમાં પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, રાયપુર ભઠ્ઠા હાઉસ, ખાડિયા ખાતે રહેતા મોહમ્મદભાઈ નામના વ્યક્તિએ MD ડ્રગ્સનો જથ્થો આપ્યો હતો. તે ફરાર હોવાથી તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. વસ્ત્રાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 22(C) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.
રામોલમાં ગાંજાના જથ્થા સાથે બે આરોપી ઝડપાયા
રામોલ પોલીસે 27 નવેમ્બરે જનતાનગર સામેના રોયલ રિયાઝ ફ્લેટ નજીક વાહન ચેકિંગ દરમિયાન અદનાન ગુલામ મોહમ્મદ કાઝી (ઉંમર 19) અને રાકેશ બલરામ ગંગારામ (ઉંમર 32)ને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, તેમની પાસેથી 18 ગ્રામ ગાંજો, એક મોબાઇલ ફોન, બે વાહનો, રોકડ અને દસ્તાવેજો સહિત કુલ રૂ.1,27,620નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ગાંજો હાથીજણ પાસેથી અન્ય વ્યક્તિ પાસેથી લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ મામલે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટની કલમ 8(C) અને 29 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો.
દાણીલીમડામાં ગાંજા સાથે એકની ધરપકડ, જુહાપુરામાં 1.841 કિલો ગાંજો મળ્યો
અમદાવાદ SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 25 નવેમ્બરે દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી શૈફીલ ઉર્ફે ચીના નામના 25 વર્ષીય યુવકને 858 ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે ગાંજાની કિંમત રૂ.42,900 જણાવી છે. અન્ય વસ્તુઓ સાથે કુલ રૂ.59,900નો મુદ્દામાલ કબજે કરી NDPS એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી હતી.
બીજી તરફ, જુહાપુરાની નૂર-એ-ઇલાહી સોસાયટીમાં SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દરોડો પાડીને ફારૂક પીરમોહમ્મદ અલ્લારખા શેખ (ઉંમર 46)ને 1 કિલો 841 ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે ગાંજાની કિંમત રૂ.92,050 આંકી હતી. આ ઉપરાંત ગાંજાના વેચાણમાંથી મળેલા રૂ.2.60 લાખ, બે ડિજિટલ વજનકાંટા, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સામગ્રી સહિત કુલ રૂ.3,65,400નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો.
રાણીપમાં 125 ગ્રામ ગાંજા સાથે એકની ધરપકડ
રાણીપ પોલીસે કેશવનગરના મદ્રાસીના છાપરા વિસ્તારમાંથી જલાલ જલીલ સૈયદ (ઉંમર 40)ને 125 ગ્રામ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે ગાંજાની કિંમત રૂ.6,250 જણાવી છે. આ કેસમાં મહેશ અંબાલાલ અધિકારી નામનો અન્ય આરોપી ફરાર હોવાનું જણાવાયું છે. રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટની કલમ 8(C), 20(B)(2)(A) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
રિલીફ રોડ પરથી ચરસ અને MD ડ્રગ્સ સાથે એક ઝડપાયો
SOG ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રિલીફ રોડ પર મુર્તિમંત કોમ્પ્લેક્સની બાજુમાંથી નાસીરખાન ખલીલખાન પઠાણને ચરસ અને MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, તેની પાસેથી 2 ગ્રામ 720 મિલિગ્રામ ચરસ અને 4 ગ્રામ 300 મિલિગ્રામ MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. બંને નશીલા પદાર્થોની અંદાજિત કિંમત રૂ.18,680 હોવાનું જણાવાયું છે.
એરપોર્ટ પર 13.012 કિલો હાઇડ્રોપોનિક્સ ગાંજો જપ્ત
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે પણ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. બેંગકોકથી થાઇ એરવેઝની ફ્લાઇટ TG-343માં આવેલા બે મુસાફરોને પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે શંકાસ્પદ જણાતાં રોકવામાં આવ્યા હતા. તેમની ચેક-ઇન ટ્રોલી બેગના એક્સ-રે સ્કેનિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી હતી. બંને બેગમાંથી વેક્યૂમ સીલ કરેલા 14 પેકેટ મળી આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં તેમાં હાઇડ્રોપોનિક્સ ગાંજો હોવાનું સામે આવતાં કુલ 13.012 કિલો જથ્થો NDPS એક્ટ, 1985 હેઠળ જપ્ત કરી બંને મુસાફરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કસ્ટમ્સ વિભાગે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સરખેજમાં ગાંજાના વેપાર સાથે સંકળાયેલા દંપતીના ગેરકાયદે મકાન પર ડિમોલિશન
ડ્રગ્સના ગેરકાયદે વેપાર સામેની કાર્યવાહી અંતર્ગત સરખેજના કૈલાશ તળાવ અને સન્યાસ આશ્રમ પાસે સરકારી જમીન પર થયેલા ગેરકાયદે બાંધકામને દૂર કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનિતા રાઠોડ અને તેના પતિ દીપકકુમાર રાઠોડ સામે NDPS એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મહિલા આરોપી ગાંજાના ગેરકાયદે વેપાર સાથે સંકળાયેલી છે અને સરકારી જમીન પર દબાણ કરીને રહેણાક મકાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.
વર્ષ 2023-24 દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ મકાનનું અગાઉ પણ ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ત્યારબાદ ફરીથી ગેરકાયદે બાંધકામ કરી ત્યાંથી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ કરવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આથી અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને AMC દ્વારા સંયુક્ત રીતે ફરી ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય પેડલરો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ
શહેરમાં અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશન, ઝોનની LCB ટીમો, SOG અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા NDPSના કેસોમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, માત્ર નાના જથ્થા સાથે પકડાતા આરોપીઓની સંખ્યા વધવાથી ડ્રગ્સના મૂળ સપ્લાય નેટવર્ક પર કેટલો અંકુશ આવ્યો છે તે પણ મહત્ત્વનો સવાલ છે. પોલીસની કાર્યવાહીનો અંતિમ હેતુ માત્ર જથ્થો જપ્ત કરવાનો નહીં, પરંતુ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતી સાંકળના મુખ્ય લોકો સુધી પહોંચીને શહેરમાં નશાના કારોબારને અટકાવવાનો હોવો જોઈએ.
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