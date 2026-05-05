અમદાવાદના પંચવટીમાં ફિલ્મી ઢબે ચોરીનો પ્રયાસ, ઘરઘાટીએ જ મોંઢે ટેપ લગાવી પોતાને બંદી બનાવવાનું કર્યું નાટક
શંકર આગનાપ્રશાદ નામનો ઘરઘાટી 6 મહિનાથી ફરિયાદીના ઘરે નોકરી કરતો હતો, તેણે મિત્રો આકાશ અને નિહાજ ખાનને બોલાવી ચોરી કરવાનો ઘડ્યો હતો પ્લાન.
Published : May 5, 2026 at 3:25 PM IST
અમદાવાદ: પંચવટી વિસ્તારમાં એક ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં ચોરીનો ચોંકાવનારો કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ કેસમાં ઘરઘાટીએ જ પોતાના મિત્રો સાથે મળી ચોરીનો પ્લાન રચ્યો હતો અને પોલીસને ભટકાવવા માટે પોતાને જ બંદી બનાવવાનું નાટક કર્યું હતું.
પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, શંકર આગનાપ્રશાદ નામનો શખ્સ છેલ્લા છ મહિનાથી ફરિયાદીના ઘરે ઘરઘાટી તરીકે નોકરી કરતો હતો. તેણે આર્થિક લાભ માટે પોતાના ઓળખીતા મિત્રો આકાશ અને નિહાજ ખાનને બોલાવી ચોરી કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું. ઘટનાના દિવસે ત્રણેય ઘરમાં ઘૂસી ચોરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે જ ફરિયાદીના પિતા જગદીશભાઈ અને ડ્રાઈવર અચાનક ઘરે આવી પહોંચ્યા. ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ જોઈ તેમને શંકા ગઈ અને અંદર પ્રવેશી તપાસ કરતા બે અજાણ્યા લોકો જોવા મળ્યા.
દરમિયાન ઘરઘાટી શંકરે તરત જ નાટક કરતા કહ્યું કે, “આ બે લોકો મને બંદી બનાવીને ચોરી કરી રહ્યા છે.” તેણે નિર્દોષ દેખાવા માટે પોતાના મોઢા પર ટેપ પણ લગાવી દીધી હતી. પરંતુ જગદીશભાઈ અને ડ્રાઈવર સાવચેત થઈ ગયા અને આરોપીઓને પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન આકાશ ઝડપાઈ ગયો, જ્યારે નિહાજ ખાન ત્યાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આરોપી આકાશ અને ઘરઘાટી શંકરની અટકાયત કરી. શરૂઆતમાં શંકર પોતાને ભોગ બનનાર તરીકે રજૂ કરતો રહ્યો, પરંતુ કડક પૂછપરછમાં તેની વાતોમાં વિરોધાભાસ જણાતા પોલીસને શંકા ગઈ. આખરે તેણે સમગ્ર સત્ય કબૂલી લીધું અને જણાવ્યું કે તેણે જ પોતાના મિત્રો સાથે મળી ચોરીનો આખો પ્લાન બનાવ્યો હતો અને પકડાવાની સ્થિતિમાં પોતાને બંદી તરીકે બતાવી છટકી જવાની યોજના ઘડી હતી.
આ મામલે ઝોન-1ના ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ ડૉ. હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “મુખ્ય આરોપી શંકર અને સાગરીત આકાશ અમારી કસ્ટડીમાં છે. ફરાર નિહાજ ખાનની ધરપકડ માટે અલગ-અલગ ટીમો કામ કરી રહી છે. ત્રણેય આરોપી દિલ્હી નજીકના વિસ્તારના રહેવાસી છે અને એકબીજાને લાંબા સમયથી ઓળખતા હતા. અમે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે આ ગેંગ અગાઉ અન્ય કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલી તો નથી ને.” પોલીસે સમગ્ર મામલે ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
