પત્ની પર શંકા જતા ડોક્ટર પતિએ જાસૂસી કરાવી, પ્રેમીએ પ્રેમીકાને 3 મહિના સુધી નશામાં રાખી; કહ્યું- '..તારા પર કાળો જાદુ કર્યો છે!'
લગ્નજીવનના વિશ્વાસ અને પ્રેમસંબંધના નામે શોષણના બે અલગ કિસ્સા સામે આવ્યા; એક દંપતીનું અભયમના કાઉન્સેલિંગથી ઘર તૂટતું બચ્યું, તો બીજા કિસ્સામાં...
Published : November 13, 2026 at 2:05 PM IST
અમદાવાદ: લગ્નજીવનમાં અવિશ્વાસ અને પ્રેમસંબંધના નામે થતા શોષણના બે અલગ કિસ્સા સામે આવ્યા છે. એક કિસ્સામાં પત્નીના વર્તનમાં આવેલા બદલાવથી શંકા જતાં ડોકટર પતિએ તેની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવા માટે રૂ.80 હજાર ખર્ચીને ખાનગી જાસૂસની મદદ લીધી હતી. જાસૂસે કાફેમાં પત્ની અને અન્ય યુવકના ફોટોગ્રાફ આપતાં દંપતી વચ્ચે વિવાદ વધ્યો હતો અને વાત છૂટાછેડા સુધી પહોંચી હતી. જોકે, 181 મહિલા અભયમની ટીમે બંનેનું કાઉન્સેલિંગ કરીને ઘર તૂટતું બચાવ્યું હતું. બીજી તરફ, સોશિયલ મીડિયા પર થયેલી મિત્રતા બાદ પ્રેમી સાથે ઘર છોડીને ગયેલી 24 વર્ષીય યુવતીને પ્રેમીએ લાંબા સમય સુધી ત્રાસ આપ્યો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. યુવતી મુશ્કેલીમાં મુકાતાં અભયમની ટીમે સમયસર પહોંચીને તેને મદદ કરી અને પરિવાર સાથે મોકલી હતી.
પત્નીના વર્તનમાં બદલાવ આવતાં ડોકટર પતિને શંકા ગઈ
અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં રહેતા ડો. રાકેશ (નામ બદલાવ્યું છે)ના પત્ની તરુણા (નામ બદલાવ્યું છે)ના વર્તનમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી બદલાવ જોવા મળતો હતો. આ કારણે ડોકટર પતિને પત્નીની ગતિવિધિઓ અંગે શંકા થવા લાગી હતી. પતિ જ્યારે પત્નીનો મોબાઈલ ચેક કરતા ત્યારે સોશિયલ મીડિયાની કોઈ હિસ્ટ્રી જોવા મળતી ન હોવાનું પણ જણાવાયું છે. પત્ની અંગેની શંકા દૂર કરવા માટે ડો. રાકેશે ખાનગી જાસૂસની મદદ લેવાનું નક્કી કર્યું હતું.
રૂ.80 હજાર આપીને ખાનગી જાસૂસને સોંપી તપાસ
પત્ની ઘરની બહાર ક્યાં જાય છે અને કોને મળે છે તેની જાણકારી મેળવવા માટે ડો. રાકેશે ખાનગી જાસૂસને રૂ.80 હજારની ફી ચૂકવી હતી. જાસૂસે પત્નીની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી. તપાસ દરમિયાન તરુણા એક કાફેમાં અન્ય યુવકને મળવા ગઈ હોવાની તસવીરો જાસૂસે મેળવી હતી. આ ફોટોગ્રાફ ડોકટર પતિ સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. ફોટોગ્રાફ મળ્યા બાદ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને વિવાદ શરૂ થયો હતો.
ફોટોગ્રાફ AIથી બનાવ્યાનો દાવો, બાદમાં સાચા હોવાનો સ્વીકાર
ફોટોગ્રાફ સામે આવ્યા બાદ બંને વચ્ચેનો વિવાદ છૂટાછેડા સુધી પહોંચી ગયો હતો. આ દરમિયાન તરુણાએ 181 મહિલા અભયમની મદદ માગી હતી. અભયમની ટીમે બંનેનું કાઉન્સેલિંગ કરતાં પત્નીએ પતિ ઘરમાં પૂરતો સમય આપતા ન હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં રજૂ કરાયેલા ફોટોગ્રાફ AIની મદદથી તૈયાર કરાયા હોવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, વધુ પૂછપરછ દરમિયાન ફોટોગ્રાફ સાચા હોવાનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પતિ તરફથી પૂરતો સમય અને ભાવનાત્મક સાથ ન મળતો હોવાથી અન્ય વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવી હોવાનું પણ મહિલાએ કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન જણાવ્યું હતું.
અભયમના કાઉન્સેલિંગથી દંપતી વચ્ચે સમાધાન
દંપતી વચ્ચેનો વિવાદ વધીને લગ્નજીવન તૂટવાની સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યારે અભયમની ટીમે બંને પક્ષની વાત સાંભળી કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું. માત્ર સોશિયલ મીડિયા ચેટ, શંકા કે અવિશ્વાસના આધારે આખો સંસાર બગાડવા કરતાં એકબીજાને પૂરતો સમય આપવો, વાતચીતથી ગેરસમજ દૂર કરવી અને સંબંધમાં પરસ્પર પ્રેમ તથા વિશ્વાસ જાળવવો જરૂરી હોવાનું સમજાવ્યું હતું. કાઉન્સેલિંગ બાદ બંને વચ્ચે સમાધાન થતાં ઘર તૂટતું બચ્યું હતું.
ઇન્સ્ટાગ્રામથી મિત્રતા પ્રેમમાં બદલાઈ, પરિવારનો વિરોધ હોવા છતાં યુવતી ઘર છોડીને ગઈ
બીજા કિસ્સામાં અમદાવાદની 24 વર્ષીય યુવતીની દોઢ વર્ષ પહેલાં ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી એક યુવક સાથે ઓળખાણ થઈ હતી. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ અને ત્યારબાદ આ મિત્રતા પ્રેમસંબંધમાં પરિણમી હતી. યુવતીના પરિવારજનો આ સંબંધની વિરુદ્ધ હોવા છતાં તે ઘર છોડીને પ્રેમી સાથે રહેવા લાગી હતી. બાદમાં બંનેએ કોર્ટ મેરેજ પણ કરી લીધાં હતાં. શરૂઆતમાં સંબંધ સામાન્ય રીતે ચાલ્યો હતો, પરંતુ થોડા સમય બાદ યુવકનું વર્તન બદલાતાં યુવતીને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
યુવતીને નશાની દવાઓ આપીને ત્રણ મહિના ત્રાસ આપ્યાનો આક્ષેપ
યુવતીના જણાવ્યા અનુસાર, બંને વચ્ચે ઝઘડા શરૂ થયા બાદ યુવકે તેને નશાની દવાઓ આપી લાંબા સમય સુધી અર્ધબેભાન અવસ્થામાં રાખી હતી અને તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક વર્તન કરતો હતો. યુવતીએ આ બાબતે વિરોધ કર્યો ત્યારે યુવકે તેને કહ્યું હતું કે, 'તું મારી પહેલી નહીં પણ 10મી પ્રેમિકા છે.' આ વાતથી યુવતીને મોટો આઘાત લાગ્યો હતો. યુવક તેને માનસિક રીતે ડરાવતો હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. યુવક તેને કહેતો હતો કે, 'તું ઘરેથી ભાગીને આવી છે, જેથી તારા માતા-પિતાએ તારા પર કાળા જાદુ કર્યા છે.'
મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી યુવતીની મદદે આવી અભયમની ટીમ
યુવતીના જણાવ્યા મુજબ, દવાઓની અસર ઓછી થતાં તેને પોતાની સાથે થયેલા વર્તન અંગે જાણ થઈ હતી. સતત માનસિક તણાવ અને ત્રાસને કારણે તે ગંભીર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. આ દરમિયાન યુવતી કેનાલ પાસે પહોંચી હોવાની જાણ એક જાગૃત નાગરિકને થતાં તેણે તાત્કાલિક 181 મહિલા અભયમને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં અભયમની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને યુવતીને સુરક્ષિત રીતે મદદ પૂરી પાડી હતી.
યુવતી અને માતા-પિતાનું કાઉન્સેલિંગ કરી પરિવાર સાથે મોકલી
અભયમની ટીમે યુવતીનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું. સાથે જ તેના માતા-પિતાને પણ બોલાવીને તેમની સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. યુવતીએ પ્રેમી સામે ફરિયાદ કરવાની ઇચ્છા ન હોવાનું અને માતા-પિતા સાથે જવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. ત્યારબાદ અભયમની ટીમે યુવતીને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવાર સાથે મોકલી હતી.
બંને કિસ્સા સંબંધોમાં વિશ્વાસ, સંવાદ અને પરસ્પર સન્માનનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે. એક કિસ્સામાં સમયસરના કાઉન્સેલિંગથી દંપતી વચ્ચે સમાધાન થયું, જ્યારે બીજા કિસ્સામાં મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી યુવતીને મદદ અને પરિવારનો સહારો મળ્યો હતો. આવા સંજોગોમાં મહિલાઓ મુશ્કેલીમાં હોય તો 181 મહિલા અભયમની મદદ લઈ શકે છે.
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