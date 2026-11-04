દિવાળીમાં અમદાવાદની સુરક્ષા માટે 1100થી વધુ ફાયરકર્મી અને 65થી વધુ એમ્બ્યુલન્સ તહેનાત, 24 કલાક ઇમરજન્સી સેવા માટે સજ્જ
અમદાવાદમાં દિવાળી માટે ફાયર, 108 અને 112નો સંયુક્ત એક્શન પ્લાન, 1100 ફાયરકર્મી અને 65 એમ્બ્યુલન્સ સ્ટેન્ડબાય.
Published : November 4, 2026 at 3:25 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન અમદાવાદમાં આગ, અકસ્માત કે અન્ય કોઈ ઇમરજન્સીની સ્થિતિ સર્જાય તો તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિશેષ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ, 108 ઇમરજન્સી સેવા અને 112 પોલીસ ઇમરજન્સી સેવા દ્વારા સંકલન સાથે કામગીરી કરવામાં આવશે. આ આયોજન અંતર્ગત 1100થી વધુ ફાયરકર્મીઓ અને 65થી વધુ એમ્બ્યુલન્સને રાઉન્ડ ધ ક્લોક સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. તહેવારો દરમિયાન ઇમરજન્સી કોલમાં સંભવિત વધારો ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધિત વિભાગોના કર્મચારીઓની રજાઓ મોકૂફ રાખી 24 કલાક મોનિટરિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
18 ફાયર સ્ટેશનો એલર્ટ મોડ પર, સાંકડી શેરીઓમાં QRV તહેનાત
અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ દ્વારા શહેરનાં તમામ 18 ફાયર સ્ટેશનોને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યા છે. કાલુપુર, રિલીફ રોડ, લાલદરવાજા અને બાપુનગર જેવા ગીચ વેપારી વિસ્તારોમાં સાંકડી શેરીઓને કારણે મોટા ફાયર ટેન્ડર પહોંચવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે વોટર મિસ્ટ ટેક્નોલોજીવાળી બાઇક અને ક્વિક રિસ્પોન્સ વ્હીકલ (QRV) તહેનાત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એસ.જી. હાઇવે, સિંધુભવન અને એસ.પી. રિંગ રોડ પર આવેલા મોટા ફટાકડા સ્ટોલ્સ નજીક વોટર બ્રાઉઝર્સ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી આગની ઘટના બને તો ઝડપથી પહોંચી શકાય.
108ની એમ્બ્યુલન્સમાં બર્ન ડ્રેસિંગ કિટ્સ અને ઓક્સિજનનો સ્ટોક
દિવાળીના દિવસોમાં ટ્રાફિક અકસ્માત અને દાઝી જવાના બનાવોમાં વધારો થવાની શક્યતા હોવાથી 108 ઇમરજન્સી સેવા દ્વારા પણ ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. તમામ એમ્બ્યુલન્સમાં પેઇન મેનેજમેન્ટ માટેની દવાઓ, ઓક્સિજન સિલિન્ડર અને બર્ન ડ્રેસિંગ કિટ્સનો પૂરતો સ્ટોક રાખવામાં આવ્યો છે. અસારવા સિવિલ, સોલા સિવિલ, એલ.જી. અને શારદાબેન હોસ્પિટલના બર્ન્સ વોર્ડ તથા ટ્રોમા સેન્ટર સાથે સીધો સંપર્ક જાળવવાનું આયોજન છે, જેથી ઇજાગ્રસ્ત દર્દીને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા બાદ સારવાર શરૂ કરવામાં વિલંબ ન થાય.
108ના COO જશવંત પ્રજાપતિએ ETV ભારતને આપી માહિતી
108 ઇમરજન્સી સેવા ગુજરાતના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) જશવંત પ્રજાપતિએ ETV ભારતને માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની ટીમ દ્વારા વધારાની કામગીરી અને જરૂરી તકેદારીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવતાં ઇમરજન્સી સેવાઓની તૈયારીઓ અંગે વાત કરી હતી. 108 અને 112 ઇમરજન્સી સેવાઓ વચ્ચે સંકલન રાખીને જરૂરિયાતના સમયે નાગરિકોને મદદ પહોંચાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
બજારોમાં પોલીસનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ, ટ્રાફિક જંક્શનો પર ક્રેન સ્ટેન્ડબાય
બીજી તરફ, શહેર પોલીસ દ્વારા પણ સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનરની સૂચના મુજબ સંવેદનશીલ વિસ્તારો, રેલવે સ્ટેશન, એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ અને શોપિંગ મોલ્સમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી તથા સ્થાનિક પોલીસની ટીમો દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય ટ્રાફિક જંક્શનો પર રિકવરી વેન અને ક્રેન સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવશે, જેથી વાહન બગડે અથવા અકસ્માત થાય તો ટ્રાફિક જામ લાંબો ન ખેંચાય અને ફાયર તથા 108ની એમ્બ્યુલન્સને રસ્તો મળી રહે.
મહિલાઓની સુરક્ષા માટે શી-ટીમ અને 181 અભયમની તહેનાતી
મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ભીડભાડવાળા બજારોમાં શી-ટીમ અને 181 અભયમની ટીમો પણ તહેનાત રાખવાનું આયોજન છે. દિવાળીના તહેવારોમાં બજારો, રહેણાક વિસ્તારો અને જાહેર સ્થળોએ ભીડ વધવાની શક્યતા વચ્ચે ફાયર વિભાગ, આરોગ્ય ઇમરજન્સી સેવા અને પોલીસ દ્વારા સંકલિત રીતે કામગીરી કરવામાં આવશે. આગ, અકસ્માત કે કાયદો-વ્યવસ્થાની કોઈપણ કટોકટીમાં ઝડપી પ્રતિસાદ મળે અને નાગરિકોની સુરક્ષા જળવાય તે આ સમગ્ર એક્શન પ્લાનનો મુખ્ય હેતુ છે.
આ પણ વાંચો...