અમદાવાદ જિલ્લામાં 99.93% SIR કામગીરી પૂર્ણ, મતદાર યાદીમાં નામ ન આવે તો?
અમદાવાદ જિલ્લાની 21 વિધાનસભામાં કુલ 99.93% મતદારોના ડિજિટાઇઝેશનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
Published : December 10, 2025 at 11:50 AM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં મતદાર યાદી સુધારણા ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) અંતર્ગત અત્યાર સુધી કુલ 99.93% મતદારોના ડિજિટાઇઝેશનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી ચૂકી છે. અમદાવાદ જિલ્લાના કુલ 21 વિધાનસભા મત વિભાગના તમામ બુથ હેડ, BLA અને BLOની બેઠક યોજી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
99.93% SIR કામગીરી પૂર્ણ : આ અંગે જિલ્લા અમદાવાદ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સૌથી પહેલા મારે બધા લોકોને અપીલ છે કે જે લોકોના પણ ફોર્મ ભરવાના બાકી રહી ગયા હોય તે ઝડપથી ફોર્મ ભરીને સબમીટ કરાવે. અમદાવાદ જિલ્લાની 21 વિધાનસભામાં કુલ 99.93% મતદારોના ડિજિટાઇઝેશનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
મતદાર યાદીમાં નામ ન આવે તો? સુજીત કુમારે જણાવ્યું કે, ફોર્મ 6 ભરવાની કામગીરી પણ ચાલુ છે. જે લોકોનું નામ 2002 કે 2025 ની મતદાર યાદીમાં સામેલ ન હોય આવા લાયકાત ધરાવતા લોકો ફોર્મ 6 ભરીને પોતાના નામ નોંધાવી શકે છે. ત્યાર પછી મતદાર યાદીમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. જો આવનારા દિવસમાં ડ્રાફ મતદાર યાદીમાં કોઈ વ્યક્તિનું નામ ન આવ્યું હોય તો પણ ગભરાવવાની જરૂર નથી. કોઈપણ લાયકાત ધરાવતા મતદાનનું નામ બાકી ન રહે તે માટે કામગીરી કરવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ વ્યક્તિ જે મૃત્યુ પામેલા હોય કે પરમાનન્ટલી સેફટેડ થઈ ગયા હોય, બીજી જગ્યાએ નામ નોંધાવી લીધા હોય એવા લોકોના નામ મતદારયાદીમાંથી નીકળશે. આ લોકોની વોટર યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે, અને આ યાદીને BLA ને આપવામાં આવશે. દરેક બુથ પર BLA અને BLOની મીટીંગ કરવામાં આવી છે.
મતદારયાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ : તેમણે જણાવ્યું હતું કે, SIR ની સમગ્ર પ્રક્રિયા જ્યારે પૂર્ણતાના આરે છે, એમાં પણ પૂર્ણરૂપથી પારદર્શિતા રાખવામાં આવેલ છે. એન્યુમરેશન શેર પૂર્ણ થયા બાદ 16 ડિસેમ્બર ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી જાહેર થશે. જો ડ્રાફ્ટ મતદારયાદીમાં નામ ન હોય તો પણ ફોર્મ્સ ભરીને પોતાના નામ મતદારયાદીમાં નોંધાવી શકાશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારત ચૂંટણી પંચની સુચના અનુસાર ગુજરાતમાં મતદારયાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 27 ઓક્ટોબર 2025 થી રાજ્યભરમાં શરૂ કરવામાં આવેલી SIR ઝુંબેશનો આ તબક્કો 11 ડિસેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થશે.
