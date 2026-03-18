અમદાવાદ: ધોરણ 10-12 બોર્ડની શાંતિપૂર્ણ પરિક્ષા થઈ સંપન્ન, વિદ્યાર્થીઓએ આપી પ્રતિક્રિયા
અમદાવાદની અંજુમન ઇસ્લામ હાઈસ્કૂલમાં કેટલાક દિવ્યાંગ બાળકોએ પણ બોર્ડની પરીક્ષા આપીને ખુશ થયા હતા.
Published : March 18, 2026 at 5:50 PM IST
અમદાવાદ : ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડ પરિક્ષાનું આજે છેલ્લું પેપર હતું. આજે સવારે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓએ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં છેલ્લુ પેપર આપ્યું હતું. અમદાવાદની અંજુમન ઇસ્લામ હાઈસ્કૂલમાં કેટલાક દિવ્યાંગ બાળકોએ પણ બોર્ડની પરીક્ષા આપીને ખુશ થયા હતા. થેલેસેમિયા ગ્રસ્ત અને પગથી ચાલી ના શકે એવા દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ શું કહ્યું જાણો.
ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી મોહમ્મદ હુનેન એ જણાવ્યું હતું કે, "મારે છેલ્લા 15 વર્ષથી બીમારી છે, છેલ્લા 15 વર્ષથી મને દર 15 દિવસે લોહી ચડાવવામાં આવે છે તેમ છતા હું હિંમત હાર્યો નથી. આજે મેં ધોરણ 10ની પરિક્ષા આપી છે. મારે બધા પેપર સારા ગયા છે. મને સરકારી નોકરી કરવાની ઈચ્છા છે એટલે હું મહેનત કરી રહ્યો છું"
લુબનાબેન જણાવ્યું હતું કે, "આજે એસ એસનું છેલ્લું પેપર હતું. મેં બહુ સારી રીતે લખ્યું છે. મારા બધા પેપર સારા ગયા છે. મારે આગળ અભ્યાસમાં કોમર્સ લઈને સીએ બનવું છે તેથી હું હાલ મહેનત કરી રહ્યો છું" દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થી ધ્રુવ કિશોરભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે મારે ધોરણ 10માંનુ એસ એસ નું પેપર હતું. મને પગમાં તકલીફ હોવાથી ચાલવામાં પણ તકલીફ થાય છે. હું મહેનક કરીને પોલીસ બનવા માંગુ છું"
ધ્રુવના માતા સવિતાબેન કિશોરભાઈ એ જણાવ્યું હતું કે, મારા પુત્રને ભણાવવા માટે એમના શિક્ષકે પણ બહું મદદ કરી છે. તેને બોલતા કે લખતા પણ આવડતું નહોતું. જ્યારે તે નાનો હતો ત્યારે તેના પાછળના ભાગમાં બહું મોટી ગાંઠ હતી તેથી તેને ચાલવામાં પણ બહું તકલીફ પડતી હતી. તેનો પગ પણ કમજોર થઈ ગયો હતો. તે થોડું થોડું જ બોલી શકતો હતો. તેનું સપનું પોલીસ બનવાનું છેલ તેથી તે બહું મહેનત કરે છે. ધુ્વ જે સ્કુલમાં ભણી રહ્યો છે ત્યાં પણ તેને ઘણો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. ભલે અમારી પરિસ્થિતી સારી નથી પણ અમે બાળકોને ભણાવવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છીએ."
અંજુમન ઇસ્લામ હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપલ મહંમદ યુનુસ ગોરીએ જણાવ્યું હતું કે, "બોર્ડની પરીક્ષા માટે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી આજે છેલ્લુ પેપર હતુંં. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં આજે પરિક્ષા પૂર્ણ થઈ છે. 275 વિદ્યાર્થીઓએ અમારી શાળામાં બોર્ડની પરિક્ષા આપી છે અને 12માં વિદ્યાર્થીઓએ પણ પરિક્ષા આપી રહ્યા છે. દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ એક બ્લોક ફાળવેલ છે તેમાં પાંચ દિવ્યાંગ બાળકોએ પરિક્ષા આપી છે."
