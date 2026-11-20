દિલજીતના કોન્સર્ટમાં 70 હજારની ભીડ આવવાનો અંદાજ, મોદી સ્ટેડિયમ પાસે આ રસ્તા બંધ રહેશે, મેટ્રોનો સમય પણ લંબાવાયો
ફાયર વિભાગે સ્ટેડિયમના 44 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પોઇન્ટ અંગે આયોજકો પાસેથી સ્પષ્ટતા માગી હતી.
Published : November 20, 2026 at 5:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં 21 નવેમ્બરના રોજ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારા પંજાબી ગાયક દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા સુરક્ષાની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. કોન્સર્ટમાં 70 હજારથી વધુ લોકો ઉપસ્થિત રહેવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર વિભાગની એડિશનલ CFO ટીમે સ્ટેડિયમમાં નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આયોજકો દ્વારા ફાયર NOC માટે અરજી કરવામાં આવ્યા બાદ સ્ટેજ સહિત સ્ટેડિયમમાં કરવામાં આવેલી સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. જોકે, પ્રાથમિક નિરીક્ષણ દરમિયાન ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પોઇન્ટને લઈને કેટલીક વિગતો માગવામાં આવી હતી.
44 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ચકાસણી
ફાયર વિભાગે સ્ટેડિયમના 44 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પોઇન્ટ અંગે આયોજકો પાસેથી સ્પષ્ટતા માગી હતી. જો તમામ 44 એક્ઝિટ ગેટ બંધ રાખવામાં આવે તો તેને ખોલવાની ચાવી કોની પાસે રહેશે અને દરેક ગેટ પર કઈ વ્યક્તિ તૈનાત રહેશે તેની વિગતો માગવામાં આવી હતી. જેના જવાબમાં આયોજકોએ દરેક ગેટ પર ચાવી સાથે એક સિક્યોરિટી ગાર્ડ હાજર રાખવાની ખાતરી આપી હતી. આ ઉપરાંત આયોજકો દ્વારા 300થી વધુ ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર અને 50 ફાયર માર્શલ તૈનાત રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે. ગેટ નંબર 6 અને 18 મારફતે બહાર નીકળવાની વ્યવસ્થા અંગે પણ વિગતો આપવામાં આવી હતી.
5 ફાયર ફાઇટિંગ વાહનો અને ટ્રેઇન્ડ સ્ટાફ રહેશે તૈનાત
અમદાવાદ ફાયર વિભાગના DFO સ્વસ્તિક જાડેજાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, કોન્સર્ટ દરમિયાન ફાયર બ્રિગેડનાં પાંચ ફાયર ફાઇટિંગ અને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન વાહનો ટ્રેઇન્ડ ફાયર ફાઇટર્સ સાથે તૈનાત રહેશે. કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ ન થાય તે માટે ફર્સ્ટ એઇડ, ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર, હોઝ રીલ અને ફાયર હાઇડ્રન્ટ પોઇન્ટ સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ટ્રેઇન્ડ ફાયર માર્શલને પણ તૈનાત રાખવામાં આવશે, જેથી કોઈ ઇમરજન્સી સર્જાય તો શરૂઆતના તબક્કામાં આગ પર કાબૂ મેળવી શકાય.
જોઇન્ટ ઇમરજન્સી ડ્રિલ બાદ NOCની પ્રક્રિયા
સ્વસ્તિક જાડેજાના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ અને અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત રીતે ફાયર રેસ્ક્યૂ અને ઇવેક્યુએશન ડ્રિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 44 ઇમરજન્સી એક્ઝિટ મારફતે લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે આયોજકોએ તૈયાર કરેલા માસ્ટર પ્લાનનું ક્રોસ વેરિફિકેશન પણ કરવામાં આવ્યું છે. ડ્રિલ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા બાદ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટની મંજૂરીની પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવશે. સ્ટેજનું કામ હાલ ફાયર NOC મળ્યા પહેલાં જ ચાલી રહ્યું છે. અંતિમ ચકાસણી અને જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓની ખાતરી કર્યા બાદ જ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે.
સ્ટેડિયમ પાસેનો આ માર્ગ બંધ રહેશે
જનપથ ટી.થી મોટેરા સ્ટેડિયમ મુખ્ય ગેટ થઈને કૃપા રેસિડેન્સી ટી થઈ મોટેરા ગામ ટી સુધીનો રસ્તો વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત રહેશે. વૈકલ્પિક માર્ગ તરીકે તપોવન સર્કલથી ઓ.એન.સી.જી ચાર રસ્તાથી વિસત ટીથી જનપથ ટી થઈને પાવર હાઉસ ચાર રસ્તા થઈ પ્રબોધરાવળ સર્કલના માર્ગ પર અવર-જવર કરી શકાશે. અન્ય વૈકલ્પિક માર્ગ કૃપા રેસીડેન્સી ટી થઈને શરણ સ્ટેટસ ચાર રસ્તા થઈ ભાટ કોટેશ્વર રોડ થઈ અપોલો સર્કલ તરફ અવર-જવર કરી શકાશે.
રાત્રે 11.30 વાગ્યે મળશે છેલ્લી મેટ્રો
દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટને લઈને અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બંને કોરિડોરમાં મેટ્રોનો સમય લંબાવવામાં આવ્યો છે. મેટ્રો રાત્રે 11.30 વાગ્યા સુધી દોડશે. વસ્ત્રાલ ગામથી થલતેજ અને APMCમાં સવારે 6.20થી રાત્રે 11.30 વાગ્યા સુધી મેટ્રો દોડશે. આવી જ રીતે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર સુધી પણ રાત્રે 11.30 વાગ્યા સુધી મેટ્રો મળશે.
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