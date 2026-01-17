જગતજનની મા અંબાના ચરણોમાં સુવર્ણ વર્ષા, અમદાવાદના માઇ ભક્તે 72 લાખનું સોનું અર્પણ કર્યું
બનાસકાંઠામાં આવેલા જગ પ્રખ્યાત જગતજનની મા અંબાના ચરણોમાં માઈભક્તે 72 લાખની કિંમતનું 500 ગ્રામ સોનું અર્પણ કર્યું છે.
Published : January 17, 2026 at 7:50 PM IST
અંબાજી: યાત્રાધામ અંબાજી આજે ફરી એકવાર ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનું સાક્ષી બન્યું છે. સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ ખાતે આજે એક ઉદાર મનના માઈભક્ત દ્વારા માતાજીના ચરણોમાં અંદાજે 72 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું સોનુ મા અંબાના ચરણોમાં ધર્યું છે.
માતાજીમાં અનેરી આસ્થા ધરાવતા ભક્ત દ્વારા 500 ગ્રામ સોનાની 5 લગડી અર્પણ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના વતની એવા આ શ્રદ્ધાળુએ પોતાની ગુપ્ત દાનની પરંપરા જાળવી રાખીને આ ભવ્ય ભેટ માતાજીને સમર્પિત કરી છે. શ્રી આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ હસ્તકના ટેમ્પલ ઈન્સ્પેક્ટર કાર્યાલય ખાતે આ સોનાનું દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું.
મંદિરમાં દર્શનાર્થે આવેલા આ માઈભક્તે પવિત્ર મંત્રોચ્ચાર અને વિધિ-વિધાન સાથે આ સુવર્ણ લગડીઓ ટ્રસ્ટને સુપરત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, અંબાજી મંદિરના શિખરને સુવર્ણમય બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે ત્યારે દેશ-વિદેશના ભક્તો પોતાની શ્રદ્ધા મુજબ સોનાનું દાન કરી રહ્યા છે. આજના આ મોટા દાનથી મંદિરના સુવર્ણ ભંડારમાં વધારો થયો છે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા આ માઈ ભક્તનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
આ પ્રસંગે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, માતાજી પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધાને કારણે જ ભક્તો આ પ્રકારે ખુલ્લા હાથે દાન કરી રહ્યા છે. દાનમાં મળેલા આ સોનાનો ઉપયોગ માતાજીના નીજ મંદિર અને શિખરના સુવર્ણ મઢવાના કાર્યમાં તેમજ અન્ય ધાર્મિક પ્રકલ્પોમાં કરવામાં આવશે. સમગ્ર પંથકમાં આ માઈભક્તની ઉદારતા અને ભક્તિની પ્રશંસા થઈ રહી છે.
બનાસકાંઠામાં આવેલું જગવિખ્યાતમાં અંબાનું ધામ માઈ ભક્તોમાં અનેરુ સ્થાન ધરાવે છે. અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ મા અંબાના ચરણોમાં સોના ચાંદીનું દાન અર્પણ કરીને મા અંબા પ્રત્યેની પોતાની શ્રદ્ધા ઉજાગર કરતા હોય છે. ભંડારામાં સતત સોના ચાંદીના દાનની વર્ષા થઈ રહી છે અને આ સોના થકી મંદિરને સુવર્ણમય બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. માઈ ભક્તો દ્વારા ખુલ્લા હાથે આપવામાં આવતા દાનના કારણે મંદિરનું કામ પણ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દાન આપનારા ભક્તોના દાન અને સ્વીકારી મા અંબા પ્રત્યે તેમની શ્રદ્ધા અને તેમની ભક્તિને વંદન કરવામાં આવે છે.
