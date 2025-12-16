સરદારનગરમાં ડિમોલિશન ડ્રાઈવ, કમળ તળાવ પરના 150 જેટલા મકાન પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું
અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, કમલ તલાવડી વિસ્તારમાં નાના મોટા 150 જેટલા મકાનનું ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : December 16, 2025 at 12:45 PM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે મંગળવારના રોજ અમદાવાદના સરદારનગર વિસ્તારમાં ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સરદારનગરના કમળ તળાવ વિસ્તારમાં 150 જેટલા મકાન પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું હતું.
સરદારનગરમાં ડિમોલિશન ડ્રાઈવ : કુબેરનગર ITI રોડ પર આવેલા કમલ તળાવ વિસ્તારમાં આજે સવારથી જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ડિમોલિશન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉત્તર ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ મકાનો તોડવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બાળકો અને મહિલાઓ રડતા જોવા મળી રહ્યા છે.
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા હસ્તકના તળાવ પરથી દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આજે સવારથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પોલીસની ટીમો સાથે કમળ તળાવ જેને તલાવડીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં વોટર બોડીની આસપાસના ગેરકાયદેસર મકાન તોડવામાં આવી આવી રહ્યા છે.
"કમલ તલાવડી વિસ્તારમાં નાના મોટા 150 જેટલા મકાન છે. અહીં સવારથી ડિમોલિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જગ્યા પર રહેલા લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે જાણ કરવામાં આવી છે. તે લોકોને ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા માટે પહેલાથી જણાવવામાં આવ્યું છે." -- વિક્રમ કાતરીયા (એસ્ટેટ અધિકારી, AMC)
કમલ તલાવડી વિસ્તારમાં કાર્યવાહી : કમલ તલાવડી વિસ્તારમાં છેલ્લા અનેક વર્ષોથી મકાન અને રહેણાક ઉભા કરી દેવામાં આવ્યા હતા. વોટર બોડીની જગ્યા હોવાથી દબાણ દૂર કરવા માટે સૂચના મળ્યા બાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમો દ્વારા આ ડિમોલિશન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચંડોળ અને ઇસનપુર તળાવ બાદ હવે સરદારનગર વોર્ડમાં આવેલ કમળ તળાવ પરના દબાણો પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
