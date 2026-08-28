વડાપ્રધાન મોદીને રાખડી મોકલે છે અમદાવાદની દીકરી, 2004થી ચાલી આવે છે સ્નેહ અને વિશ્વાસની પરંપરા
આજે રક્ષાબંધન છે. ભાઇ અને બહેનના અતૂટ પ્રેમ અને વિશ્વાસનો પર્વ. અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા રીપર પ્રજાપતિ PM નરેન્દ્ર મોદીને દર વર્ષે રાખડી મોકલે છે.
Published : August 28, 2026 at 9:45 AM IST
અમદાવાદ: આજે રક્ષાબંધન છે. ભાઇ અને બહેનના અતૂટ પ્રેમ અને વિશ્વાસનો પર્વ. અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતા રીપર પ્રજાપતિ PM નરેન્દ્ર મોદીને દર વર્ષે રાખડી મોકલે છે. 2004થી શરૂ થયેલી ભાઇ અને બહેનના વિશ્વાસની પરંપરા આજે પણ અતૂટ છે. નરેન્દ્ર મોદી PM બન્યા બાદ વ્યસ્તતાને કારણે રીપલ પ્રજાપતિ તેમના કાંડા પર 2014થી રાખડી બાંધી શકી નથી પણ દર વર્ષની જેમ સ્પીડપોસ્ટ દ્વારા રાખડી મોકલી છે.
રાખડી બાંધવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઇ
અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતી રીપલ પ્રજાપતિ જ્યારે ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીને રાખડી બાંધવાની તક મળી હતી. 2004થી લઇને 2014 સુધી જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી તે તેમના હાથ પર રાખડી બાંધતી હતી પરંતુ હવે છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી તે વડાપ્રધાન મોદીના હાથ પર રાખડી બાંધવાની રાહ જોઇ રહી છે.
રીપલ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, 'જ્યારે હું ધોરણ-4માં હતી ત્યારે મેં એક વખત ટીવી પર રક્ષાબંધનનો પ્રોગ્રામ જોયો હતો જેમાં ઘણી બધી બહેનો તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને રાખડી બાંધતી હતી. મને પણ ઇચ્છા થઇ કે નરેન્દ્ર મોદીને મળીને તેમના હાથ પર રાખડી બાંધું. આ વાત મેં મારા પિતા ભુપેન્દ્ર પ્રજાપતિને કરી હતી.'
રીપલ પ્રજાપતિ વધુમાં જણાવે છે કે, 'મારા પિતાએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા અને તે સમયે તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યાલયમાં ફેક્સ અને મેઇલ કર્યો. CM ઓફિસમાંથી ફોન આવ્યો અને અમે અમારા પરિવારજનો સાથે મોદીજીને મળ્યા અને તેમના હાથ પર મેં જાતે રાખડી બાંધી હતી.'
PM મોદીની વ્યસ્તતા વચ્ચે રક્ષાબંધન પર રાખડી મોકલવાની પરંપરાને યાદ કરતા રીપલ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, 2004થી 2014 સુધી હું પોતે જઇને રાખડી બાંધતી હતી. આ ક્ષણ મને બહુ યાદ આવે છે. 2014માં જ્યારે મોદીજી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે પણ મારી રાખડી મોકલવાની પરંપરા યથાવત છે. 2014થી 2026 સુધી દર વર્ષે હું મોદીજીને સ્પીડ પોસ્ટ મારફતે રાખડી મોકલું છું અને શુભેચ્છા લેટર આપું છું. તેમના તરફથી પણ મને બહુ જ સારો પ્રતિસાદ મળે છે અને આભાર વિધિનો લેટર આવે છે.
રીપલ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, જ્યારે 10 વર્ષની હતી ત્યારથી મોદીજીને રાખડી બાંધવાની શરૂઆત કરી હતી તે મને ખૂબ યાદ આવે છે. અત્યારે પણ હું રાહ જોઇ રહી છું કે કદાચ મને મોદીજીને મળવાની તક મળે અને હું તેમના હાથ ઉપર રાખડી બાંધુ.
ભણવામાં ધ્યાન રાખજે
રીપલ પ્રજાપતિ મોદીજીની મુલાકાતને યાદ કરતા જણાવે છે કે, હું જ્યારે મોદીજીને મળી હતી ત્યારે તેમણે મને કહ્યું હતું કે, 'ભણવામાં ધ્યાન રાખજે', ત્યારથી હું ખૂબ મન લગાવીને ભણું છું. Mcom ક્લિયર થઇ ગયું છે અને LLB પણ કર્યું છે. અત્યારે ફાર્મા સેક્ટરમાં ભણવાની સાથે જોબ પણ કરૂ છું.'
રીપલ પ્રજાપતિના પિતા ભુપેન્દ્ર પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, મારી દીકરી જ્યારે ચોથા ધોરણમાં હતી ત્યારે તેને મોદીજીને રાખડી બાંધવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું. અમારી આ લાગણી અને પરંપરાને અમે કાયમી માટે જાળવી રાખી છે. વડાપ્રધાન મોદી PM બન્યા એટલે ખૂબ જ આનંદ છે કે તે દેશના વિકાસ માટે ખૂબ સારૂં કામ કરી રહ્યા છે.
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