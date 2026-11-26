મુસાફરોની સુવિધા માટે અમદાવાદ–દરભંગા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા લંબાવાયા, હવે ડિસેમ્બર સુધી દોડશે ટ્રેન
મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખી પશ્ચિમ રેલવેનો નિર્ણય, 27 નવેમ્બરથી ટિકિટ બુકિંગ શરૂ થશે
Published : November 26, 2026 at 7:09 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદથી બિહારના દરભંગા વચ્ચે મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તહેવારો અને અન્ય કારણોસર ટ્રેનોમાં મુસાફરોની વધતી સંખ્યા તેમજ મુસાફરોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ–દરભંગા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પૂર્ણ થવાની હતી, પરંતુ મુસાફરોની સુવિધા જળવાઈ રહે અને આ રૂટ પર મુસાફરી કરતા લોકોને વધુ સમય સુધી ટ્રેનની સુવિધા મળી રહે તે હેતુથી રેલવે તંત્ર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી ખાસ કરીને અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી બિહારના દરભંગા તરફ મુસાફરી કરતા મુસાફરોને લાભ મળશે.
અમદાવાદથી દરભંગા જતી ટ્રેન 11 ડિસેમ્બર સુધી દોડશે
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર ટ્રેન નંબર 09465 અમદાવાદ–દરભંગા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેન અગાઉ 27 નવેમ્બર 2026 સુધી દોડાવવા માટે સૂચિત કરવામાં આવી હતી. જોકે હવે આ ટ્રેનના ફેરા લંબાવીને 11 ડિસેમ્બર 2026 સુધી કરવામાં આવ્યા છે. આ નિર્ણયથી અમદાવાદથી દરભંગા જવા ઇચ્છતા મુસાફરોને ડિસેમ્બર મહિના સુધી આ સ્પેશિયલ ટ્રેનનો લાભ મળી શકશે. ખાસ કરીને લાંબા અંતરની મુસાફરી કરતા અને અગાઉથી ટ્રેનમાં ટિકિટ બુક કરાવતા મુસાફરો માટે આ નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
દરભંગાથી અમદાવાદ આવતી ટ્રેનના ફેરા પણ લંબાવાયા
બીજી તરફ, ટ્રેન નંબર 09466 દરભંગા–અમદાવાદ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા પણ લંબાવવામાં આવ્યા છે. આ ટ્રેન અગાઉ 30 નવેમ્બર 2026 સુધી દોડાવવા માટે સૂચિત કરવામાં આવી હતી, જેને હવે 14 ડિસેમ્બર 2026 સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે અમદાવાદથી દરભંગા જતી ટ્રેનની સાથે દરભંગાથી અમદાવાદ આવતી ટ્રેનની સુવિધા પણ વધારવામાં આવી છે. બંને તરફના ફેરા લંબાવવાથી મુસાફરોને તેમની મુસાફરીનું આયોજન કરવામાં સરળતા રહેશે.
27 નવેમ્બરથી ટિકિટ બુકિંગ શરૂ થશે
રેલવે દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ ટ્રેન નંબર 09465 અમદાવાદ–દરભંગા સ્પેશિયલ ટ્રેનના વિસ્તૃત ફેરા માટેનું બુકિંગ 27 નવેમ્બર 2026થી શરૂ કરવામાં આવશે. મુસાફરો તમામ પીઆરએસ રિઝર્વેશન કાઉન્ટરો તેમજ IRCTCની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ટિકિટ બુક કરાવી શકશે. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે મુસાફરીનું આયોજન કરતા પહેલાં ઉપલબ્ધતા અને ટિકિટની સ્થિતિ તપાસી લે.
સમયપત્રક અને સ્ટોપેજની માહિતી ઓનલાઇન મળશે
આ બંને સ્પેશિયલ ટ્રેનોના સ્ટોપેજ, કોચની સંરચના અને સમયપત્રક અંગેની વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે મુસાફરો ભારતીય રેલવેની સત્તાવાર પૂછપરછ વેબસાઇટ www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈ શકે છે. રેલવે દ્વારા ફેરા લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવતા અમદાવાદથી બિહાર અને બિહારથી અમદાવાદ વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને વધુ સમય સુધી રેલવે કનેક્ટિવિટીનો લાભ મળી શકશે.
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