અમદાવાદ: દાણીલીમડા પોલીસે ગાંજાના મોટા જથ્થા સાથે એક આરોપી ઝડપાયો, એક ફરાર
Published : May 16, 2026 at 1:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં નશાના વધતા કારોબાર સામે દાણીલીમડા પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.પોલીસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડા પાડી 11 કિલોથી વધુ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય એક આરોપી હાલ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પોલીસને ખાનગી બાતમી મળી હતી કે શાહઆલમ વિસ્તારમાં રહેતો ફીરોજખાન ઉર્ફે ઘોડા નજીરખાન પઠાણ પોતાના રહેણાંક મકાનમાં મોટા પ્રમાણમાં ગાંજો રાખી ગેરકાયદેસર રીતે વેચાણ કરી રહ્યો છે.
બાતમીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસ ટીમે આરોપીના મકાન પર દરોડો પાડી તપાસ કરતા ત્યાંથી મોટી માત્રામાં ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.પોલીસે દરોડા દરમિયાન કુલ 11 કિલો 370 ગ્રામ ગાંજો કબ્જે કર્યો હતો.
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના PI ચિન્મય દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, જપ્ત કરાયેલા ગાંજાની બજાર કિંમત અંદાજે 5 લાખ 68 હજાર 500 રૂપિયા થાય છે. આ ઉપરાંત ગાંજાનું વજન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો ડિજિટલ વજન કાંટો સહિત કુલ 5 લાખ 69 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પણ પોલીસે કબ્જે લીધો છે.
આ સમગ્ર મામલે દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ફીરોજખાન ઉર્ફે ઘોડાની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે ગાંજાનો જથ્થો ઇસરાઈલ નામના વ્યક્તિ દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હતો.
હાલ પોલીસ દ્વારા ઇસરાઈલને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો છે. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ ઝડપાયેલ ફીરોજખાન અગાઉ પણ પ્રોહિબિશન અને જુગાર જેવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો રહ્યો છે. જેથી હવે પોલીસ આરોપીના અન્ય ગુનાહિત કનેક્શન અને ડ્રગ્સ નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.