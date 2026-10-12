મિશન સાયબર રક્ષિકા: સો. મીડિયામાં પોસ્ટ કરતા ચેતજો, ફોટો મોર્ફિંગથી હેરાનગતિના કેસમાં 8 આરોપી પકડાયા
એક મહિલા દ્વારા પોતાના બોયફ્રેન્ડ પાસેથી બદલો લેવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો કિસ્સો પણ સામે આવ્યો છે.
Published : October 12, 2026 at 7:38 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સોશિયલ મીડિયા પર મહિલાઓ અને અન્ય લોકોને હેરાનગતિ કરવાના બનાવો સામે સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ‘મિશન સાયબર રક્ષિકા’ અંતર્ગત કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક મહિનામાં આ પ્રકારના ગુનાઓમાં કુલ 9 FIR નોંધવામાં આવી છે, જેમાં 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓમાં 3 સગીરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર લાઇક્સ અને ફોલોઅર્સ વધારવા માટે વીડિયો પોસ્ટ કરવા, નવરાત્રિ દરમિયાન ડાન્સના વીડિયો પોતાની પ્રોફાઇલ પર મૂકવા તેમજ વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ પરથી વીડિયો શેર કરવા સંબંધિત ફરિયાદો સામે આવી છે.
એક કિસ્સામાં સામસામે અકસ્માતના ગુનામાં આરોપીને જામીન મળ્યા બાદ બદલો લેવા માટે બનાવટી સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ બનાવવામાં આવી હતી. આ પ્રોફાઇલના માધ્યમથી ફોટો મોર્ફ કરીને અન્ય રીતે હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ ઉપરાંત, એક મહિલા દ્વારા પોતાના બોયફ્રેન્ડ પાસેથી બદલો લેવા માટે સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનો કિસ્સો પણ સામે આવ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર થયેલી મિત્રતાના આધારે ઠગાઈ કર્યાની એક ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે
આ મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં DCP ડૉ. લવિના સિંહાએ સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો કે વીડિયો અપલોડ કરતી વખતે પ્રાઇવસી સેટિંગ્સનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને વ્યક્તિગત વીડિયો માત્ર વિશ્વાસુ મિત્રો સાથે જ શેર કરવા જોઈએ, જેથી આવા બનાવો અટકાવી શકાય. આ ઉપરાંત, નવરાત્રિ દરમિયાન ફ્રી પાસ અથવા ઓછા ભાવે પાસ આપવાના નામે કોઈ મેસેજ કે લિંક આવે તો તેના પર વિશ્વાસ ન કરવા અને લિંક ખોલતાં પહેલાં સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે.
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