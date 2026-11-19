અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમની તપાસમાં માદક પદાર્થોના વેચાણની જાહેરાતો મળી, એક ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમા મળ્યા 2637 સભ્યો
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ દરમિયાન ટેલિગ્રામ ગ્રૂપ અને ડાર્ક વેબસાઇટ્સ મારફતે માદક પદાર્થોના વેચાણ અને જાહેરાત થતી હોવાનું જણાયું છે.
Published : November 19, 2026 at 4:34 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં હવે નશીલા પદાર્થોના વેચાણ માટે સોશિયલ મીડિયા અને ડાર્ક વેબનો ઉપયોગ થતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવેલા સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ દરમિયાન ટેલિગ્રામ ગ્રૂપ અને ડાર્ક વેબસાઇટ્સ મારફતે પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થોના વેચાણ અને જાહેરાત થતી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ડ્રગ્સના વેચાણ માટે ખુલ્લેઆમ જાહેરાતો કરવામાં આવતી હતી.
એક જ ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમાં 2637 સભ્યો
આ મામલે નોંધાયેલી FIR મુજબ, ટેલિગ્રામના વિવિધ ગ્રૂપમાં કોકેઈન, ફેન્ટાનિલ અને MDMA સહિતના પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થોના વેચાણ સંબંધિત જાહેરાતો મળી આવી છે. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, એક ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમાં 2,637 સભ્યો જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત અન્ય ગ્રૂપ અને ડાર્ક વેબસાઇટ્સની વિગતો પણ પોલીસ તપાસમાં મળી આવી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં સભ્યો ધરાવતા ગ્રૂપ મારફતે નશીલા પદાર્થોના વેપારની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે.
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે NDPS હેઠળ નોંધ્યો ગુનો
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ACP હાર્દિક માકડિયાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ પોલીસ દ્વારા આ ઓનલાઇન નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા લોકો, ગ્રૂપના સંચાલકો અને અન્ય કડીઓ શોધવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ચાલતા ડ્રગ્સના વેપાર સામે પોલીસની આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો