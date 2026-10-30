અમદાવાદઃ શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપી ₹67.92 લાખની છેતરપિંડી, દુબઈ કનેક્શન ધરાવતી ગેંગના 4 આરોપી ઝબ્બે
આરોપીઓએ Julius Baer કંપનીના નામે નકલી એપ્લિકેશન બનાવી રોકાણકારને ફસાવ્યો હતો. 30થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની કિટ જપ્ત કરવામાં આવી.
Published : October 30, 2026 at 7:17 PM IST
અમદાવાદઃ શેરબજારમાં રોકાણ કરી ઓછા સમયમાં વધુ નફો મેળવવાની લાલચમાં લોકો લાખો રૂપિયા ગુમાવી રહ્યા છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રોકાણના નામે ₹67.92 લાખની છેતરપિંડી આચરતી આંતરરાજ્ય સાયબર ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસ તપાસમાં આ ગેંગનું નેટવર્ક દુબઈ સુધી ફેલાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રતિષ્ઠિત વિદેશી કંપની Julius Baerના નામે નકલી શેર માર્કેટ એપ્લિકેશન બનાવી અને ICICI સિક્યોરિટીઝના કર્મચારી તરીકે ખોટી ઓળખ આપીને રોકાણકારોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવતા હતા. આરોપીઓ કમિશનના આધારે સ્થાનિક લોકો પાસેથી બેંક એકાઉન્ટ મેળવતા હતા અને ત્યારબાદ આ એકાઉન્ટની કિટ દુબઈમાં બેઠેલા સાયબર ગઠિયાઓ સુધી પહોંચાડતા હતા. આરોપીઓ પાસેથી 30થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની કિટ જપ્ત કરવામાં આવી છે. નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર તપાસ દરમિયાન 15થી વધુ રાજ્યોમાં 80થી વધુ ફરિયાદો અને ₹50 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારોની વિગતો સામે આવી છે.
વોટ્સઅપ ગ્રૂપમાં જોડીને કેળવ્યો વિશ્વાસ
આ સમગ્ર છેતરપિંડીની શરૂઆત ફરિયાદીનો વોટ્સએપ મારફતે સંપર્ક કરીને કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદી શેરબજારમાં રોકાણ કરતા હોવાથી તેમને શેર માર્કેટમાં ઊંચું વળતર આપવાની જાહેરાત જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ તેઓ એક વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાયા હતા. આ ગ્રૂપમાં રહેલી એક મહિલાએ પોતે ICICI સિક્યોરિટીઝની કર્મચારી હોવાની ખોટી ઓળખ આપી ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો.
SEBIના નામના નકલી દસ્તાવેજ બતાવ્યા, એપ્લિકેશન પણ નકલી
આ દરમિયાન પ્રતિષ્ઠિત Julius Baer કંપનીના નામે 'JB X One' નામની નકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવી હતી. કંપની SEBI માન્ય હોવાનું દર્શાવવા માટે સેબીના લોગો, સહી અને સિક્કાવાળા બનાવટી સર્ટિફિકેટ પણ બતાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 'ID-QSB' નામની વેબ એપ્લિકેશનમાં રોકાણ કરાવી બ્લોક ટ્રેડિંગના નામે દરરોજ 5થી 20 ટકા સુધીના નફાની લાલચ આપવામાં આવી હતી.
વિશ્વાસમાં લેવા માટે પહેલા બતાવ્યો 74 લાખનો નફો
શરૂઆતમાં ફરિયાદીના એકાઉન્ટમાં ₹74.32 લાખથી વધુનો નફો દેખાડવામાં આવ્યો હતો, જેથી ફરિયાદીને વધુ વિશ્વાસ બેસે. જોકે, જ્યારે ફરિયાદીએ પોતાની રોકાણ કરેલી રકમ અને નફો ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે ટેક્સ અને સેસના નામે વધુ નાણાંની માગણી કરવામાં આવી હતી. આ રીતે અલગ-અલગ બહાનાં હેઠળ ફરિયાદી પાસેથી કુલ ₹67,92,000ની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
આ ફરિયાદના આધારે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને બાતમીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન વડોદરા અને અમદાવાદમાંથી ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઈરફાન શેખ, સોહેબ જોજાવરવાલા, શેહઝાદ અજમેરવાલા અને મુખ્ય સૂત્રધાર ઈસ્તિયાક યુસુફ રીયાવાલાનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગેંગમાં દરેક આરોપીની અલગ-અલગ ભૂમિકા હતી. કેટલાક આરોપીઓ બેંક એકાઉન્ટ મેળવવા અને તેનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું કામ કરતા હતા, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર ઈસ્તિયાક રીયાવાલા દુબઈમાં બેઠેલા સાયબર ગઠિયાઓના સંપર્કમાં રહી સમગ્ર સ્થાનિક નેટવર્ક સંભાળતો હતો. આરોપીઓ સ્થાનિક લોકો પાસેથી કમિશનના આધારે બેંક એકાઉન્ટ મેળવતા હતા. ત્યારબાદ બેંક એકાઉન્ટની કિટ, જેમાં બેંક સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજો અને વિગતોનો સમાવેશ થતો હતો, તે દુબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય સંચાલકો સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હતી. આ રીતે વિદેશમાં બેઠેલા સાયબર ગઠિયાઓ ભારતમાં સાયબર ફ્રોડના નાણાકીય વ્યવહારો પાર પાડતા હતા.
30થી વધુ અલગ અલગ બેંકોની કિટ જપ્ત
DCP સાયબર ક્રાઈમ લવિના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી 30થી વધુ અલગ-અલગ બેંકોની એકાઉન્ટ કિટ કબજે કરવામાં આવી છે. આ એકાઉન્ટ કિટ કમિશનના આધારે આપવામાં આવતી હતી અને દરેક કિટ દીઠ આરોપીઓને આશરે 10થી 15 ટકા સુધીનું કમિશન મળતું હતું. આરોપીઓ બેંક એકાઉન્ટની વિગતો એકત્રિત કરી તેના માધ્યમથી સાયબર ઠગોને નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે મદદ કરતા હતા. તપાસમાં સોહેબ અને અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા પણ સામે આવી છે, જ્યારે ઈસ્તિયાક રીયાવાલા દુબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય સૂત્રધારોના સંપર્કમાં રહી સ્થાનિક સ્તરે સમગ્ર રેકેટનું સંચાલન કરતો હોવાનું ખુલ્યું છે.
આ ઉપરાંત NCCRP પોર્ટલ પર આરોપીઓ પાસેથી મળેલા બેંક એકાઉન્ટની વિગતોની ચકાસણી કરતાં દેશના 15થી વધુ રાજ્યોમાં 80થી વધુ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો સામે આવી છે. પોલીસને હાલ 50થી વધુ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો મળી છે, જેમાં આશરે ₹5 કરોડથી વધુના વ્યવહારો થયાની વિગતો સામે આવી છે. જ્યારે સમગ્ર નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી ફરિયાદો અને નાણાકીય વ્યવહારોની વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી મળેલી બેંક કિટ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ હવે આ બેંક એકાઉન્ટ કોના નામે ખોલાવવામાં આવ્યા હતા, તેમાં કોની સંડોવણી હતી, દુબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય સંચાલકો કોણ છે અને દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં થયેલા સાયબર ફ્રોડના નાણાં ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે તે દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.
રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા અપીલ
પોલીસે પણ અપીલ કરી છે કે, શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપતી જાહેરાતો, વોટ્સએપ ગ્રૂપ અને જાણીતી કંપનીઓના નામે બનાવવામાં આવતી નકલી એપ્લિકેશનથી રોકાણકારો છેતરાઈ રહ્યા છે. જેથી કોઈપણ કંપની કે એપ્લિકેશનની અધિકૃતતા તપાસ્યા વગર રોકાણ ન કરવું અને દરરોજ 5થી 20 ટકા જેવા અસામાન્ય વળતરની લાલચ આપતી સ્કીમોથી સાવચેત રહેવું જરૂરી છે.
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