ETV Bharat / state

ક્રિપ્ટોમાં નફાની લાલચમાં 57 લાખની છેતરપિંડી, અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી

અમદાવાદમાં ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોકાણ કરાવી નફાની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતી એક ગેન્ગનો પર્દાફાશ થયો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોકાણ કરાવી નફાની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતી એક ગેન્ગનો પર્દાફાશ થયો છે. એક ગેન્ગે નફાની લાલચ આપી એક વ્યક્તિ પાસેથી લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી. આ ઘટનામાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આરોપીઓ કરતા સંપર્ક

ફરિયાદી સાથે આરોપીઓએ સૌ પ્રથમ સોશિયલ મીડિયા, ખાસ કરીને ફેસબુકના માધ્યમથી સંપર્ક સાધ્યો હતો અને તેનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો, ત્યારબાદ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરવાના બહાને આકર્ષક ઓફરો આપી વધુ નફો કમાવવાનો લોભ આપ્યો હતો.

આરોપીઓએ ફરિયાદીને “CBOE US” નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી અને USDT મારફતે રોકાણ કરવા પ્રેરિત કર્યો હતો. શરૂઆતમાં નફો મળતો હોવાનું બતાવી વિશ્વાસ વધાર્યો અને ત્યારબાદ જુદા જુદા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા.

આ રીતે ફરીયાદી પાસેથી કુલ રૂ. 57,90,000 જેટલી મોટી રકમ આરોપીઓએ ઉઘરાવી લીધી હતી. જ્યારે નફો મળવાનો સમય આવ્યો ત્યારે આરોપીઓએ સંપર્ક તોડી નાખ્યો હતો અને છેતરપિંડી થઇ હોવાનું ફરિયાદીને ધ્યાનમાં આવ્યું હતું.

આ કેસમાં ફરિયાદીએ ફરિયાદ નોંધાવતા અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાંચે ટેકનિકલ વિશ્લેષણ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે આરોપીઓ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી તેમાં છેતરપિંડીના નાણા જમા કરાવતા અને તેની માહિતી દુબઈમાં બેઠેલા મુખ્ય આરોપીને મોકલતા હતા.

સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આ મામલે તાહિર બેલીમ, અદનાન શેખ, એઝાઝ શેખ, ઓમકાર ગોસ્વામી, મકસુદ મિર્ઝા અને સન્ની મગોને ઝડપી પાડ્યા છે. જ્યારે આ ગેંગનો માસ્ટરમાઇન્ડ મયુર સાવલિયા, જે મૂળ ગુજરાતી છે અને હાલ દુબઈમાં રહે છે, તે હજુ સુધી પોલીસ પકડથી દૂર છે.

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, આરોપીઓએ કુલ 5 બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હતા, જેમાંથી 4 એકાઉન્ટ પર દેશભરમાં 41 જેટલી સાયબર ફ્રોડ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. આ ખાતાઓમાં મળીને અંદાજે 1.5 કરોડથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સાયબર ક્રાઇમના ACP હાર્દિક માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આવા કેસોમાં આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લોકોને ટાર્ગેટ કરી વિશ્વાસમાં લે છે અને પછી વધુ નફાની લાલચ આપી પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવે છે. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે અજાણ્યા લોકોની વાતમાં આવી કોઈપણ પ્રકારનું ઓનલાઈન રોકાણ ન કરે અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઇમને જાણ કરે. પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું છે કે આ મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને હાલ વિસ્તૃત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

TAGGED:

AHMEDABAD CYBER ​​CRIME BRANCH
CRYPTO PROFITS ACCUSED ARREST
CYBER CRIME CRIPTO CASE
CYBER ​​CRIME
CRYPTO PROFITS ACCUSED ARREST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.