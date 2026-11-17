અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુરમાં વેપારીના પુત્રનું અપહરણ કરી મારામારી અને લૂંટનો આક્ષેપ, પોલીસનો આ મામલે કંઈ કહેવાનો નનૈયો
દુકાનમાં તોડફોડ કરી યુવક પાસેથી રૂ.1 લાખ લૂંટી લીધાનો વેપારીનો દાવો, પોલીસ સ્ટેશન બહાર પણ હોબાળો થયાનો આક્ષેપ
Published : November 17, 2026 at 11:39 AM IST
અમદાવાદઃ શહેરમાં દિવસે ને દિવસે અસામાજિક તત્વોનો આતંક વધતો જઈ રહ્યો છે. ત્યારે વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાંથી વધુ એક એવી ઘટના સામે આવી છે. વેપારીના પુત્રનું અપહરણ કરી તેની સાથે મારામારી કરવામાં આવી હોવાની અને વેપારીની દુકાનમાં તોડફોડ કરાઈ હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે.
આ સમગ્ર મામલામાં કથિત રીતે જાણીતા બિલ્ડર સંજય દેસાઈનું નામ સંડોવાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. વેપારી દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપ મુજબ, તેમના પુત્રને અપહરણ કરીને લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને તેની સાથે મારામારી કરી રૂ.1 લાખની લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી.
એટલું જ નહીં, વેપારીની દુકાનમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઘટનાને પગલે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનની બહાર પણ હોબાળો થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
સમગ્ર મામલે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના PI જી.એમ. ચૌધરીનો સંપર્ક કરાયો હતો, પરંતુ તેમણે હાલ આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ આપવાનું ટાળ્યું છે. આ મામલે પોલીસ તરફથી હજું સુધી સત્તાવાર સ્પષ્ટતા કે કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.