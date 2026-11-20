અમદાવાદ: વૃદ્ધ સાસુને ઘેનની ગોળીઓ ખવડાવી પુત્રવધૂએ ખાતામાંથી રૂ. 1.84 કરોડ સેરવી લીધા!
પુત્રના મોત બાદ સાસુને અર્ધબેભાન રાખી બેંક ખાતામાંથી નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યાનો આક્ષેપ, પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં છેડછાડ કરી પ્રતિબંધિત દવા આપ્યાનો ઘટસ્ફોટ, પાલડી પોલીસે પુત્રવધૂ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો.
Published : November 20, 2026 at 5:47 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં લોહીના સંબંધોને શર્મસાર કરતી વૃદ્ધ સાસુ સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. એક પુત્રવધૂએ 79 વર્ષીય વૃદ્ધાને પ્રતિબંધિત ઘેનની ગોળીઓ ખવડાવી અર્ધબેભાન અવસ્થામાં રાખીને તેમના બેંક અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખાતામાંથી રૂ. 1.84 કરોડથી વધુની રકમ પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ થયો છે. એટલું જ નહીં, ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં છેડછાડ કરીને ઘેનની દવા લખી મેડિકલ સ્ટોરમાંથી મેળવવામાં આવતી હોવાનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો છે. આ સમગ્ર મામલે વૃદ્ધાએ પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પુત્રવધૂ અંકિતાબેન શાહ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
પુત્રના મોત બાદ પુત્રવધૂ સાથે રહેતાં હતાં વૃદ્ધા
આંબાવાડી ખાતે રહેતાં 79 વર્ષીય જયશ્રીબેન શાહના પુત્ર અભિષેકનું 12 મે, 2024ના રોજ હાર્ટ એટેકથી અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ તેઓ પાલડીના મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા પાસે આવેલા શાંતિકુંજ ફ્લેટમાં પુત્રવધૂ અંકિતાબેન અને પૌત્રી સાથે રહેતાં હતાં. ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપ મુજબ, પુત્રના મૃત્યુ બાદ અંકિતાબેને ઝઘડો કરીને અને ઇમોશનલ પ્રેશર લાવીને જયશ્રીબેનના HDFC બેંકના જોઈન્ટ ખાતામાં પોતાનું નામ દાખલ કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ઘરખર્ચના બહાને ડરાવી-ધમકાવી કોરા ચેક પર સહીઓ લેવાનું શરૂ કર્યું હતું.
પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં છેડછાડ કરી ઘેનની ગોળીઓ ખવડાવતી
ફરિયાદ મુજબ, પુત્રવધૂ ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં છેડછાડ કરીને પ્રતિબંધિત ઘેનની દવા 'Tab Trika 0.5' લખી પાલડીના મેડિકલ સ્ટોરમાંથી મેળવી લેતી હતી. આ દવા સાસુને નિયમિત ખવડાવવામાં આવતી હતી, જેના કારણે જયશ્રીબેનને સતત ઘેન અને ચક્કર રહેતાં હતાં. એટલું જ નહીં, તેમની તબિયત લથડતાં વારંવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની સ્થિતિ ઊભી થતી હતી.
બ્લડ રિપોર્ટમાં દવાનું રહસ્ય ખૂલ્યું
સપ્ટેમ્બર 2025માં જયશ્રીબેનની તબિયત અત્યંત લથડતાં તેઓ પોતાની દીકરી કોષાને પણ ઓળખી શકતાં નહોતાં. જેથી દીકરીએ તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યાં હતાં. હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવેલા બ્લડ રિપોર્ટમાં વૃદ્ધાને ઘેનની દવાઓ આપવામાં આવતી હોવાનો ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો હતો. આ અંગે શંકા જતાં દીકરી અને જમાઈએ બેંક ખાતાની તપાસ કરાવી હતી.
₹1.84 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કર્યાનો આક્ષેપ
બેંક ખાતાની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે અંકિતાબેને સહી કરાવેલા કોરા ચેક મારફતે HDFC બેંકમાંથી પોતાના ખાતામાં અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં લાખો રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, મૃતક પતિ અભિષેકના મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને કોટક મહિન્દ્રા બેંકના ખાતામાંથી ઓનલાઇન ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા કુલ રૂ. 1,84,70,000 પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા હતા. સમગ્ર મામલે જયશ્રીબેને પાલડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પુત્રવધૂ અંકિતાબેન શાહ વિરુદ્ધ વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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