બાતમી આપનાર જ નીકળ્યો ટ્રિપલ મર્ડરનો માસ્ટરમાઇન્ડ, 4 વર્ષ બાદ ત્રણ હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સંયુક્ત તપાસમાં માધવદાસ અને પત્ની ઉર્મિલાની સંડોવણીનો ખુલાસો થયો છે.
Published : September 30, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 8:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સંયુક્ત કામગીરીમાં વર્ષ 2022માં બનેલા ત્રણ હત્યાના બનાવોનો ભેદ ઉકેલાયો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે સુરત જિલ્લાના કોસંબા ખાતે વૃદ્ધ શાંતાબેન ગંભીરભાઈ વસાવાની હત્યા તેમની પૌત્રી ઉર્મિલા ઉર્ફે જયા માધવદાસ સાધુ અને તેના કૌટુંબિક ભાઈએ કરી હતી અને મૃતદેહને મકાનમાં દાટી દેવામાં આવ્યો હતો.
બાતમીના આધારે પોલીસે ઉર્મિલાના કૌટુંબિક ભાઈને ઝડપી પૂછપરછ કરી હતી, જોકે તપાસ દરમિયાન હત્યામાં તેની કોઈ સંડોવણી જણાઈ ન હતી જેના પગલે પોલીસે બાતમીદાર માધવદાસ ભક્તિરામ સાધુની ભૂમિકા અંગે તપાસ શરૂ કરી હતી.
માધવદાસે ખોટી બાતમી આપી હતી
માધવદાસની સઘન પૂછપરછ દરમિયાન તેના નિવેદનોમાં વિસંગતતાઓ સામે આવતાં પોલીસને તેના પર શંકા ગઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો કે શાંતાબેનની હત્યા હકીકતમાં માધવદાસે પોતાની પત્ની ઉર્મિલા સાથે મળીને કરી હતી. પોતે હત્યાના ગુનામાંથી બચી જાય અને પત્ની ઉર્મિલા તથા તેના કૌટુંબિક ભાઈને ફસાવી શકાય તે માટે માધવદાસે પોલીસને ખોટી બાતમી આપી હતી અને સમગ્ર ખોટી કહાની ઊભી કરી હતી.
તપાસમાં વધુમાં સામે આવ્યું કે, માધવદાસ અને ઉર્મિલા છેલ્લા આશરે આઠ મહિનાથી અલગ રહેતા હતા. ઉર્મિલા પોતાના દાગીના, ઘરમાં રહેલી રોકડ રકમ અને પુત્રને સાથે લઈ ગઈ હોવાના કારણે માધવદાસને તેની પત્ની પ્રત્યે અદાવત હતી. આ અદાવતના કારણે પણ ઉર્મિલાને ગુનામાં ફસાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.શાંતાબેનની હત્યા બાદ મૃતદેહને છુપાવવા માટે આરોપી દંપતીએ મૃતદેહને બેરલમાં મૂક્યો હતો અને બેરલમાં સિમેન્ટ ભરી દીધું હતું. ત્યારબાદ બેરલમાંથી મૃતદેહ બહાર કાઢી જમીનમાં ખાડો કરી તેને દાટી દેવામાં આવ્યો હતો.
અન્ય બે હત્યાના બનાવોનો પણ પર્દાફાશ થયો
માધવદાસ અને ઉર્મિલાની વધુ પૂછપરછમાં વર્ષ 2022માં જ બનેલા અન્ય બે હત્યાના બનાવોનો પણ પર્દાફાશ થયો છે. આરોપી માધવદાસની માતા અને ઉર્મિલાની સાસુ મંજુલાબેન ભક્તિરામ સાધુ લકવાની બીમારીથી પીડાતા હતા. તેમની દૈનિક સારસંભાળની જવાબદારીમાંથી છૂટકારો મેળવવાના આશયથી બંનેએ મંજુલાબેનના મોઢા પર ઓશીકું દબાવી હત્યા કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ત્યારબાદ તેમના મૃતદેહના અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ આરોપીઓની નજર મંજુલાબેનની પુત્રી અને ઉર્મિલાની બહેન ભગવતી કમલેશભાઈ વસાવા તથા વૃદ્ધ શાંતાબેન ગંભીરભાઈ વસાવા પર ગઈ હતી. તપાસ મુજબ ભગવતી પણ ટીબીની બીમારીથી પીડાતી હતી. આરોપી દંપતીએ ભગવતીના મોઢા પર ઓશીકું દબાવી તેની હત્યા કરી હતી અને મૃતદેહને દફનાવી દીધો હતો. ભગવતીની હત્યા બાદ વૃદ્ધ શાંતાબેનની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી. શાંતાબેન પાસે રહેલી રોકડ રકમ, કિંમતી સામાન તેમજ તેમના મકાન ઉપર કબજો મેળવવાનો આશય હોવાની હકીકત તપાસમાં સામે આવી છે.
આમ, શરૂઆતમાં મળેલી એક ખોટી બાતમીની તપાસ કરતાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વર્ષ 2022ના ત્રણ અલગ-અલગ હત્યાના બનાવોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સમગ્ર કામગીરી PI એન.આર. બ્રહ્મભટ્ટ અને તેમની ટીમ દ્વારા DCP ભારત પટેલના સુપરવિઝન હેઠળ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સંયુક્ત ટીમ સાથે કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
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