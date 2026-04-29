વટવાના કુતુબનગરમાં 35 વર્ષ જૂની હત્યાના ભેદ ઊકેલવા માટે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીના ઘરના કૂવામાં શરુ કર્યું ખોદકામ
ગુમ થયેલી ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનો મૃતદેહ કૂવામાં દાટ્યાની આશંકાએ જૂના ઘરમાં JCBથી ખોદકામ શરું કરાયું.
Published : April 29, 2026 at 7:30 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના વટવા વિસ્તારના કુતુબનગરમાં એક 35 વર્ષ જૂના સંદિગ્ધ હત્યા કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વર્ષ 1992માં ગુમ થયેલી યુવતી ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના મૃતદેહને આરોપીના જ ઘરમાં આવેલા ખાળ કૂવામાં દાટી દેવામાં આવ્યો હોવાની માહિતીના આધારે પોલીસે ખોદકામ શરૂ કર્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, 1992માં ફરઝાના અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. વર્ષો સુધી પરિવારે તેને જીવતી હોવાની આશ રાખી અનેક સ્તરે શોધખોળ કરી હતી. પરિવારજનોએ આ દરમિયાન ભૂવા અને અંધશ્રદ્ધાનો પણ સહારો લીધો હતો. તાજેતરમાં જ પરિવારને કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ ચોક્કસ માહિતી મળતા સમગ્ર કેસ ફરી સપાટી પર આવ્યો.
પરિવારે આ માહિતી ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આપતા તપાસની દિશા બદલાઈ ગઈ. મૂળ આરોપી શમશુદ્દીનનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ તેના જૂના ઘરમાં આવેલા એક ખાળ કૂવામાં મૃતદેહ દાટ્યો હોવાની આશંકાના પગલે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટુકડી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે જેસીબી મશીનની મદદથી કૂવાની અંદર ખોદકામ શરૂ કર્યું.
ખોદકામ દરમિયાન કેટલીક વીંટી સહિતની આભૂષણો પ્રાથમિક રીતે મળી આવ્યા છે, જેમને કેસના મહત્ત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યા છે. સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની ટીમ પણ સાથે રાખવામાં આવી છે, જેથી મળેલા દરેક પુરાવાનું વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ થઈ શકે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ડીસીપી અજીત રાજીયનએ આ અંગે જણાવ્યું કે, "ચોક્કસ માહિતીના આધારે ખોદકામ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી કેટલીક વસ્તુઓ મળી આવી છે. જો માનવ અવશેષો કે કંકાલ મળી આવશે તો ડીએનએ ટેસ્ટ દ્વારા ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં આવશે." તેમણે ઉમેર્યું કે આ કેસ દાયકાઓ જૂનો હોવા છતાં તમામ દિશામાં તપાસ તેજ કરાઈ છે.
હાલમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કેસ સાથે જોડાયેલા સહ-આરોપીઓ અને પ્રત્યક્ષદર્શી સાક્ષીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે ઘટનાનો સંપૂર્ણ ક્રમ જાણવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. FSL રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મૃતકની ઓળખ અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નિર્ણાયક સ્પષ્ટતા થવાની સંભાવના છે.
આ 35 વર્ષ જૂના અને વણઉકેલાયેલા કેસમાં સળંગ થઈ રહેલી કાર્યવાહીથી સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર જાગી છે. પરિવાર સહિત આખો વિસ્તાર આ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો અંત આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે.
